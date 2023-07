Nuova Hyundai Santa, le prime immagini mostrano una trasformazione radicale

Hyundai ha pubblicato le prime immagini della nuova Santa Fe, svelando come la quinta generazione del modello sia stata radicalmente trasformata rispetto alla precedente.

Nuova Hyundai Santa Fe conserva lo spirito del modello originale – molto apprezzato nel corso degli anni – e costruisce sulla filosofia nature-meets-city con soluzioni basate sull’analisi di big-data sui più recenti e diffusi trend di stili di vita outdoor.

Per la quarta generazione del modello, lanciata nel 2018 completamente rinnovata, Hyundai aveva già utilizzato questo approccio non convenzionale ispirato dallo stile di vita dei clienti per offrire massimo spazio di carico e la massima praticità per tutte le attività – in città e fuori. Nuova Santa Fe reinterpreta oggi la stessa filosofia con un design esterno interamente rivisto, capace di trasmettere una grande robustezza ma anche ricco di dettagli eleganti e raffinati, e interni spaziosi e versatili. Questi seguono la stessa ampiezza del bagagliaio con portellone a tutta larghezza, donando ai clienti uno spazio che richiama un’ampia terrazza.

“Nuova Santa Fe è un SUV che mette in perfetto equilibrio la vita urbana e quella nella natura gestendo al meglio tutte le situazioni, dai viaggi in famiglia alle avventure fuoriporta” – ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Capo dello Hyundai Global Design Center. “Con un passo allungato, interni più spaziosi e un bagagliaio ispirato a una terrazza, Nuova Santa Fe accresce le proprie doti da SUV per offrire maggiore versatilità e un’esperienza di primo livello ai clienti”.

Design esterno unico e di carattere

La forma squadrata di Nuova Santa Fe e la sua silhouette distintiva derivano dal passo allungato e dalla forma del portellone posteriore. Il frontale crea una sensazione di imponenza grazie al cofano alto, alle luci ad H e ai passaruota muscolosi. Il disegno ad H delle luci – che reinterpreta il logo Hyundai – si ritrova anche nella parte inferiore del frontale per raccordarne il look.

Vista dal fianco, l’interasse maggiorato viene affiancato a un profilo del tetto deciso, volumi scolpiti e linee nette intorno alle ruote, uno sbalzo anteriore ridotto e ruote da 21 pollici, a conferire al modello un aspetto da SUV robusto e pronto a qualsiasi avventura.

Con un ampio portellone a tutta larghezza, il posteriore è caratterizzato da linee semplici e da luci con disegno ad H, in perfetto equilibrio con l’anteriore, che garantiscono una presenza distintiva su strada – di giorno e di notte.

Interni accoglienti, spaziosità da leader nel segmento

Con ampio spazio per tutte le situazioni, gli interni di Nuova Santa Fe offrono un ambiente generoso per accomodare senza sforzi anche gli stili di via più avventurosi. Il portellone posteriore si apre su uno spazio che dona una sensazione simile a quella di una terrazza quando aperto. La seconda e la terza fila di sedili sono completamente ripiegabili per una capacità di carico da leader nel segmento, rendendo più facile e piacevole la vita dei clienti in qualsiasi scenario di utilizzo.

Questa caratteristica rende inoltre Nuova Santa Fe unica in tutti i contesti, anche urbani, permettendo ad esempio anche alle famiglie più numerose di non scendere a compromessi nelle loro vite quotidiane – dal fare la spesa allo sport, dalle attività all’aperto al trasporto di animali domestici.

Gli interni rifiniti offrono una piacevole sorpresa all’ingresso, con linee orizzontali e verticali che richiamano gli esterni e amplificano la sensazione di spaziosità, e dettagli dal motivo ad H sulla plancia e sulle bocchette del climatizzatore a creare ulteriore unicità.

La ricercatezza degli interni si fa notare anche nelle numerose caratteristiche high-tech, tra cui il doppio caricatore wireless per smartphone e il Panoramic Curved Display che unisce il cluster digitale da 12,3 pollici allo schermo del sistema di infotainment della stessa dimensione, massimizzando la visibilità alla guida e l’eleganza dell’abitacolo.

Anche i sedili e il cielo in tinte chiare amplificano visivamente la spaziosità, mentre gli inserti soft-touch con motivo effetto legno e la pelle Nappa dei sedili con delicati ricami rendono gli interni ancora più sofisticati. Nuova Santa Fe incorpora inoltre diversi materiali sostenibili: il rivestimento scamosciato del cielo, i tappetini e il retro dei sedili della seconda e della terza fila sono realizzati utilizzando plastica riciclata, mentre il cruscotto e i rivestimenti delle portiere sono ricoperti anch’essi in materiali eco-compatibili.

I colori esterni ed interni, ispirati alla luce naturale, sottolineano lo stile unico di Nuova Santa Fe, portando nuova energia nella vita di tutti i giorni e nelle avventure – in città e fuori.

Ulteriori dettagli su Nuova Hyundai Santa Fe verranno svelati nell’ambito della World Premiere ufficiale del modello, prevista ad agosto sul canale YouTube del brand.