Bmw presenta il concept che può cambiare colore all'infinito

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas 2023 ha fatto da cornice ad una delle novità più interessanti della rassegna, presentata dal BMW Group.

Il marchio tedesco ha presentato la sua visione della futura esperienza digitale, sia all'interno che all'esterno del veicolo, svelando BMW i Vision Dee, una futuristica berlina di medie dimensioni con un nuovo linguaggio di design essenziale. Il nome "Dee" è l'acronimo di Digital Emotional Experience, e richiama il legame tra le persone e le loro auto che in futuro diventerà ancora più forte. Le future funzioni digitali, infatti, andranno ben oltre il controllo vocale e i sistemi di assistenza alla guida che conosciamo oggi.

L'Head-Up-Display di BMW si estende per tutta la larghezza del parabrezza, offrendo una anticipazione della prossima generazione di veicoli. A partire dal 2025, questa innovazione sarà disponibile nei modelli della Neue Klasse. Il BMW Group ha anche perfezionato l'uso della tecnologia di cambio colore. Dopo aver presentato all'ultimo CES la BMW iX Flow con E Ink, con la possibilità di passare dal nero al bianco, la BMW i Vision Dee può ora personalizzare i suoi esterni con un massimo di 32 colori.

"Con la BMW i Vision Dee, mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono. In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l'auto in un compagno intelligente. Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per BMW: la fusione dell'esperienza virtuale con il vero piacere di guidare", ha dichiarato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. "Allo stesso tempo, la BMW i Vision Dee è un altro passo sulla strada verso la NEUE KLASSE. Con questa visione, guardiamo al futuro e sottolineiamo l'enorme importanza della digitalizzazione per le nostre prossime generazioni di prodotti".

Con le sue capacità intelligenti e quasi umane, la BMW i Vision Dee accompagna i guidatori non solo sulle strade di tutti i giorni, ma anche nel loro ambiente digitale. "Una BMW vive grazie alle sue impareggiabili prestazioni digitali. La BMW i Vision Dee è una perfetta integrazione di esperienze virtuali e fisiche", ha dichiarato Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile dello Sviluppo. "Chi eccelle nell'integrare i mondi digitali del cliente nel veicolo a tutti i livelli, riuscirà a dominare il futuro della costruzione di automobili".

Nel mondo virtuale in cinque passi

Il BMW Mixed Reality Slider, in combinazione con l'avanzato Head-up Display, è il punto di forza digitale e il controllo operativo centrale della BMW i Vision Dee. Utilizzando i sensori shy-tech sul cruscotto, i guidatori possono decidere autonomamente la quantità di contenuti digitali che vogliono vedere sull'Head-Up Display avanzato. La selezione in cinque fasi spazia dall'analogico, alle informazioni relative alla guida, ai contenuti del sistema di comunicazione, alle proiezioni in realtà aumentata, fino all'ingresso in mondi virtuali. Parallelamente, si possono utilizzare anche i finestrini oscurabili per sfumare gradualmente la realtà. La realtà mista può essere sperimentata nella BMW i Vision Dee in modo immersivo, coinvolgendo diversi sensi senza dover usare strumenti aggiuntivi, creando una nuova dimensione del piacere di guidare per l'utente.

Quanto all'Head-Up-Display, tra le innovazioni tecnologiche di cui BMW è stata pioniera e che negli ultimi due decenni è stata ulteriormente perfezionata, su BMW i Vision Dee, la proiezione per l'intera larghezza del parabrezza consente di visualizzare le informazioni sulla superficie più ampia possibile, che diventa un display solo quando viene attivata. BMW ha fatto sapere che la versione di serie dell'Head-Up-Display BMW che si estende per tutta la larghezza del parabrezza sarà utilizzata nei modelli della Neue Klasse a partire dal 2025.

Esperienza digitale

L'esperienza digitale promessa dalla BMW i Vision Dee inizia già dall'esterno del veicolo, con uno scenario di benvenuto personalizzato che combina elementi grafici, effetti luminosi e sonori. Il linguaggio naturale è la forma di interazione più semplice e intuitiva, che consente una perfetta comprensione tra l'uomo e il suo veicolo. I fari e la griglia a doppio rene BMW chiusa formano inoltre un'icona phygital (fusione di fisico e digitale) comune su una superficie uniforme, consentendo al veicolo di produrre diverse "espressioni facciali". BMW i Vision Dee "parla" con le persone e, allo stesso tempo, ed esprimere visivamente "stati d'animo" come gioia, stupore o approvazione. Tra le funzioni consentite è contemplata anche la possibilità di proiettare l'immagine dell'avatar del guidatore sul finestrino laterale per personalizzare ulteriormente lo scenario di benvenuto.

Tecnologia E Ink a colori

Dopo lo spettacolare debutto della BMW iX Flow Featuring E Ink al CES dello scorso anno, BMW ha presentato la versione a colori della tecnologia E Ink su BMW i Vision Dee, che sarà utilizzata come rivestimento esterno del veicolo per la prima volta al mondo.

La i Vision Dee, invece di alternare semplicemente il bianco e il nero, avrà ora un esterno multicolore, interamente variabile e configurabile individualmente. Una pellicola di carta elettronica del partner del BMW Group, E Ink, viene applicata alla carrozzeria per creare questo magico spettacolo di colori. È possibile visualizzare fino a 32 colori.

La superficie della carrozzeria della BMW i Vision Dee è suddivisa in 240 segmenti E Ink, ognuno dei quali è controllato individualmente. Ciò consente di generare e variare in pochi secondi una varietà quasi infinita di motivi. Il processo di taglio laser utilizzato per rifinire le pellicole e il design del controllo elettronico sono stati sviluppati in collaborazione con E Ink. L'adattamento di questa tecnologia alle superfici curve e la programmazione delle animazioni sono stati sviluppati dagli ingegneri interni del BMW Group, consentendo una forma di personalizzazione unica nel settore automobilistico mondiale.

Design essenziale dentro e fuori

Le forme della BMW i Vision Dee seguono un codice di design volutamente semplificato con l'intento di concentrare l'attenzione sull'esperienza digitale e sul DNA del marchio. L'esterno è caratterizzato dal classico design della berlina a tre volumi, cuore del marchio tedesco. Elementi di design tradizionali, come la griglia a doppio rene BMW, i doppi fari circolari e il gomito di Hofmeister, sono stati reimmaginati, con icone digitali che sostituiscono gli elementi analogici conferendo alla vettura un carattere digitale, ma umano.

Nell'abitacolo, la digitalizzazione va di pari passo con l'uso essenziale di materiali, comandi e display per sono pensati per distrarre dall'esperienza digitale e dal piacere di guidare. Anche il volante ha un design non convenzionale, con una razza verticale centrale e dei punti di contatto che si animano se vengono sfiorati o toccati e possono essere azionati muovendo il pollice. Così viene controllata anche la selezione dei contenuti proiettati sul parabrezza che, insieme all'Head-Up Display, consente di guidare "mani sul volante, occhi sulla strada", in totale sicurezza.

"BMW i Vision Dee, dimostra come l'auto possa essere perfettamente integrata nella vita digitale e diventare un compagno fidato. Il veicolo stesso diventa portale verso il mondo digitale, col guidatore sempre al comando", ha dichiarato Adrian van Hooydonk, responsabile del BMW Group Design. "Implementata nel modo giusto, la tecnologia creerà esperienze utili, vi renderà guidatori migliori e semplicemente avvicinerà gli esseri umani e le macchine".

Insieme a quello elettrico e circolare, BMW i Vision Dee rappresenta l'aspetto digitale del futuro del BMW Group, e segna un altro passo fondamentale sulla strada verso la prossima generazione di veicoli, la Neue Klasse, rivoluzionario concept di cui si saprà di più nel corso del 2023.