Audi A6 Avant e-tron concept, la tradizione Avant in chiave futuristica

In occasione dell’Annual Press Conference 2022 ha debuttato Audi A6 Avant e-tron concept, declinazione con carrozzeria Avant della berlina-coupé full electric presentata ad aprile 2021 al Salone dell’auto di Shanghai.

Un'ulteriore testimonianza dell’eccezionale versatilità tecnica della piattaforma PPE (Premium Platform Electric), nel nuovo concept vengono abbinati la trazione elettrica, futuro della mobilità, a un pilastro dell’offerta dei quattro anelli quale la configurazione Avant.

Analogamente alla concept Audi A6 e-tron, svelata nel 2021, anche Audi A6 Avant e-tron concept appartiene alla gamma high-end dei quattro anelli e si basa sulla futura piattaforma elettrica PPE, sviluppata in collaborazione con Porsche sotto la direzione Audi. Il design della vettura è caratterizzato da una radicale evoluzione degli stilemi dell’attuale famiglia A6. Lunga 4,96 metri, larga 1,96 metri e alta 1,44 metri, Audi A6 Avant e-tron concept anticipa le linee dei futuri modelli di fascia alta del Brand e al tempo stesso riprende alcuni elementi stilistici che contraddistinguono l’attuale gamma e-tron quali la calandra single frame chiusa e la banda luminosa che congiunge i gruppi ottici posteriori.

“Audi A6 Avant e-tron concept è molto più che un esercizio di stile. Costituisce un’anticipazione realistica dei futuri modelli di serie basati sulla piattaforma PPE”, afferma Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG. “Così facendo, non solo stiamo elettrificando Avant, l’interpretazione Audi del tema wagon che riscuote successi da oltre 45 anni, ma ribadiamo anche l’eccellenza tecnologica del Brand grazie ad highlights quali la tensione nominale di 800 Volt, la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW e l’autonomia sino a 700 chilometri WLTP”.

La famiglia Audi A6, dal 1968 al 1994 anticipata dalla celebre Audi 100, rappresenta il fiore all’occhiello del Brand in uno dei segmenti di mercato più rilevanti al mondo oltre che la vettura di segmento E più venduta in Italia nel 2020 e 2021, forte delle configurazioni berlina, Avant e allroad quattro. Dal 1977, la gamma annovera le varianti Avant – la cui denominazione deriva da avant-garde (avanguardia) – interpretazione dinamica ed emozionale del tema station wagon.

“Le belle station wagon si chiamano Avant”: lo slogan pubblicitario coniato nel 1995 dalla Casa dei quattro anelli ha fatto scuola e trova massima espressione nell’abbinamento all’innovativa piattaforma Premium Platform Electric.

Il pianale PPE è garante di un marcato dinamismo e, al tempo stesso, di una spiccata fruibilità quotidiana. Caratteristiche sottolineate da un lato dall’autonomia della vettura, come accennato superiore a 700 chilometri WLTP, e dallo scatto da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi, dall’altro dalla generosa capacità di carico e dalla possibilità, attingendo energia alle colonnine HPC, di rigenerare 300 chilometri di range in 10 minuti.

Disegnata in galleria del vento

Le linee di Audi A6 Avant e-tron concept, le cui dimensioni sono prossime alle attuali Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback, sono votate all’efficienza aerodinamica. Una caratteristica da sempre condivisa con la famiglia Audi A6, come testimoniato dal coefficiente di resistenza aerodinamica (C X ) di 0,30 appannaggio della terza generazione di Audi 100: nel 1982 il riferimento assoluto della categoria.

Oggi, Audi A6 Avant e-tron concept scrive un nuovo capitolo di questa storia di successo, confermando come il Marchio coniughi forma e funzione. Se, infatti, la variante berlina-coupé Audi A6 e-tron può contare su di un C X di 0,22, al top del segmento E BEV, la configurazione Avant si scosta solamente di 0,02 punti. Una ridotta resistenza aerodinamica significa minori consumi di energia e, conseguentemente, maggiore autonomia.

La sportività di Audi A6 Avant e-tron concept è ribadita dai cerchi in lega da 22 pollici, dagli sbalzi ridotti, dalla cellula abitacolo e dal contenuto sviluppo verticale. Alla rinuncia agli spigoli nitidi e ai tratti affilati della carrozzeria fanno seguito aree di transizione soft delle superfici che, alternando finiture concave e convesse, danno vita a un gioco cangiante di luci e ombre. Nella vista laterale, Audi A6 Avant e-tron concept appare monolitica, quasi fosse ricavata da un unico blocco. Il dinamico arco del tetto è in stile tipicamente Avant, così come i montanti C marcatamente inclinati e i passaruota muscolosi che enfatizzano la generosa impronta a terra della vettura.

La collocazione della batteria tra gli assali è sottolineata dagli inserti neri lungo la sezione inferiore delle fiancate: un elemento di design condiviso dall’intera gamma elettrica Audi. Di derivazione Audi e-tron e Audi e-tron Sportback gli specchietti retrovisivi laterali virtuali, le cui immagini, riprese mediante le telecamere poste alle estremità dei supporti, vengono visualizzate in abitacolo mediante schermi dedicati alla base dei montanti anteriori. Tipicamente e-tron anche il frontale, caratterizzato dal single frame “chiuso” ai cui lati spiccano le prese d’aria per il sistema di raffreddamento del powertrain, dell’accumulatore e dei freni. I proiettori, simili a sottili bande luminose, si contraddistinguono per il marcato sviluppo longitudinale: un dettaglio che enfatizza la linea slanciata della vettura.

La zona posteriore di Audi A6 Avant e-tron concept è integralmente votata all’aerodinamica: allo spoiler al tetto, naturale prolungamento della linea di coda, si accompagna il generoso estrattore. Entrambi gli elementi concorrono alla radicale riduzione delle turbolenze e a garantire elevati valori di deportanza. La sportività della show car dei quattro anelli è ulteriormente rafforzata dalla verniciatura in grigio “Neptune Valley”, caratterizzata da scintillanti riflessi dorati dovuti a speciali pigmenti.

Lighting: funzioni cinematografiche e OLED tridimensionali

I sottili proiettori anteriori e i gruppi ottici posteriori si presentano decisamente slanciati e perfettamente integrati nelle superfici della carrozzeria. Audi A6 Avant e-tron concept si affida alle tecnologie Matrix LED e OLED. I LED sono protagonisti anche lungo le fiancate, grazie a tre piccoli proiettori che all’apertura delle portiere trasformano l’asfalto in palcoscenico: guidatore e passeggeri vengono accolti da molteplici animazioni luminose e da scritte di benvenuto. Alla raffinatezza estetica si accompagna la sicurezza: i proiettori laterali danno vita anche a degli avvertimenti, ad esempio ai ciclisti in arrivo qualora si stiano aprendo le portiere. Quattro ulteriori unità a LED, integrate a scomparsa agli angoli della vettura, visualizzano a terra le segnalazioni degli indicatori di direzione.

I proiettori anteriori Matrix LED generano animazioni di qualità cinematografica. Se, ad esempio, la show car elettrica viene parcheggiata davanti a una parete durante la ricarica, il conducente e i passeggeri possono trascorrere il tempo proiettando su di essa un videogioco, concepito e sviluppato appositamente per Audi A6 Avant e-tron concept, e utilizzando i propri smartphone come joystick.

Quanto ai gruppi ottici posteriori, la concept dei quattro anelli si avvale della tecnologia OLED. I diodi a emissione di luce organici fungono da display nella zona centrale della banda luminosa continua. Anche in questo caso possono essere realizzate molteplici scenografie e firme luminose, commutabili dal Cliente. Gli OLED, nello specifico, sono caratterizzati da un’innovativa architettura tridimensionale in grado di adattarsi alla conformazione della carrozzeria. Il design notturno diviene parte integrante del look della vettura e le animazioni luminose dinamiche si contraddistinguono per la profondità, creando un avanguardistico effetto spaziale.

In aggiunta alle funzioni d’illuminazione, i proiettori adattano il fascio luminoso in funzione delle condizioni del traffico, meteo e ambientali, trasmettendo le informazioni, in special modo le segnalazioni di pericolo, anche agli altri utenti della strada per mezzo di segnali visivi.

Batteria “piatta” e trazione posteriore o integrale quattro elettrica

La piattaforma PPE, nativa elettrica, si avvale di un modulo batteria collocato tra gli assali, nel caso di Audi A6 Avant e-tron concept con capacità di 100 kWh. Sfruttando l’ampiezza del pianale, Audi conferisce un layout piatto all’accumulatore ad alta tensione. Per la prima volta diviene così possibile realizzare su di un’unica piattaforma non solo vetture “a pianale alto”, con una generosa luce da terra, ma anche auto dal baricentro ribassato e dal comportamento marcatamente dinamico; come Audi A6 Avant e-tron concept.

Le dimensioni della batteria e il passo delle vetture basate sulla piattaforma PPE sono scalabili. Il pianale è pertanto adatto a più segmenti di mercato, conservando come minimo comun denominatore l’abbinamento dell’interasse lungo agli sbalzi ridotti, a vantaggio del design e, soprattutto, dell’abitabilità. La generosità degli spazi interni è ulteriormente sottolineata dall’assenza del tunnel della trasmissione.

La trazione integrale quattro, icona tecnica del Brand, è una delle configurazioni previste dalla piattaforma PPE ed è basata sulla presenza di due motori elettrici: uno in corrispondenza di ciascun assale. Le versatilità del pianale PPE è rafforzata dalla possibilità di optare, qualora si desideri massimizzare efficienza e autonomia, per la trazione posteriore, affidata a un unico propulsore a zero emissioni collocato al retrotreno. Audi A6 e-tron concept, nello specifico, si avvale di due motori elettrici che erogano complessivamente una potenza massima di 476 CV e una coppia di 800 Nm. Lo schematismo dell’avantreno è a cinque bracci, mentre il retrotreno segue una configurazione multilink. Le sospensioni sono di tipo pneumatico adattivo.

Ricarica a 270 kW in DC: 300 chilometri di autonomia in 10 minuti

Analogamente alla Granturismo Audi e-tron GT, la batteria di Audi A6 Avant e-tron concept è caratterizzata da una tensione nominale di 800 Volt che consente la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW. Un valore, quest’ultimo, per la prima volta esteso a un modello di grande serie e che consente di avvicinare le tempistiche di rifornimento delle auto tradizionali. È infatti possibile assorbire in 10 minuti energia sufficiente per percorrere circa 300 chilometri WLTP, mentre in meno di 25 minuti il livello di carica della batteria passa dal 5% all’80%. Tempistiche che, in abbinamento a un’autonomia massima di 700 chilometri, rendono Audi A6 Avant e-tron una prima auto di famiglia, adatta sia al commuting urbano sia ai lunghi trasferimenti.

Quanto alle prestazioni, le versioni d’ingresso di Audi A6 Avant e-tron accelerano da 0 a 100 km/h in meno di sette secondi, mentre le varianti top di gamma coprono lo 0-100 km/h in meno di quattro secondi.

Premium Platform Electric: SUV, berline, coupé e Avant

Dal 2018, anno del debutto di Audi e-tron, prima vettura a elettroni del Brand, Audi ha impresso una straordinaria accelerazione al processo di elettrificazione della propria gamma e alla transizione da costruttore in fornitore di servizi di mobilità sostenibile. Dopo i SUV Audi e-tron e Audi e-tron Sportback, seguiti dalle rispettive varianti sportive S, prime auto al mondo di grande serie dotate di tre motori elettrici, Audi ha presentato la Granturismo a elettroni Audi e-tron GT, basata sulla piattaforma J1 condivisa con Porsche, e ha introdotto i SUV compatti Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, forti del pianale modulare elettrico MEB del Gruppo Volkswagen.

Audi A6 Avant e-tron concept, chiamata a presidiare il segmento E, è espressione della duttilità della piattaforma PPE. I primi modelli dei quattro anelli basati sul pianale modulare Premium Platform Electric verranno presentati a partire dal 2023. La piattaforma PPE è una novità assoluta, concepita per consentire di realizzare una molteplicità di vetture elettriche di grande serie spaziando dai SUV alle berline-coupé, sino alle Avant. L’offerta PPE, inizialmente indirizzata al segmento E, si estenderà successivamente al segmento D, centrale all’offerta dei quattro anelli, per poi spaziare sino al segmento F, vetrina tecnologica del Brand. Grazie alla piattaforma PPE, la mobilità elettrica diventerà attraente anche per i Clienti che prediligono vetture radicalmente diverse dagli sport utility: ad esempio Sportback e Avant.

Grazie alla versatilità del pianale PPE, Audi mira a introdurre sul mercato una gamma di modelli elettrici senza eguali per varietà tecnica e stilistica. La piattaforma Premium Platform Electric consentirà di infondere un’ulteriore, radicale, accelerazione all’elettrificazione del Marchio.