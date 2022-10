Audi celebra i 10 anni di RS Q3 con un'edizione speciale

Audi celebra i dieci anni dall’introduzione della prima generazione di Audi RS Q3 con una versione a tiratura limitata denominata edition 10 years, realizzata in 555 esemplari nel mondo.

Presentata nel 2013, la prima serie del SUV compatto high performance Audi è stata seguita nel 2019 dalla seconda generazione, forte di una potenza massima di 400 CV. Analogamente alle varianti standard, Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years sono dotate del possente propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI abbinato alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale permanente quattro. Sotto il profilo estetico, spiccano l’esclusiva tinta metallizzata grigio Chronos, i cerchi in lega specifici da 21 pollici, i sedili a guscio RS e gli inserti total black.

Per celebrare Audi RS Q3, la Casa dei quattro anelli si affida a due tinte dal grande fascino: argento Rugiada opaco e grigio Chronos metallizzato. Quest’ultimo un’esclusiva di Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years. D’impatto estetico non inferiore gli specifici cerchi in lega neri da 21 pollici con design a doppie razze calzanti pneumatici nella misura 225/35. L'impianto frenante con dischi anteriori carboceramici è disponibile a richiesta. Le pinze freno sono caratterizzate di serie dalla finitura in rosso.

Molteplici componenti in nero caratterizzano Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years. In primis gli inserti dei proiettori a LED, dei gruppi ottici posteriori a LED e delle minigonne, le calotte dei retrovisori laterali e le cornici delle superfici vetrate. Nero lucido che domina anche a livello dello spoiler anteriore e dell’estrattore. Il look muscolare delle vetture è ulteriormente sottolineato dalla finitura total black del logo dei quattro anelli.

Rivestimenti in pelle e microfibra Dinamica

Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years adottano i nuovi sedili a guscio RS: un’esclusiva delle versioni celebrative. Agli schienali in carbonio opaco, una prima assoluta per i SUV sportivi Audi, si accompagnano gli emblemi RS e i rivestimenti in microfibra Dinamica e pelle. La microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, è al 45% realizzata mediante poliestere riciclato e viene estesa anche alla palpebra del quadro strumenti. Le impunture color rame lungo la sezione centrale delle sedute, i poggiabraccia, i tappetini e la corona del volante – disponibile in configurazione tonda o “tagliata” nella parte inferiore – creano un raffinato contrasto cromatico. Completano l’allestimento degli interni il display touch da 10,1 pollici con la stringa di testo riportante la numerazione identificativa del singolo esemplare, gli inserti ai battitacco illuminati e la proiezione a terra di un diamante rosso 3D all’apertura delle portiere.

Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback si avvalgono del possente 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV, caratterizzato dal 18% di potenza in più rispetto alla precedente generazione del SUV high performance dei quattro anelli che, nel 2015, aveva visto la cavalleria crescere a 340 CV rispetto alla prima serie della vettura, forte di 310 CV. La coppia massima di 480 Nm è disponibile in un ampio range: da 2.250 e 5.850 giri/min. Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h; a richiesta a 280 km/h.

In virtù della sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri, il sound allo scarico è unico e inconfondibile. Una caratteristica ulteriormente enfatizzata dall’impianto di scarico RS, disponibile di serie nella variante sportiva corredata dei terminali neri. Il cinque cilindri TFSI, per nove anni consecutivi insignito del titolo di miglior propulsore nella categoria da 2 a 2,5 litri dalla giuria del premio "International Engine of the Year", lavora in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale permanente quattro che distribuisce la coppia tra gli assali mediante una frizione elettroidraulica a lamelle.