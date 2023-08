Hyundai avvia la produzione della nuova Kona Electric in Repubblica Ceca

Hyundai ha annunciato l’inizio della produzione Nuova KONA Electric presso lo stabilimento in Repubblica Ceca, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC).

Durante il primo anno, la fabbrica intende produrre oltre 20mila unità di KONA Electric. Con questo ulteriore passo avanti, Hyundai prosegue verso l’impegno di commercializzare esclusivamente veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2035.

La seconda generazione del B-SUV Hyundai è stata progettata proprio a partire dalla versione full electric, che offre le più avanzate tecnologie del segmento in ambito sicurezza e comfort – oltre un’autonomia da best in class. Hyundai ha sviluppato dunque l’intera gamma partendo dalla versione elettrica – coerentemente con la strategia di accelerazione dell’elettrificazione del brand (annunciata a marzo 2022) che porterà 11 nuove EV nella gamma Hyundai per il 2030.

Dedicata al mercato europeo

L’impegno verso i clienti europei continua per Hyundai. Nel 2020, fu proprio la prima generazione di KONA a inaugurare la produzione di elettriche Hyundai in Europa. La scelta strategica di affiancare alla produzione in Corea del Sud – nello stabilimento di Ulsan – una fornitura dalla fabbrica in Repubblica Ceca ha immediatamente ridotto i tempi di consegna per i clienti in Europa. Così la seconda generazione del SUV compatto prosegue in questa direzione: prodotta in Europa, per l’Europa.

Inoltre, l’esperienza acquisita dagli esperti nella fabbrica ceca ha svolto un ruolo decisivo per lo sviluppo del nuovo modello in Europa, sin dai primi bozzetti. Non solo dunque la vettura è stata progettata con questo significativo contributo, ma il processo ha potuto anche tenere conto delle specificità della fabbrica fin dalle fasi preliminari dello sviluppo.

“Per Hyundai, l’Europa è un mercato chiave e questo si riflette chiaramente nell’attenzione ai clienti di questa regione. Più del 70% dei modelli commercializzati in Europa viene anche prodotto nel Continente” commenta Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “In un momento in cui la domanda di EV nel mercato sta aumentando sensibilmente e i tempi di consegna divengono un aspetto chiave, poter contare su una produzione di auto elettriche in Europa è fondamentale per rafforzare la nostra presenza nel mercato europeo”.

La produzione in Repubblica Ceca

HMMC prevede che la produzione di KONA Electric rappresenterà il 15% della produzione complessiva dello stabilimento entro fine 2023, anche in virtù dell’ampliamento della distribuzione del modello dagli attuali 22 Paesi europei, a ulteriori 20 mercati – fra i quali ad esempio Turchia e Israele, le isole La Riunione e Guadalupa. Da oggi lo stabilimento produrrà anche la versione con guida a destra della Kona EV, dedicata ai mercati UK, Irlanda e Cipro.

Entro la fine di quest’anno, verranno prodotte in Repubblica Ceca 21mila unità di Nuova KONA Electric, mentre altre 50mila sono previste il prossimo anno.

HMMC produrrà entrambe le versioni della Nuova KONA Electric con le due differenti batterie – entrambe con autonomia e performance migliorate rispetto alla precedente generazione. Il pacco batteria da 65,4 kWh è equipaggiato con un motore elettrico da 160 kW e offre un’autonomia fino a 514 km (WLTP) con una singola ricarica. La batteria standard da 48,4 kWh monta un motore elettrico da 114,6 kW con autonomia WLTP fino a 377 km.

Le batterie di KONA Electric sono prodotte nello stabilimento LG Energy Solution a Breslavia, in Polonia. Le batterie vengono poi assemblate nella loro conformazione definitiva dalla sezione di HMMC che fino a fine 2021 era dedicata ai cambi manuali.

Verso una mobilità green

A livello europeo e globale, la domanda di EV sta crescendo a ritmi più sostenuti delle previsioni di mercato – una crescita che si avverte in maniera evidente in HMMC. La quota di ibride, plug-in ed elettriche prodotte in fabbrica supera infatti il 40% quest’anno ed è in costante aumento.

Hyundai offrirà esclusivamente veicoli a zero emissioni Europa dal 2035. Coerentemente con la transizione verso una mobilità pulita, il portfolio di modelli full electric prodotti in HMMC continuerà a espandersi nel corso dei prossimi anni.