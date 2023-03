Kia EV9: stile unico, tecnologia all’avanguardia

Kia alza il sipario su EV9, l’avveniristico e importante SUV a trazione 100% elettrica con tre file di sedili dallo stile distintivo e dall’eleganza sofisticata farà il suo debutto mondiale a fine marzo. Grazie a contenuti tecnologici avanzati e a una forte identità stilistica, Kia EV9 rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del brand in sustainable mobility solutions provider.

EV9, fin dal primo sguardo, si caratterizza per una presenza su strada fortemente distintiva, felice risultato della combinazione di elementi diversi, ispirati alla natura e alla modernità, inseriti con grande maestria dal team di Kia, secondo i principi della filosofia del brand “Opposites United”. I designer di Kia hanno saputo coniare un’identità stilistica inedita, fortemente identitaria, caratterizzata da linee nette e forme scultoree per un risultato finale da SUV dall’appeal contemporaneo e rassicurante ma al tempo stesso avveniristico.

"Kia EV9 apre a nuovi orizzonti, ridefinendo gli standard del design esterno ed interno, oltre che della connettività e della funzionalità, sempre con la massima attenzione alla sostenibilità", ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design Center. “EV9 rappresenta una proposta dove la qualità raggiunge l’apice e crea una nuova prospettiva nel settore dei SUV, garantendo esperienze inedite ed un comfort di livello superiore non solo per chi guida, ma anche per tutti gli occupanti, attraverso un uso innovativo dello spazio, della tecnologia e del design”.

La nuova era del design dei Suv elettrici

Guidati dalla filosofia "Opposites United" del brand, i designer di Kia affrontano ogni nuovo progetto con l’obiettivo di elaborare veicoli dall’appeal estetico senza precedenti. In particolare, il pilastro della filosofia di Kia "Bold for Nature”, che rende omaggio alla perfezione e alla semplicità della natura, ha avuto un ruolo chiave nella definizione delle forme di EV9. Il risultato è un veicolo che esibisce un'indubbia allure di potenza ed elevata capacità in ogni condizione, supportata dagli alti valori dei veicoli elettrici, destinato a tracciare un nuovo percorso per il futuro design dei SUV a trazione 100% elettrica.

Alla vista anteriore EV9 è caratterizzato da linee e superfici semplici e nette, che infondono sicurezza, razionalità e serenità in egual misura. Il look futuristico e visionario di EV9 è enfatizzato dalla “Digital Pattern Lighting Grille” (a seconda dei mercati di riferimento) e dal design innovativo dei fari dallo sviluppo verticale, per una evoluzione della caratteristica "Tiger Face" in chiave fortemente avveniristica. La Digital Tiger Face si distingue per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti di fianco a ciascun proiettore.

Gli innovativi fari verticali e le rastremate luci di marcia diurna, che si allungano fin sopra i parafanghi anteriori, enfatizzano la presenza su strada non facendo passare inosservato l’imponente SUV e aumentando la sicurezza. L'innovativa tecnologia LED "Star Map" (disponibile a seconda del mercato di riferimento) di EV9 apre a una nuova esperienza visiva e offre un sofisticato sistema di illuminazione dinamica sequenziale che contraddistinguerà il "Digital Tiger Face" di tutti i futuri modelli EV del brand.

La vista laterale di EV9 mette in evidenza un profilo ispirato a forme proprie dei poligoni ed esprime una indiscutibile e decisa identità da SUV con un'eccezionale efficienza aerodinamica. Le strutture triangolari dei parafanghi e i passaruota dal disegno geometrico molto pronunciati si combinano con il corpo della fusoliera, fondendosi perfettamente con gli elementi poligonali, per una struttura unica. Le maniglie delle portiere a filo carrozzeria insieme alla linea del tetto posteriore slanciata contribuiscono a una sensazione di dinamicità improntata alla massima efficienza.

Il design posteriore si caratterizza per un gioco di rimandi con il frontale, con le originali e distintive firme luminose sottili atte ad esaltare una volta di più la statura forte e sicura di EV9 e ad assicurare quella forte identità, immediatamente riconoscibile, di SUV che proietta nel futuro.

Interni: nuova concezione dello spazio

Il pilastro "Technology for Life" della filosofia di Kia "Opposites United" suggerisce di utilizzare solo le tecnologie e le innovazioni che promuovono interazioni positive e intuitive tra uomo e macchina, per rendere altamente funzionali e concrete le nuove forme di mobilità. Questi principi hanno giocato un ruolo determinante nell’elaborazione dello spazio interno di EV9 e hanno permesso ai designer di Kia di dare priorità all’abitabilità, al comfort e alla tecnologia utile e fruibile per tutti i passeggeri, per nuovi livelli di experience personali, reinventando quello che può offrire un SUV.

Basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Kia, il passo lungo di EV9 con una linea di cintura contenuta e il pavimento completamente piatto hanno permesso di ottenere uno spazio generoso per consentire a tutti gli occupanti di connettersi e rilassarsi con un comfort da luxury lounge in tutte e tre le file di sedili. Offerto nelle configurazioni a sei e sette posti, nelle fasi di sviluppo Kia ha raccolto il feedback delle famiglie e degli utenti per introdurre le migliori configurazioni e caratteristiche dei sedili affinchè EV9 offra spazio, comfort e tecnologia indistintamente a tutti gli occupanti, senza concentrarsi prevalentemente sul conducente.

I passeggeri seduti sui sedili della prima e della seconda fila (a seconda del mercato di riferimento) possono reclinare contemporaneamente i propri schienali per rilassarsi e riposare mentre EV9 è in carica. I sedili della seconda fila possono essere facilmente ruotati di 180 gradi in modo da favorire l’interazione con i passeggeri della terza fila. I sedili della terza fila sono dotati di porta bicchieri e prese di ricarica per i devices mobili.

L'abitacolo spazioso e luminoso di EV9 si caratterizza per un design elegante e al tempo stesso ergonomico e funzionale, una qualità di livello premium e per una impostazione straordinariamente user-friendly. Il quadro strumenti floating panoramico si estende dal volante al centro del veicolo. Due touch screen da 12,3 pollici e un display a segmenti da 5 pollici migliorano l'esperienza digitale, offrendo un facile controllo delle funzioni del veicolo e limitando all’essenziale la presenza di pulsanti fisici.

Si è badato anche alla funzionalità inserendo numerosi vani portaoggetti, tra cui uno particolarmente capiente, nella consolle centrale. La raffinata progettazione di ogni singolo dettaglio della plancia infonde una nota di sofisticata eleganza all’intero abitacolo. Il display ad alta definizione permette di gestire le funzioni del navigatore, mentre sotto sono integrati i comandi per la climatizzazione del veicolo