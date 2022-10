Nuova Alpine A110 R: R come “radicale”

La gamma A110 di Alpine si completa con una versione molto attesa, più leggera, più affilata, ancor più ispirata al mondo delle gare automobilistiche, in una parola più “radicale”. La nuova Alpine A110 R, massima espressione in termini di leggerezza e prestazioni, è stata progettata per offrire sensazioni uniche in pista, pur essendo omologata per la strada.

A distinguere questa nuova declinazione dell'A110 è innanzitutto l’intensivo lavoro di riduzione del peso, che ha consentito di portarla fino a 1.082 kg, ossia 34 kg in meno rispetto all’A110 S. Anche l’aerodinamica è stata rielaborata per migliorare il carico aerodinamico e ridurre la resistenza. Per la prima volta nella gamma A110, alcuni componenti come il cofano, il lunotto posteriore e il diffusore, sono stati rivisitati, diventando specifici per questa versione. Anche il telaio,oggetto di una messa a punto esclusiva, il motore 1,8 litri da 300 cv e l’atmosfera racing che si respira nell’abitacolo, concorrono a questa radicalità destinata a rendere l’esperienza di guida più intensa che mai.

Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, la nuova Alpine A110 R si afferma come massima espressione della sportività. Grazie all’impegno di Alpine nelle competizioni, può contare a livello di progettazione sulle competenze di massimo livello del motorsport e dimostrarsi più che mai pronta a sfidare tutti i tempi cronometrati su pista.

La nuova Alpine A110 R verrà prodotta in Francia, presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, aprendo un nuovo capitolo del know-how della marca in termini di sportività e sarà disponibile agli ordini a partire da novembre 2022.