Nuova Fabia Monte Carlo, design coinvolgente per gli amanti della sportività

Škoda arricchisce la quarta generazione di Fabia presentando la variante Monte Carlo. L’iconico nome, introdotto da Škoda inizialmente in esclusiva per FABIA, dal 2011 è simbolo di sportività e celebra le numerose vittorie del Brand al leggendario rally.

I dettagli della carrozzeria in nero lucido sottolineano il look dinamico di questa nuova Fabia, mentre gli interni sono caratterizzati da dettagli rossi ed elementi in carbon-look sui braccioli e sul cruscotto.

Dal 2011, le varianti sportive Monte Carlo hanno contribuito al successo di Fabia. Si ispirano alle numerose vittorie Motorsport del Brand nel leggendario rally e si aggiungono ai livelli di allestimento Ambition, e Style. Le motorizzazioni disponibili per la variante Monte Carlo includono il 1.0 MPI e il 1.0 TSI con potenze da (80 CV) a 110 CV). Il 1.5 TSI 150 CV non sarà disponibile in Italia.

Proporzioni dinamiche e design coinvolgente

Costruita sulla piattaforma modulare MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, la quarta generazione di Fabia presenta proporzioni più dinamiche e un design più coinvolgente. Questo look è enfatizzato ulteriormente dai dettagli come la calandra nera, specifici paraurti anteriori e posteriori, diffusore nero posteriore e cerchi in lega neri con un diametro che va da 17 a 18 pollici. I cerchi in lega neri lucidati Procyon (17 pollici) sono disponibili esclusivamente per Fabia Monte Carlo.

Sedili sportivi di serie, cruscotto digitale specifico

L’abitacolo più spazioso dispone di sedili sportivi con appoggiatesta integrati e volante multifunzione a tre razze di serie. L’interno è prevalentemente nero, con dettagli rossi sulla plancia, su parte della console centrale e sulle maniglie. I braccioli delle portiere anteriori e la parte inferiore della plancia sono rifiniti in carbon-look. Fabia MONTE CARLO può essere equipaggiata con tutti gli strumenti di sicurezza, assistenza e comfort, insieme ai sistemi di infotainment disponibili sulla gamma. Il cruscotto digitale, standard in Italia, fornisce un ambiente specifico e più dinamico per le configurazioni.