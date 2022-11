Audi alla Dakar 2023 taglia le emissioni di CO2 del 60% grazie a un carburante rinnovabile

Sin dal debutto alla Dakar, avvenuto a gennaio 2022, Audi RS Q e-tron ha definito i nuovi standard di efficienza e competitività della propulsione elettrica nel motorsport. Ora Audi si spinge oltre: i tre prototipi full electric con range extender al via dell’edizione 2023 della Dakar, in calendario dal 31 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, sfrutteranno per la prima volta un innovativo carburante rinnovabile.

“La strategia di decarbonizzazione Audi – afferma Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG – è basata principalmente sull’introduzione di un’ampia gamma di vetture full electric certificate carbon neutral e sul ricorso sia alle fonti rinnovabili sia al ciclo chiuso dei materiali. A complemento di questo, i carburanti rinnovabili offrono la possibilità di alimentare in modo sostenibile i motori a combustione interna. Audi RS Q e-tron è l’emblema di questo approccio e ora abbina la propulsione elettrica al ricorso a un innovativo carburante green”. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica, la Casa dei quattro anelli si affida a prodotti a base di residui vegetali, privi d’impatto sulla filiera alimentare, ottenuti convertendo la biomassa in etanolo e successivamente raffinando i semilavorati. Il carburante finale è denominato ETG (ethanol-to-gasoline).

Il contenuto del serbatoio di Audi RS Q e-tron E2 è costituito all’80% da componenti sostenibili, tra cui ETG ed e-metanolo. Questa miscela di carburanti è destinata ad alimentare il range extender che ricarica la batteria durante la marcia. Una funzione affidata al performante quattro cilindri TFSI – turbo a iniezione diretta della benzina – di derivazione DTM, il Campionato Tedesco Turismo.

Il concept tecnico del prototipo Audi, pertanto, non solo richiede un quantitativo di carburante sensibilmente inferiore a una racing car convenzionale, ma ora si avvale anche di una benzina sostenibile, grazie alla quale si riducono del 60% le emissioni di anidride carbonica rispetto all’utilizzo di un carburante da competizione tradizionale.

Il reFuel Audi è conforme alle severe specifiche dei regolamenti FIA e ASO. Le caratteristiche chimiche sono simili a quelle delle benzine a 102 ottani disponibili in commercio. Un valore di ottani così elevato favorisce le proprietà antidetonanti della miscela aria-carburante. Grazie a quest’innovativa soluzione, il motore a combustione può contare su di un’efficienza lievemente superiore rispetto all’alimentazione mediante benzina di origine fossile. Al contempo, l’elevato contenuto di ossigeno caratteristico del reFuel Audi riduce la densità energetica del carburante; ragione per la quale Audi RS Q e-tron E2 è dotata di un serbatoio più capiente rispetto alla precedente generazione del prototipo elettrico con range extender.

Ciò non conferisce alcun vantaggio regolamentare: i misuratori di portata del carburante rilevano anche il consumo d’energia, così che tutti i competitor godano di pari opportunità.

Audi mira a completare il rally raid più difficile al mondo utilizzando esclusivamente il nuovo carburante rinnovabile. Da oltre quarant’anni, la Casa dei quattro anelli sviluppa soluzioni avanguardistiche nelle competizioni per poi destinarle alla produzione di serie. Un approccio condiviso dalla costruzione con materiali leggeri, dai gruppi ottici a LED, dai proiettori con tecnologia laser e da molteplici innovazioni che hanno dovuto dimostrare di essere all’altezza in gara prima di approdare alla strada. Ora il Brand estende questo approccio ai reFuels, grazie ai quali i motori a combustione e i propulsori ibridi possono contribuire efficacemente alla riduzione dei gas a effetto serra.