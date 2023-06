Pu+Ra HPE, il test drive su strada del concept che segna il Rinascimento di Lancia

Il Rinascimento Lancia compie un altro passo in avanti. Lancia Pu+Ra HPE, la prima vettura della nuova era, è stata presentata nelle scorse settimane, svelando il suo Dna da vera Lancia sia all’esterno che all’interno. In essa si ritrovano tutti gli stilemi che hanno reso il marchio famoso in tutto il mondo: purezza e radicalità, eleganza e geometrie brutali.

Lancia Pu+Ra HPE fornisce una chiara indicazione di come saranno le nuove Lancia, in termini di design, innovazione e tecnologia. E, grazie alla collaborazione con Cassina, marchio accomunato a Lancia da più di cento anni di storia e di valori come lo stile italiano, la sostenibilità e l’innovazione, guidare Lancia Pu+Ra HPE diventa davvero un piacere ed è un po' come essere seduti nel salotto di casa.

Lancia Pu+Ra HPE è entrata in Europa e questo rappresenta un altro momento storico. A maggio 2022 Lancia ha nominato cinque Brand Manager per i paesi interessati dal processo di rilancio internazionale, ai quali si è successivamente aggiunto il Portogallo. Il nuovo logo durante è stato presentato durante il Lancia Design Day, la nuova Corporate Identity è stata svelata a febbraio 2023 e ad aprile è stato lanciato il Concept Pu+Ra HPE, in occasione della Milano Design Week.

Adesso Lancia Pu+Ra HPE approda in Europa come prima vettura della nuova era del Brand: "Lancia è tornata e il Concept ne è la dimostrazione concreta" ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia che che ha guitato Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto 100% elettrico del Brand.

Perfettamente marciante e guidabile, con la sua silohuette filante, efficiente e aerodinamica, il Concept Lancia rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design senza tempo, home feeling degli interni, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia.

Proprio in queste settimane ha luogo il tour europeo di Lancia Pu+Ra HPE, che consente agli appassionati di osservare da vicino la visione del Brand per i prossimi 10 anni: il Concept verrà infatti presentato ai mercati coinvolti nel processo di internazionalizzazione del marchio, per renderlo nuovamente desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo.