Car of the Year 2022: Kia EV6 è l'auto dell'anno

Kia EV6 è la vincitrice dell'ambitissimo premio 'Car of the Year' per il 2022. L'innovativo SUV sudcoreano è stato premiato a Ginevra lunedì 28 febbraio, prevalendo grazie a 279 punti e 12 voti individuali, dopo un avvincente testa a testa con la Renault Mégane E-Tech Electric, seconda con 265 punti, e Hyundai Ioniq 5, terza con 261 punti.

Il marchio Kia si è reinventato all'inizio dello scorso anno, rinnovando la sua identità visuale e la sua filosofia di design, denominata ‘Opposites United’. EV6 è stato il primo veicolo rilasciato sotto questo nuovo indirizzo ed è anche il primo veicolo a batteria prodotto da Kia sulla sua piattaforma elettrica dedicata, denominata Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

La piattaforma EV consente alla Kia EV6 di fornire uno stile di guida piacevole, e di avere punti di forza come il sistema di trazione AWD (All-Wheel Drive) e tempi di ricarica ultra-veloci. La vettura ha un'autonomia stimata di 482 km con una ricarica completa e ha funnzionalità vehicle-to-load (V2L). All'interno del suo abitacolo la Kia EV6 sfoggia un livello di connettività e sicurezza senza precedenti, avanzati sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, gli stessi interni sono realizzati con materiali sostenibili.

Il cuore della Kia EV6 è alimentato da una batteria ad alta intensità, disponibile in due capacità (58.0 kWh and 77.4 kWh) che fornisce energia sia nella configurazione con trazione posteriore RWD sia in quella AWD, con variazioni della potenza erogata. La EV6 può svariare dai 169 Cv agli oltre 580 Cv della versione GT che sarà disponibile più avanti, nel 2022.

Kia EV6 auto dell'anno 2022: i commenti dei giurati

"Kia EV6 si distingue per la combinazione di efficienza energetica, batteria di grande capacità e ricarica ultraveloce".

"Offre una guida sportiva, sospensioni più solide, gamma alta e ricarica rapida eccellente, grazie al sistema a 800 volt. Al suo interno vanta uno spazio enorme e bei dettagli come gli interruttori a doppia modalità per la navigazione e il climatizzatore, nessun rivestimento in pelle, consente la ricarica V2X”.

“All'interno dell'abitacolo capiente e curato nei dettagli, l'innovazione tecnologica viene applicata per aumentare la qualità della vita a bordo. E una volta al volante, l'EV6 offre una guida fluida e piacevole”.

“La migliore auto elettrica di tutti i finalisti. Ha le stesse virtù della Ioniq 5, ma è un'auto ancora più equilibrata, più raffinata nell'assetto, più accattivante nel design, con finiture di qualità superiore... E a stimolare le nostre emozioni ci pensano i 585 Cv della versione GT sviluppata con Rimac”.

“Eccellente veicolo elettrico grazie alla sua ricarica rapida e alla buona autonomia per il prezzo. In confronto con la Hyundai, l'EV6 offre meno rollio, più maneggevolezza e una sterzata più stretto. È un modello un po' più sportivo nel complesso”.