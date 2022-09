Citroën oli: un concept rivoluzionario per una mobilità elettrica ottimista e funzionale

Nei giorni scorsi Citroën ha svelato la sua nuova identità visuale, con la promessa che avrebbe debuttato su un nuovo elettrizzante concept.

Detto fatto, ecco svelata Citroën oli [all-ë], un prototipo sorprendente e pieno di idee intelligenti per rivoluzionare lo status quo, e accelerare il percorso verso una mobilità elettrica, ottimista e funzionale per migliorare la vita quotidiana di tutti nel prossimo futuro.

Citroën oli va controcorrente rispetto alle tendenze attuali dell'industria automobilistica, che propongono soluzioni di trasporto elettrico per la famiglia sempre più pesanti, complesse e costose, e cerca di rispondere alle sfide della società e della mobilità di domani. La sua progettazione richiama le innovazioni della piccola AMI, per offrire una mobilità accessibile, responsabile ed estremamente versatile.

L'obiettivo di Citroën oli è ottenere il miglior controllo possibile del ciclo di vita riducendo il peso e la complessità, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, per una maggiore longevità, affidabilità e accessibilità.

Citroën oli ha un peso target di 1.000 kg e un'autonomia di 400 km, un consumo di 10 kWh per 100 km grazie ad una velocità limitata a 110 km/h per la massima efficienza e una capacità di ricarica dal 20 all'80% in soli 23 minuti.

Più di un'automobile

Citroën oli è stata concepita per essere più di un'automobile, come fosse una compagna della vita quotidiana, utile anche quando non la si guida. Il nuovo veicolo della casa francese, infatti, si trasforma in dispositivo elettrico dotato di capacità e potenza intelligenti in grado di commutare l'elettricità verso la rete, l'abitazione o un accessorio (V2G e V2L) per vivere e guidare.

Design igegnoso e non convenzionale

Citroën oli, inoltre, ha una silhouette non convenzionale con un’estetica pura, che abbina funzionalità, efficienza e durata.

Il suo aspetto le conferisce una forte personalità ed è stata sviluppata seguendo un approccio intelligente ispirato al design industriale per una modularità multiattività.

Le porte anteriori, i paraurti e gli elementi di protezione sono identici, realizzati con l’utilizzo di materiali leggeri. I pannelli del cofano, del tetto e del pianale del bagagliaio, tutti molto robusti e piatti, sono prodotti in cartone alveolare riciclato, estremamente resistenti e calpestabili.Citroën oli, inoltre, è dotata di esclusive ruote ibride in acciaio e alluminio con pneumatici resistenti e intelligenti Eagle GO creati in collaborazione con Goodyear.

L'abitacolo è spazioso e luminoso, ed è dotato di una plancia innovativa che ospita lo smartphone del conducente e proietta le informazioni su tutta la larghezza della plancia.

I sedili posteriori si contraddistiunguono per la lavorazione a «rete», mentre il pavimento è lavabile e realizzato con materiali leggeri e riciclabili.

Nella progettazione di Citroën oli si è tenuto conto anche del ciclo di vita del veicolo, che è stato progettato per essere rinnovato, aggiornato e riparato con componenti riciclati per promuovere la sostenibilità, la longevità e il riutilizzo.

Mobilità elettrica accessibile

Oli incarna alla perfezione la missione di Citroën, ossia fornire una soluzione di mobilità elettrica semplice, accessibile e intelligente per migliorare la vita quotidiana delle persone con il minor impatto possibile sull'ambiente. Da essa prenderanno spunto idee, elementi di design e innovazioni che verranno impiegati anche nei futuri modelli della gamma Citroën. Su Oli debutta la nuova interpretazione del caratteristico logo a forma di chevron di Citroën, simbolo della nuova identità di Marca e che sarà progressivamente adottato su tutti i nuovi modelli.