Mercedes-Benz, in arrivo il truck elettrico eActros LongHaul per il trasporto a lungo raggio

A settembre, il Truck a batteria per lunghe percorrenze eActros LongHaul sarà l’attrazione fieristica di Mercedes-Benz Trucks all’IAA Transportation di Hannover.

Nel 2020, il Costruttore aveva annunciato il truck da 40 tonnellate, esattamente due anni dopo ne presenta per la prima volta il ‘prototipo concettuale’: l’eActros LongHaul presentato all’IAA fornisce un’anticipazione del linguaggio di design del veicolo di serie; la motrice per semirimorchio, inoltre, fa parte della flotta eActros LongHaul utilizzata per i test. I primi prototipi sono già sottoposti ad una fase di test intensivi e già entro la fine dell’anno l’eActros LongHaul verrà testato su strade pubbliche. L’anno prossimo, i prototipi preserie verranno consegnati ai Clienti per la fase di sperimentazione. La condizione idonea alla produzione di serie è prevista per il 2024. L’eActros LongHaul avrà un’autonomia di circa 500 chilometri senza soste per la ricarica della batteria. L’e-Truck consentirà la ricarica ad alte prestazioni – il cosiddetto ‘megawatt-charging’.

Oltre all’eActros LongHaul, Mercedes-Benz Trucks presenterà all’IAA altre innovazioni sul versante dei Truck elettrici a batteria. L’eActros per il servizio di distribuzione pesante esce dalle linee di produzione dello stabilimento di Wörth già da ottobre del 2021. A luglio seguirà l’eEconic per impieghi municipali. Mercedes-Benz Trucks si è posta l’obiettivo di far crescere in Europa la quota di veicoli nuovi a zero emissioni locali di CO2, fino a superare la soglia del 50% entro il 2030.

Karin Radström, CEO di Mercedes-Benz Trucks: “L’elettrificazione del trasporto pesante sulle lunghe percorrenze è la prossima pietra miliare sulla strada che conduce al trasporto a zero emissioni di CO2. Come truck elettrico a batteria, l’eActros LongHaul sarà un veicolo redditivo per i nostri Clienti. A settembre il mio team ed io saremo estremamente lieti di presentare questo innovativo veicolo ai nostri Clienti ed all’opinione pubblica”.

Nell’ambito della comunicazione che precede l’IAA, Mercedes-Benz Trucks ha pubblicato le prime immagini teaser del prototipo concept eActros LongHaul e ha annunciato ulteriori specifiche tecniche previste per il veicolo di serie. L’eActros LongHaul ad esempio utilizza batterie con tecnologia al litio ferro fosfato (LFP). Queste sono caratterizzate soprattutto da una lunga durata e da una maggiore energia utilizzabile. Presso una colonnina di ricarica con potenza di circa un megawatt, le batterie possono essere ricaricate dal 20 all’80% in meno di 30 minuti. L’elevata autonomia con una sola carica della batteria, in combinazione con la ricarica a megawatt, consente un’autonomia totale pari a quella dei Truck convenzionali e quindi un utilizzo su due turni. Il veicolo è inoltre dotato di un sistema di propulsione particolarmente ben bilanciato, per un’esperienza di guida molto piacevole. Inoltre, il Costruttore dota l’eActros LongHaul numerose innovazioni in materia di sicurezza. Il fulcro della filosofia Mercedes-Benz Trucks per il trasporto a batteria sulle lunghe percorrenze consiste nell’offerta ai Clienti di una soluzione di trasporto globale, che comprende la tecnologia dei veicoli, la consulenza, l’infrastruttura di ricarica e l’assistenza. In breve, leActros LongHaul dovrà essere la scelta giusta per i Clienti, in termini di redditività, sostenibilità ed affidabilità.

I vantaggi del Mercedes-Benz eActros LongHaul

I propulsori elettrici a batteria sono quelli che presentano il rendimento più alto tra i gruppi propulsori alternativi. L’eActros LongHaul offre quindi un’elevata efficienza energetica grazie all’alimentazione esclusivamente a batteria. In termini di redditività, questa caratteristica assicura alle aziende di trasporto notevoli vantaggi per gli scenari di utilizzo previsti per l’eActros LongHaul.

Considerando il tragitto effettuato, gran parte delle applicazioni sulle lunghe distanze nella pratica operativa dei trasportatori già non richiede un’autonomia superiore ai 500 km circa, che l’eActros LongHaul consentirà con una sola carica. Inoltre, le disposizioni di legge che definiscono i tempi di guida per i conducenti limitano la necessità di autonomie più elevate (a seconda del caso). Così, per esempio, all’interno dell’Unione Europea i conducenti devono fare una pausa di almeno 45 minuti al più tardi dopo 4,5 ore di guida. Durante questo periodo, è possibile ricaricare l’energia occorrente per il proseguimento del viaggio. L’eActros LongHaul è così l’offerta giusta per le aziende di trasporti nell’uso regolare su percorsi pianificabili e con distanze ed opzioni di ricarica adeguate alle esigenze.

Impegno con i partner per l’infrastruttura

Sul versante della ricarica pubblica per il trasporto a lungo raggio, Daimler Truck, TRATON GROUP e Volvo Group hanno siglato un accordo vincolante per la costituzione di una joint venture. Questa ha l’obiettivo di sviluppare e gestire in ambito europeo una rete pubblica di ricarica ad alte prestazioni per autocarri e pullman pesanti con trazione elettrica a batteria. La rete di ricarica realizzata dai tre soggetti dovrà essere disponibile per gli operatori di flotte in Europa indipendentemente dal marchio. Per quanto concerne la ricarica in deposito, Mercedes-Benz Trucks coopera con Siemens Smart Infrastructure ed ENGIE.

Inoltre, Daimler Truck partecipa al progetto ‘Ricarica ad alte prestazioni per Truck a lunga percorrenza’ (HoLa). L’obiettivo del progetto, patrocinato della VDA, è la pianificazione, la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di ricarica ad alte prestazioni per il trasporto a lungo raggio mediante truck elettrici a batteria. In quattro differenti luoghi della Germania verranno costruiti e testati in condizioni reali due punti di ricarica ad alte prestazioni dotati di Megawatt Charging System (MCS). Partecipano al progetto diversi altri partner, provenienti dai settori dell’industria e della ricerca.

Obiettivo finale: trasporto su strada a zero emissioni di CO2 entro il 2050