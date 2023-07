Alla scoperta del nuovo Peugeot E-3008 con la #Camocatch Challenge

L’operazione Peugeot #Camocatch, che coinvolge il pubblico nel piano di lancio di Nuovo E-3008, entra nella sua fase finale: #Camocatch Challenge.

Il brand francese lancia a tutti una sfida: fotografare il nuovo modello del Leone quest’estate, durante gli ultimi test di messa a punto su strada. I fortunati vincitori avranno la possibilità di guidarla in anteprima.



E-3008, il nuovissimo fastback elettrico di Peugeot traccia una nuova strada. Normalmente, i prototipi sono nascosti e fanno di tutto per sfuggire all’attenzione del pubblico. Nuovo E-3008, invece, si mette in mostra e coinvolge il pubblico nel suo lancio.

A maggio, durante la prima fase dell'operazione, Peugeot ha messo ai voti sui suoi social network le livree mimetiche destinate ai prototipi di Nuovo E-3008.

A giugno Peugeot ha ricevuto migliaia di contributi attraverso i suoi canali ufficiali dei vari social network e sono stati quindi scelti tre temi mimetici ("Street Art", "Optic Art" e "Proto’type")

Le livree mimetiche scelte dal pubblico sono state realizzate a giugno e applicate ai nuovi Peugeot E-3008 che quest'estate effettueranno gli ultimi test di messa a punto sulle strade europee, Italia inclusa.

In questo periodo, il #Camocatch Challenge invita chiunque avvisti uno di questi Peugeot E-3008 camuffati a fotografarlo (nel rispetto delle norme di sicurezza) e a postare l'immagine tra il 15 luglio e il 15 agosto sui propri social network (Facebook e Instagram) con le menzioni #Camocatch e @PEUGEOT.

Tutti gli E-3008 camuffati sono inoltre dotati di un QR Code che sarà possibile scansionare per accedere alla pagina web dell'operazione #Camocatch.

Peugeot organizzerà poi un'estrazione a sorte tra le iscrizioni (una sola iscrizione per persona) per determinare i 6 vincitori che saranno invitati a provare in anteprima Nuovo E-3008 nel 2024 durante i test dedicati alla stampa internazionale. Peugeot toglierà il velo o, meglio, il camuffamento da Nuovo E-3008 a settembre quando ne svelerà le linee innovative.

È dall'inizio del 2023 che Peugeot attua una strategia di collaborazioni e partnership con giovani artisti nel campo del design e questa volta si tratta di una collaborazione estesa a un pubblico internazionale attraverso i social network, per promuovere la diffusione del Design Peugeot sul maggior numero possibile di persone.