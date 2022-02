CUPRA compie 4 anni: tra nuovi modelli e il Metahype

Nel corso di un evento speciale online per il suo quarto compleanno, CUPRA ha annunciato l’arrivo di due nuovi modelli nella gamma, ma ha anche delineato il percorso per portare le sue esperienze emozionali in uno spazio completamente nuovo con il lancio di Metahype, una nuova piattaforma collaborativa nel metaverso.

"Questo nostro 4° anniversario ha un significato speciale - ha spiegato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA -. Tra i piani che abbiamo in serbo per il 2022 c'è l'intenzione di raddoppiare le nostre vendite, raddoppiare la nostra rete di vendita e raddoppiare il nostro fatturato. Questo è il motivo per cui chiamiamo la nostra ambizione CUPRA2. Quattro anni fa, molti hanno avuto dei dubbi sulle nostre intenzioni, ma noi non abbiamo mai dubitato di noi stessi. E quest’anno, dimostreremo ancora una volta che niente può più fermare il nostro impulso inarrestabile”.

CUPRA punta anche a raddoppiare la rete globale di CUPRA Master e i CUPRA City Garage, portando queste proposte uniche a una CUPRA Tribe che si allarga in tutto il mondo.

Raddoppiare la gamma prodotto CUPRA

Griffiths ha anche svelato che CUPRA lancerà due nuovi modelli, raddoppiando l’attuale gamma prodotto. E questo avviene dopo che l’anno scorso è stato annunciato l’arrivo di CUPRA Tavascan, il secondo veicolo 100% elettrificato del marchio dopo CUPRA Born, sul mercato nel 2024, e a seguire l’arrivo di UrbanRebel, il veicolo elettrico urbano, nel 2025.

Metahype: esperienze emozionali al livello successivo

Le esperienze uniche sono al centro del cuore di CUPRA e, nel corso di quest’anno, queste esperienze emozionali esisteranno in uno spazio completamente nuovo quando il brand entrerà nel metaverso. “Metahype è la nostra interpretazione di questo nuovo universo. Uno spazio collaborativo dove brand, start-up e creatori di contenuti possono ospitare una miriade di eventi ed esperienze per le persone in modo da creare e condividere cultura”, ha proseguito Griffiths. “Con l’ingresso di CUPRA nel metaverso, dimostriamo ancora una volta di essere un brand che va oltre ai limiti dell’industria automotive”.

Sviluppato in partnership con VISYON, una pluripremiata società di servizi di innovazione e parte del gruppo Mediapro, Metahype gira intorno alla collaborazione. CUPRA si unirà a partner che provengono dal mondo della musica e dell’intrattenimento, come Primavera Sound e U-BEAT, per ispirare le nuove generazioni. Parlando con una mondialmente riconosciuta futurista e capo di Metaverso Cathy Hackl, Griffiths ha svelato come marchi e individui potranno mostrare materiale artistico come NFT, mostrare prodotti digitali e fisici e trasmettere contenuti in streaming all’interno di Metahype.

CUPRA potrà contare su un hub proprio all’interno della piattaforma, un luogo dove creare nuove e spettacolari esperienze per la CUPRA Tribe nei vari momenti dell’interazione con i clienti. “Con i mondi virtuali i brand hanno l’opportunità di creare esperienze completamente nuove e coinvolgenti per i loro clienti attuali e futuri. Per CUPRA è una grande opportunità di coinvolgere la sua comunità in modi completamente nuovi e veramente autentici attraverso Metahype”, ha detto Hackl.

CUPRA2 Experience

Come se portare le sue esperienze emozionali nel metaverso non bastasse, CUPRA ha anche fatto un anticipo su un modo completamente nuovo di gareggiare, combinando il mondo reale e quello virtuale: la CUPRA2 Experience.

"Con l’elettrica UrbanRebel, stiamo proponendo la CUPRA2 Experience al mondo intero, un’esperienza racing unica dove quello che guidi è reale, ma quello che vedi è virtuale", ha spiegato Antonino Labate, Direttore Strategia, Sviluppo Business e Operazioni CUPRA. "Con CUPRA2 Experience, siamo pronti a dare una scossa ai format tradizionali del motorsport".

Prima del lancio di CUPRA2 Experience, CUPRA metterà all’asta il primo NFT dell’ UrbanRebel. L’aggiudicatario avrà l’opportunità di essere il primo pilota nella storia di CUPRA2 Experience. Insieme al lancio di Metahype, di CUPRA2 Experience e due nuovi modelli all’orizzonte, CUPRA festeggia il suo 4° anniversario dando mostra ancora una volta di essere un brand moderno e contemporaneo che non teme di spingersi oltre i limiti e portare le proprie esperienze emozionali al livello successivo.

CUPRA è un brand sfidante e non convenzionale basato su uno stile affascinante e prestazioni all’avanguardia, che ispira il mondo da Barcellona grazie ad auto ed esperienze innovative. Lanciato nel 2018 come marchio indipendente, CUPRA ha l’Headquarters e una propria divisione racing a Martorell (Barcellona), oltre a una rete di punti vendita specializzati in tutto il mondo.