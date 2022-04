Nuova Honda Civic, prestazioni eccezionali ed impareggiabile efficienza

La nuova Honda Civic è stata progettata per garantire che il suo propulsore e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), lo sterzo e le sospensioni siano in grado di offrire prestazioni esaltanti che assicurano la stabilità e il piacere di guida, caratteristiche che da sempre conquistano i guidatori di tutto il mondo. Il risultato è un'auto che combina un'esperienza di guida entusiasmante a livelli di consumi ed emissioni altamente competitivi.

Disponibile a partire dall’autunno del 2022, l'undicesima generazione di Civic è l'ultimo modello della gamma Honda a essere elettrificato dopo CR-V, Honda e, Jazz, Jazz Crosstar e HR-V. L'auto sarà dotata dalla versione più avanzata del pluripremiato propulsore e:HEV Full Hybrid della Casa di Tokyo, composto da una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza, due compatti e potenti motori elettrici e un motore benzina da 2.0 litri a ciclo Atkinson di nuova progettazione. Il motore termico raggiunge i più elevati standard di mercato attraverso un'efficienza termica del 41%, un sistema a iniezione diretta ottimizzato per una combustione più veloce e più efficiente, e una coppia maggiore. Inoltre, sono state introdotte diverse tecnologie come un catalizzatore attivo a bassa temperatura e un design modificato della finestra di aspirazione, che contribuiscono a fornire un consumo di carburante migliore, senza però sacrificare la potenza.

Il risultato è un valore delle emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP di soli 108 g/km, con un consumo di carburante altrettanto straordinario pari a 4,7 l/100 km. Questa eccezionale efficienza si unisce alla potenza massima di 135 kW e 315 Nm di coppia massima, per fare della nuova Civic un'auto ai vertici del segmento C.

L’incredibile efficienza è stata raggiunta grazie a tecnologie innovative. Ad esempio, l'ultima versione della IPU (Intelligent Power Unit) di Honda è più bassa di 23 mm e pesa 1 kg in meno rispetto alla versione precedente, nonostante il numero delle celle sia aumentato a 72 raggiungendo in tal modo il più elevato numero tra tutti i modelli Honda e:HEV. La nuova IPU è posizionata sotto i sedili posteriori per massimizzare gli spazi e la fruibilità degli interni.

Inoltre, la nuova Unità di Controllo della Potenza (PCU, Power Control Unit), posizionata sotto il cofano, offre cicli di ricarica bidirezionale più rapidi, fornendo un aumento del 12% della potenza rispetto alla precedente versione. I maggiori livelli di potenza, ora gestita da un nuovo cablaggio ad alta tensione in alluminio che contribuisce a ridurre del 40% il peso rispetto al tradizionale cablaggio in rame, permettono alla modalità EV drive di sostenere una parte maggiore del carico.

L'avanzato propulsore passa in modo costante e automatico tra le modalità EV, Hybrid ed Engine drive, senza alcun intervento da parte del guidatore, che può invece scegliere tra le modalità di guida Econ, Normale, Sport e la nuova Individual, per calibrare su misura la risposta dell'auto in termini di motore, sterzo ed estetica dei display.

Questa affascinante versatilità è supportata da eccezionali livelli di raffinatezza che si concentrano in particolare sulla silenziosità. Un contralbero di equilibratura secondario e un albero ad alta rigidità riducono le vibrazioni, assicurando un funzionamento regolare, mentre il rumore indesiderato del motore è contrastato mediante un maggiore isolamento del collettore di aspirazione e della copertura motore. Oltre a queste migliorie, l'applicazione intelligente del sistema ANC (Active Noise Control) limita ulteriormente i rumori che potrebbero risuonare nell'abitacolo, mentre il sistema ASC (Active Sound Control) esalta i toni sportivi dell'unità a combustione interna.

Anche il design del telaio contribuisce allo sviluppo di questa potenza straordinaria. Civic e:HEV è stata sviluppata con particolare attenzione alla risposta e al feedback dello sterzo, per accentuare il senso di connessione con l'auto. La migliore stabilità sui rettilinei e su strade irregolari è stata ottenuta grazie a un passo più lungo di 35 mm e una carreggiata posteriore più larga di 18 mm rispetto al modello precedente. La stabilità in curva e la risposta complessiva dell’auto sono state ulteriormente migliorate, grazie ad una maggiore rigidità della carrozzeria e all'applicazione di giunti sferici a basso attrito, oltre ad ammortizzatori anteriori rinnovati. Il tutto per migliorare la dinamicità della vettura.

Per aumentare il piacere di guida e la risposta dell'auto, una nuova logica di controllo “winding control” assicura che il funzionamento del motore a combustione interna sia mantenuto durante le curve su strade tortuose. Questo permette all'auto di offrire un'accelerazione istantanea, capace di regalare una sensazione di assoluta dinamicità. In autostrada, la coppia aggiuntiva e la guida elettrica offrono un'accelerazione potente ma silenziosa nei sorpassi, per un viaggio più rilassante.

“Questa è l'ultima generazione della nostra tecnologia e:HEV, frutto di oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, nella costruzione e nel perfezionamento dei sistemi di guida ibridi", ha commentato Tomoyuki Yamagami, Large Project Leader della nuova Civic e:HEV. “Valutando attentamente l'ampio ventaglio di casi d'uso e ambienti operativi, siamo stati in grado di adottare un approccio "olistico", arrivando a creare un'ibrida divertente, coinvolgente e assolutamente accattivante".