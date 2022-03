Aprilia svela la gamma 2022 con grandi novità

Arrivano dai concessionari le novità Aprilia per il 2022: nuove colorazioni per le vivaci 125, nuove varianti grafiche per le insuperabili V4 Factory e ben due nuove versioni delle apprezzatissime 660, a dimostrare, ancora una volta, come Aprilia sia tra i brand motociclistici più attivi sul mercato, anche grazie alla presenza della nuova Tuareg 660, già disponibile dai dealer dalla fine del 2021.

La gamma 125 cc di Aprilia è la più ricca del mercato e comprende ben quattro proposte differenti, con nomi che hanno fatto la storia delle moto dedicate ai nuovi motociclisti. Forti del completo e profondo restyling cui hanno appena beneficiato che le ha rese più potenti, più sicure, più belle e meglio allestite, si presentano ora con nuove inedite colorazioni.

Alla Aprilia RS 125 nelle varianti grafiche Aprilia Black e Sintesi Blue, si affianca RS 125 GP Replica, l’omaggio di Aprilia alla RS-GP di MotoGP. Le grafiche infatti richiamano quelle della MotoGP di Aprilia impegnata nella stagione del 2021. L’allestimento di serie è più ricco e comprende il cambio elettronico quick shift e il coprisella del passeggero. Confermate le caratteristiche tecniche da poco evolute, come il nuovo motore monocilindrico a quattro tempi e quattro valvole da 11kW, l’ABS a doppio canale, il pneumatico posteriore di sezione maggiorata a 140 mm, il restyling estetico che porta in dote l’impianto di illuminazione a LED e la strumentazione totalmente digitale.

Aprilia SX 125 e RX 125 si presentano con varianti grafiche tutte nuove: SX 125 è disponibile nella variante Red Flash, dominata dal rosso acceso, nell’allestimento Silver Alien contraddistinto dal nero lucido e nella Yellow Stark, la più appariscente e sportiva. RX 125 è invece disponibile con grafica Red Flash e Silver Alien. Entrambe adottano il nuovo motore da poco introdotto da 11 kW e l’ABS monocanale che lascia al pilota più libertà di divertirsi in circuito e in fuoristrada. Confermata in tutto è la Tuono 125, la sorella con manubrio alto della RS 125, disponibile anche nel 2022 nelle varianti grafiche Aprilia Black, Lightning White e Arrow Gray.

Le novità Aprilia nella classe di media cilindrata non si fermano all’attesissima Tuareg 660, già disponibile dai concessionari dalla fine del 2021, ma prevedono anche l’arrivo di Tuono 660 Factory, la più ricca e sportiva della gamma Tuono 660, diretta discendente di Tuono V4 Factory, da sempre acclamata dal pubblico e dalla critica. Con 181 kg in ordine di marcia e 100 CV, Tuono 660 Factory vanta uno strepitoso rapporto peso/potenza per il massimo divertimento ed efficacia nella guida sportiva. Rispetto a Tuono 660, la versione Factory adotta sospensioni più raffinate completamente regolabili, una leggerissima batteria al litio, nuove pedane più leggere derivate da quelle di RS 660 e il propulsore nella configurazione full power da 100 CV, una vera iniezione di grinta amplificata grazie alla trasmissione finale accorciata. La dotazione elettronica è da autentica superbike e prevede l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire e la piattaforma inerziale a sei assi, oltre al pacchetto APRC completo di traction control, anti wheelie, regolazione del freno motore e differenti mappe motore (tutti regolabili). Di serie anche il coprisella del passeggero, il cambio elettronico quick shift per cambiate fulminee e il cornering ABS multimappa per la massima sicurezza in frenata in qualsiasi condizione. Inedita anche la variante grafica dedicata Factory Dark.

Un’altra novità per il 2022 è Aprilia RS 660 Limited Edition, una versione speciale che celebra il trionfo all’esordio di RS 660 nel prestigioso MotoAmerica, la massima serie motociclistica degli States, nella quale la bicilindrica di Noale ha letteralmente dominato cogliendo 10 vittorie su 13 gare disputate. La serie limitata e numerata a 1500 esemplari vanta un equipaggiamento di serie racing che comprende il coprisella monoposto, il cupolino maggiorato e il quick shift con cambio rovesciato. A caratterizzarla esteticamente concorre la magnifica livrea a stelle e strisce ispirata alla bandiera USA.

Si rinnovano nelle grafiche anche le due V4 Factory di Aprilia: “sua maestà” RSV4 Factory, la migliore superbike di sempre con prestazioni ai vertici della categoria grazie ai 217 CV del V4 di Noale e dalla ciclistica di riferimento per feeling ed efficacia in pista e Tuono V4 Factory, considerata il punto più alto nella evoluzione di un motocilista, insuperabile per divertimento ed efficacia in strada e in circuito, abbracciano ora la bellissima e accattivante grafica total black Ultra Dark, impreziosita dai loghi in oro opaco. Tale variante si affianca alla già presente Aprilia Black dominata dal nero lucido evidenziato dai dettagli in rosso acceso.