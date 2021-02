Nokian Tyres: presentato il nuovo centro prove da 60 milioni di euro

Il nuovo test center all’avanguardia, situato in Spagna, consentirà di testare tutto l’anno pneumatici estivi, all season e invernali su 10 diverse piste

Il produttore di pneumatici Nokian Tyres ha presentato il suo nuovo ed innovativo centro prove spagnolo. Un sito ancora in costruzione, che sarà completato nel 2021 con un investimento totale stimato di 60 milioni di euro.

Nokian Tyres ha iniziato i lavori di costruzione nel maggio 2018. Il sito di 300 ettari, dotato di 10 piste, si trova a Santa Cruz de la Zarza, una piccola città vicino Madrid.

Obiettivo principale sarà lo sviluppo di pneumatici estivi e all-season e pneumatici con un indice di velocità elevata. Inoltre anche gli pneumatici invernali saranno testati presso la struttura.

Il fiore all’occhiello del centro di prova è il tracciato ovale ad alta velocità lungo 7 chilometri, che consente prove a velocità superiori ai 300 km/h. Intorno alla pista ovale ci saranno, inoltre, diverse piste per studiare il comportamento degli pneumatici in termini di manovrabilità sul bagnato e sull’asciutto, frenata e aquaplaning. Queste strutture saranno utilizzate anche per i test di omologazione degli pneumatici, come la classificazione del rumore e dell’aderenza sul bagnato.

Insieme al test center, il sito ospita anche un centro visitatori dove in futuro saranno organizzati sia eventi di lancio di nuovi prodotti, sia corsi di formazione interni ed esterni.

Il nuovo centro di prova sarà il terzo per Nokian Tyres, a completamento dell’attuale network di test center degli pneumatici che include altre due strutture in Finlandia.