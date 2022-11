Scania e Havi sperimentano il trasporto merci con veicoli a guida autonoma su strade pubbliche

Per la prima volta in Europa, Scania e HAVI sperimentano l’utilizzo di un veicolo a guida autonoma per il trasporto merci su strade pubbliche in condizioni di traffico regolare. Il progetto, eseguito da un veicolo Scania a guida autonoma, prevede un tragitto di tre ore e di circa 300 km tra Södertälje e Jönköping. Questo percorso fa parte di un più ampio flusso logistico di HAVI in cui il primo e l’ultimo miglio sono gestiti da veicoli a guida manuale.

Questo pilota rappresenta un primo passo fondamentale per dimostrare come i veicoli a guida autonoma possono far parte di un flusso logistico attuabile tra diversi poli e per consentire a Scania e HAVI di valutare l’efficacia di questa tecnologia sul campo.

“Il sistema dei trasporti cambierà notevolmente nei prossimi anni viste anche le diverse sfide che il settore dovrà affrontare, come le spinte alla digitalizzazione e all’innovazione. Per questo, il processo di conversione verso la guida autonoma deve iniziare immediatamente. Dobbiamo studiare le operazioni a guida autonoma ora in modo da essere pronti non appena la tecnologia sarà pronta. Riteniamo che questo pilota sarà un trampolino di lancio estremamente importante”, afferma Robert Melin Mori, Project Manager di Scania per questa iniziativa.

“Si tratta di una soluzione di trasporto a guida autonoma utilizzata in condizioni operative reali, con merci e distribuzione commerciale per conto terzi. Nessuno lo ha mai fatto prima in Europa. Siamo orgogliosi di poter collaborare con HAVI su questo progetto”, afferma Peter Hafmar, Head of Autonomous Solutions di Scania.

HAVI è un partner naturale per Scania in questa audace iniziativa. Le due realtà hanno già una comprovata esperienza di cooperazione in diversi progetti lungimiranti sul trasporto elettrificato, in linea con il loro comune impegno rivolto alla decarbonizzazione del sistema dei trasporti e alla continua innovazione orientata a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti.

“Negli anni abbiamo maturato una forte intesa grazie a diversi progetti svolti insieme a Scania e oggi siamo molto felici di essere partner in questo pilota che riteniamo porti con sé enormi promesse, sia per la nostra futura relazione, sia per il futuro della filiera nella sua totalità”, afferma Massimo D’Alessandro, Direttore Sostenibilità e Innovazione di HAVI.