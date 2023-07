Hyundai Ioniq 5 N: l'elettrica ad alte prestazioni debutta al Goodwood Festival of Speed

Hyundai ha svelato Ioniq 5 N - il primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del marchio N - al Goodwood Festival of Speed, celebre appuntamento per gli amanti delle quattro ruote che si svolge annualmente nella contea del West Sussex, nel Regno Unito.

Ioniq 5 N è considerata il futuro del marchio N sotto il segno dell’elettrificazione, nonché un nuovo modo per gli appassionati di alte prestazioni di vivere la loro passione per la guida dinamica su strada e su pista. Il modello occupa grande rilievo nel percorso condotto da Hyundai per offrire una mobilità sostenibile di alta qualità insieme ai modelli N incentrati sul guidatore.

Il marchio N ha fatto il suo ritorno nel WRC, il campionato mondiale di rally, nel 2014 e il successo in più campionati rally mondiali, oltre a quelli nei campionati turismo con i30 N TCR ed Elantra N TCR, è servito da ispirazione per progettare i modelli N ad alte prestazioni. L’impegno prosegue con l’elettrificazione con Ioniq 5, nata sulla piattaforma E-GMP, come base perfetta per creare la prima EV ad alte prestazioni del brand.

Ioniq 5 N consolida Hyundai N come "centrale tecnologica" del brand e presenta tecnologie avanzate da condividere con tutti i suoi veicoli elettrici, con l’obiettivo strategico di aumentare la competitività di Hyundai nel suo insieme.

"Hyundai N è la punta di diamante della leadership tecnologica di Hyundai", ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company. "La combinazione vincente di know-how ed esperienza nel motorsport del marchio N consente di portare a un nuovo livello le prestazioni dei veicoli. Il risultato è una novità assoluta nel campo delle alte prestazioni elettriche. Le caratteristiche uniche di questo veicolo diventeranno un punto di forza a servizio di tutti i modelli Hyundai in futuro, rafforzandone ulteriormente la competitività. N esiste anche per questo".

La versione N di Ioniq 5 combina la Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) con le tecnologie di N in ambito motorsport e con l’esperienza maturata grazie ai "Rolling Lab" elettrificati (RM20e, RN22e e N Vision 74) con l’obiettivo di massimizzare le performance EV rimanendo fedeli ai tre pilastri su cui è stato costruito il marchio N: Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sportscar.

"Ioniq 5 N è stata sviluppata per portare il divertimento di guida a un nuovo livello grazie alle più recenti tecnologie sviluppate. Partendo da questo modello, il brand intende offrire l’esperienza di guida tipicamente N, svincolata dal tipo di powertrain: che sia a benzina, elettrico o a idrogeno, il piacere di guida non cambierà", ha dichiarato Till Wartenberg, Vice President e Head of N Brand and Motorsport di Hyundai Motor Company. "Per raggiungere questo obiettivo abbiamo anche ascoltato attentamente le voci dei nostri fan per mettere a punto la nostra prima N completamente elettrica, capace di ‘elettrizzare’ la passione di guida dei più esigenti N-thusiast".

Dinamica ispirata al rally per un migliore handling

Le funzionalità a supporto della maneggevolezza di Ioniq 5 N iniziano con i miglioramenti alla struttura body-in-white (BIW) con 42 punti di saldatura aggiuntivi e 2,1 metri di adesivi supplementari. Il motore e la batteria sono stati potenziati, mentre i telai anteriori e posteriori sono stati migliorati per garantire maggiore rigidità laterale. Gli assi di trasmissione integrati (IDA), ispirati al WRC, sono stati applicati sia all’anteriore che al posteriore e rinforzati per supportare una coppia maggiore, riducendo al contempo la massa non sospesa. A questo si aggiungono cerchi da 21 pollici forgiati.

Per migliorare la risposta dello sterzo, il piantone di Ioniq 5 N è stato rinforzato per aumentarne la rigidità. Inoltre, il veicolo è dotato dell’apposito sistema N R-MDPS (Rack-Mounted Motor-Driven Power Steering), con un rapporto di sterzata più elevato e un feedback di coppia migliorato. Questi perfezionamenti si traducono in un’esperienza più diretta e coinvolgente che infonde maggiore sicurezza al guidatore.

L’N Pedal è stato sviluppato come soluzione per gestire al meglio peso e dimensioni maggiori tipiche dei veicoli elettrici, con l’obiettivo di ottenere quelle caratteristiche di maneggevolezza reattiva viste nella i20 N WRC. Questa intelligente funzione software è stata progettata per ottenere inserimenti in curva istantanei e una maggiore sensibilità dell’acceleratore. Basandosi su una tecnologia simile a quella utilizzata nel sistema di frenata rigenerativa di i-Pedal di Ioniq 5, l’N Pedal di Ioniq 5 N dà la priorità alla velocità in curva rispetto all’efficienza energetica. Attraverso la forza frenante, si crea un trasferimento di peso aggressivo, con un conseguente ingresso in curva più diretto.

N Drift Optimizer aiuta a mantenere l’angolo di derapata bilanciando più comandi del veicolo con risposte in tempo reale. La funzione integrata Torque Kick Drift consente al conducente di simulare l’attacco rapido della frizione dei veicoli ICE a trazione posteriore per gli scenari di guida che richiedono un ingresso più rapido in derapata. Questo è il risultato di una sofisticata tecnologia di controllo elettronico.

N Torque Distribution offre una distribuzione della coppia anteriore e posteriore estremamente flessibile e regolabile su 11 livelli. L'e-LSD (differenziale elettronico a slittamento limitato) sull’asse posteriore ottimizza le prestazioni e il controllo in curva. I sensori ruota aggiuntivi e una maggiore capacità di smorzamento grazie all’aumento delle dimensioni degli ammortizzatori ampliano la gamma di prestazioni delle sospensioni a controllo elettronico.

Capacità in pista potenziate



Ioniq 5 N beneficia di numerosi miglioramenti tecnici. I motori elettrici raggiungono i 21.000 giri/minuto e forniscono 478 kW / 650 CV con la funzione N Grin Boost attivata, grazie all’inverter a due stadi con una migliore efficienza energetica – capace di gestire un output di potenza maggiore dalla nuova batteria da 84 kWh.

Diverse caratteristiche esclusive favoriscono le prestazioni in pista: N Grin Boost massimizza l’accelerazione con un incremento di potenza di 10 secondi e l’N Launch Control consente tre diversi livelli di trazione per una partenza più veloce possibile, permettendo ai conducenti di partenze degne di un’auto da corsa professionale. Il Track SOC (stato di carica) calcola automaticamente il consumo della batteria per ogni giro.

Ioniq 5 N stabilisce inoltre un nuovo standard per la gestione termica: il modello vanta infatti una resistenza ai vertici del mercato alla perdita di potenza massima dovuta al surriscaldamento.

Il sistema di gestione termica della batteria è stato potenziato, con una maggiore area di raffreddamento e miglioramenti ai radiatori dell’olio dei motori elettrici e del refrigeratore della batteria. I radiatori indipendenti per la batteria e i motori massimizzano la resistenza di Ioniq 5 N al degrado delle prestazioni prima e durante la guida in pista.

Prima della guida, il conducente può utilizzare la funzione di precondizionamento ‘N Battery Pre-conditioning’ per portare le celle della batteria alla temperatura più efficiente in termini di potenza, scegliendo tra la modalità "Drag" per un breve output a piena potenza, e la modalità "Track" che mantiene la temperatura più bassa possibile della batteria per un maggior numero di giri.

La funzione N Race ottimizza ulteriormente la resistenza dell’EV sul circuito, offrendo ai conducenti un controllo diretto sulla gestione dell’energia. Applicando un approccio di derivazione motorsport per ottenere i tempi sul giro più bassi possibile, Ioniq 5 N rende la modifica dei parametri di guida – che normalmente richiederebbe normalmente un team di meccanici e attrezzature – semplice e immediata attraverso la pressione di pochi pulsanti. Con N Race, i conducenti possono scegliere strategicamente se dare la priorità a "Endurance" o "Sprint". "Endurance" aumenta l’autonomia in pista, limitando la potenza di picco, con un più lento aumento della temperatura. "Sprint", invece, dà la priorità alla potenza e fornisce picchi più brevi di massima energia. Questo aiuterà i conducenti ad ottenere una gestione energetica precisa e a creare il ritmo ideale in base alla tipologia di guida.

Ioniq 5 N è dotata di freni N-tuned, che rappresentano il sistema frenante più potente di Hyundai, con dischi anteriori da 400 mm di diametro e pinze monoblocco a quattro pistoncini e dischi posteriori da 360 mm. Questi freni sono costruiti con nuovi materiali leggeri e flussi d’aria ottimizzati per migliorare l’efficienza del raffreddamento. Inoltre, il sistema di frenata rigenerativa, tipicamente utilizzato per aumentare l’efficienza, è stato reinterpretato in Ioniq 5 N per migliorare le prestazioni di frenata. Serve come fonte primaria di forza frenante, mentre i freni meccanici intervengono quando necessario, garantendo una maggiore resistenza in pista. Per far fronte alle impegnative esigenze di frenata sul Nürburgring Nordschleife, gli ingegneri di Hyundai N hanno infatti progettato N Brake Regen, un sistema di frenata specifico per Ioniq 5 N. Questo offre fino a un massimo di 0,6 G in decelerazione solo attraverso la frenata rigenerativa – uno dei valori migliori nel settore – che rimane inoltre inserita in caso di attivazione dell’ABS per un massimo di 0,2 G. Il rischio di affaticamento dei freni dovuto alla relativa pesantezza dell'EV è ridotto al minimo massimizzando la potenza di frenata rigenerativa, ottenendo così una minore forza frenante applicata ai freni meccanici.

La perfetta fusione tra i freni N Brake Regen e i freni idraulici crea una transizione fluida e impercettibile per il conducente. Inoltre, la frenata è ottimizzata per essere effettuata anche con il piede sinistro durante la guida in pista.

Tecnologia all’avanguardia

Vera sportiva per tutti i giorni, Ioniq 5 N offre una sensazione di cambio marcia e un sound coinvolgente grazie all’integrazione di ‘N e-shift’ e ‘N Active Sound +’ per aumentare il divertimento e il piacere di guida.

Molti appassionati si sono espressi sulla mancanza di feedback di molti veicoli elettrici: per questo motivo gli ingegneri N hanno sviluppato le funzioni N e-shift e N Active Sound +, offrendo così un controllo più preciso della guida dinamica di Ioniq 5 N. L’attenzione unica posta sul controllo preciso della potenza differenzia l’approccio di N al suono delle vetture elettriche.

N e-shift simula i cambi di marcia della trasmissione a doppia frizione (DCT) a otto velocità dei modelli N con motore a combustione interna controllando l’erogazione della coppia e simulando lo stacco tra una macia e l’altra. Il risultato è un'esperienza di guida più precisa e interattiva, più vicina a quella di un’auto ICE che a quella di un veicolo elettrico.

N Active Sound+ è abbinato a N e-shift per migliorare l’esperienza di guida creando un’immersività sensoriale più coinvolgente ed emozionante per il conducente. Il sistema incorpora un sistema di 10 altoparlanti (otto interni e due esterni) che offre tre temi sonori distinti. “Ignition” simula il suono dei motori 2.0T della gamma N, “Evolution” offre un suono caratteristico ad alte prestazioni ispirato a RN22e, mentre “Supersonic” si ispira ai jet da combattimento bimotore, con volume variabile in curva. L’obiettivo di N Active Sound+ è fornire ai conducenti un riferimento acustico per valutare la potenza utilizzata.

Ioniq 5 N è inoltre dotata di N Road Sense, che consiglia automaticamente l’attivazione della modalità N quando vengono rilevati cartelli stradali che segnalano percorsi tortuosi, consentendo ai conducenti di godere appieno di ogni secondo della guida.

Come la Ioniq 5, Ioniq 5 N è dotata di Vehicle-to-Load (V2L), che consente al conducente di utilizzare l’energia immagazzinata dalla batteria per ricaricare e alimentare dispositivi come e-bike, attrezzature elettriche da campeggio o elettrodomestici, anche quando il veicolo è spento.

Il design migliora le prestazioni

Gli esterni di Ioniq 5 N sono caratterizzati da molti elementi di design volti a migliorare le prestazioni, come i paraurti ridisegnati e lo spoiler posteriore ad ala, che oltre a donare un aspetto sportivo al modello, ne massimizzano il potenziale di guida.

La versione N si distingue ulteriormente da Ioniq 5 per i dettagli neri e per le proporzioni modificate. È complessivamente più bassa di 20 mm, allargata di 50 mm nella parte inferiore per ospitare pneumatici più larghi, e più lunga di 80 mm con un estrattore posteriore pronunciato.

All’anteriore, la fascia N Mask che collega i fanali è dotata di elementi funzionali, che si uniscono ad elementi aerodinamici e ai deflettori attivi per un maggiore raffreddamento. Uno spoiler attraversa la parte inferiore del paraurti per enfatizzare l’assetto ribassato dell’auto e trasmettere la sua vocazione alle alte prestazioni.

La linea in colorazione “Luminous Orange” – esclusiva per le EV N – caratterizza la base nera del paraurti anteriore e prosegue lungo le minigonne laterali, conferendo a Ioniq 5 N un aspetto da auto da corsa. L’impressione è ulteriormente rafforzata dai cerchi forgiati in alluminio da 21 pollici, con pneumatici Pirelli P-Zero 275/35 R21 ad elevate performance per massimizzare le doti di guida e maneggevolezza e donare una maggiore aderenza in pista.

Nella parte posteriore, il prominente spoiler ad ala e l’estrattore evidenziato da dettagli arancioni, aiutano a gestire i flussi d’aria per supportare prestazioni aerodinamiche ottimali, anche sottolineando visivamente le capacità ad alte prestazioni di Ioniq 5 N con uno stile aggressivo. Nello spoiler è integrata la terza luce di stop dalla forma triangolare, esclusiva della gamma N, oltre al tergicristallo posteriore. Nella parte inferiore è inoltre presente una copertura paraurti nera con grafica a bandiera a scacchi.

L’abitacolo di Ioniq 5 N riprende gli stilemi del brand con l’applicazione di elementi N su volante, sedili, pannelli delle portiere e pedaliera in metallo, ed è ottimizzato per la guida in pista.

Il volante di nuova concezione presenta per la prima volta il logo N, affiancato dai tipici pulsanti per la selezione della modalità di guida desiderata. Le modalità di guida possono essere personalizzate e abbinate a ciascun pulsante in varie combinazioni per massimizzare l’efficacia nella guida. Il pulsante N Grin Boost, posizionato sopra alla razza destra, consente un accesso immediato e intuitivo alla massima accelerazione. I paddle sono posizionati in modo ottimale a portata di mano del conducente per attivare le funzioni N e-shift e N Pedal.

La console centrale di Ioniq 5 N è ottimizzata per la guida in pista con appoggi per le ginocchia, oltre a un bracciolo scorrevole. L’ampliamento della parte inferiore della console aumenta la rigidità per supportare ulteriormente la guida sportiva. Per l’uso quotidiano, sono presenti anche una porta USB- C, un caricatore wireless e il portabicchieri.

I sedili N sono dotati di rinforzi, in modo che, anche in caso di forte accelerazione laterale durante le curve, sostengano saldamente la parte superiore e inferiore del corpo per mantenere una postura stabile in ogni momento. I sedili sono posizionati circa 20 mm più in basso rispetto a Ioniq 5, e sono pensati per i clienti che desiderano una guida ad alte prestazioni. Il logo N è posizionato davanti e dietro al sedile, con un’illuminazione di benvenuto nella parte anteriore. Il tema di design bicolore dei sedili a guscio si estende anche alla parte posteriore.

I pedali di Ioniq 5 N sono ottimizzati per il contatto del piede negli scenari di guida in pista che comportano sovrasterzo e derapate, riducendo il rischio di scivolamento del piede. Il poggiapiedi a sinistra è ottimizzato per mantenere una postura di guida stabile in ogni momento, compresi quelli di forte decelerazione.

Il nuovo tema della bandiera a scacchi, ispirato alla pista e agli iconici pixel parametrici di Ioniq 5, si trova sui pannelli delle portiere, sui pedali in metallo e sul poggiapiedi, a rappresentare lo spirito sportivo del marchio N.

Come per la versione standard, anche su Ioniq 5 N vengono utilizzati materiali sostenibili, tra cui elementi delle portiere in paperette riciclabile, filati in PET BIO ricavati dalla canna da zucchero, filati ricavati da bottiglie in PET riciclato, TPO BIO ricavato dalla canna da zucchero e pelle lavorata ecologicamente. Su Ioniq 5 N inoltre viene utilizzata la vernice con pigmenti di pneumatici riciclati e il rivestimento dei sedili in Alcantara riciclato.