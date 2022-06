Lapo Elkann svela la nuova Vespa 50 Special-e al Fuorisalone

Garage Italia Customs ha svelato ieri sera, in occasione della Milan Design Week, due importanti novità, non solo su quattro ruote.

La storica sede di Piazzale Accursio è stata innanzitutto palcoscenico della presentazione della già annunciata Spider Duetto Hybrid. Concepita a livello di render due anni fa, ha preso forma applicando la tipica sperimentazione creativa concept-to-product ad un esemplare di Duetto 2000cc ad iniezione del 1992.

Personalizzata in collaborazione con rinomate eccellenze del Made in Italy – tra cui Poltrona Frau, R-M, Sonus faber e D-Tales – e trasformata in vettura ibrida grazie ad un esclusivo sistema K.E.R.S. powered by Newtron, l’iconica Alfa Romeo non è l’unica nuova arrivata in famiglia Garage Italia Customs.

Il fondatore Lapo Elkann, e il neo-CEO di Garage Italia Customs, Sergio Esposito, hanno svelato in anteprima assoluta, nel contesto di un evento a tema Nineties Riviera, un’inedita Vespa 50 Special-e, full electric.

Lapo Elkann dichiara: “Sono davvero felice di poter presentare la Special-e di Garage Italia Customs perché per me la Vespa non è soltanto un’icona di stile e di design. Alla Piaggio, infatti, mi lega il profondo affetto per mio cugino Giovanni Alberto Agnelli che dell’azienda negli anni ‘90 è stato il Presidente. È a lui che dedico questa ultima creazione di Garage Italia. All’azienda di Pontedera sono inoltre legato da un ricordo di gioventù: per alcune settimane ne sono stato operaio quando avevo 17 anni.”

“Con Vespa 50 Special-e abbiamo puntato dritto al cuore degli amanti della dolcevita italiana: attraverso un design in continuità con il grande successo di Spiaggina, Vespa ne rafforza ulteriormente lo storytelling, e si presenta all’estate con freschezza, colore, e il nostro tocco tutto italiano. Vespa 50 Special-e è disponibile in pre-order da subito attraverso i canali ufficiali di Garage Italia Customs,” afferma Sergio Esposito.

Ancora una volta Garage Italia Customs si fa così portavoce dell’italianità nel mondo, attualizzando con dettagli contemporanei selezionati modelli cult che hanno segnato la storia automobilistica del nostro Paese.

L’iconica Vespa, a cui i Lùnapop di Cesare Cremonini dedicarono una traccia nel 1999, viene proposta da Garage Italia Customs in nuove tonalità, tra cui il “lattementa”, creato in collaborazione con R-M come espressione di una nostalgia pop tipicamente romagnola. Bianchi e a contrasto sono diversi dettagli quali le manopole, i profili dello scudo, le fasce copri pneumatico e gli opzionali portapacchi anteriori e posteriori, mentre lo specchietto a gambo corto presenta un quadrante rettangolare che richiama la forma del faro anteriore.

Distintiva è la sella monoposto “a gobbino”, rivestita da con un innovativo materiale tecnico di derivazione nautica con texture a diamante, sia integralmente che in abbinamento ad un tessuto anch’esso marittimo.

Studiato appositamente per Vespa, il kit di elettrificazione prende il posto del motore a combustione nello scompartimento laterale. Con una potenza di 7kW e un’autonomia di 100km, registra performance superiori rispetto alle ultime tecnologie ad oggi sul mercato.

Ad animare il tributo #OutOfSalone alla car culture e alla città di Milano, nel contesto di un set up tipicamente romagnolo con sdraio e piadine, è stato infine il DJ set di Ortigia Sound System Festival, che anticipa la partnership stretta da Garage Italia in qualità di sponsor della sua ottava edizione, in programma dal 27 al 31 luglio presso l’omonima cornice patrimonio dell’UNESCO.

Le nuove Spider Duetto Hybrid e Vespa 50 Special-e by Garage Italia Customs saranno visibili al pubblico presso l’HQ di Garage Italia Milano di Piazzale Francesco Accursio 22 da oggi fino a domenica 12 giugno