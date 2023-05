Nuovi Peugeot 3008 & 5008 Hybrid 136 e-DCS6 in arrivo sul mercato italiano

Dopo averle svelate qualche settimana fa, Peugeot apre l’ordinabilità in Italia di Peugeot 3008 & 5008 Hybrid 136 e-DCS6 che entrano a listino nel mese di maggio.

La nuova motorizzazione Hybrid 136 e-DCS6 sfrutta un sistema a 48v con una compatta batteria ed un motore elettrico integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti, per elevare il piacere di guida e ridurre consumi ed emissioni.

Il sistema ibrido Peugeot a 48V dei Nuovi 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 è composto da un motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che integra un motore elettrico. Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia supplementare a bassi regimi e una riduzione del consumo di carburante fino al 15% (da 126 g CO2/km sul 3008 e da 128 g CO2/km sul 5008). Nella guida urbana, un SUV di segmento C equipaggiato con il sistema Hybrid può quindi funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica a zero emissioni.

Disponibile in 3 diversi livelli di allestimento, il nuovo 3008 Hybrid 136 e-DCS6 ha un listino di 37.520 euro per l’allestimento Active Pack, 40.570 per l’Allure Pack e 42.520 euro per il top di gamma GT.

Il più grande 5008 a 7 posti, anch’esso disponibile in 3 allestimenti, ha invece un listino di 40.670 euro per l’allestimento Active Pack, 43.720 per l’Allure Pack e 45.67’ per il GT.

I vantaggi del nuovo sistema ibrido

Il nuovo sistema Peugeot Hybrid 48V è la soluzione ideale per i profili di guida maggiormente urbani e suburbani, alla ricerca di vetture di ultima generazione che garantiscano loro, allo stesso tempo consumi ed emissioni ulteriormente ridotte rispetto alle pari versioni termiche e un primo approccio all’esperienza di guida “full electric”.

La tecnologia Hybrid 48V rappresenta infatti la più evoluta frontiera del MHEV (Mild HYBRID Electric Vehicle), grazie alla presenza di un vero e proprio motore elettrico integrato al sistema di trasmissione che consente una guida elettrica nel traffico cittadino fino a 30Km/h come anche in coda. La partenza dell’auto avviene completamente in elettrico, così come le manovre di parcheggio a velocità ridotta.

In ognuna di queste situazioni, muovendosi in elettrico si ottiene un sensibile risparmio di carburante ed emissioni (-15% C02), oltre alla piacevole sensazione della guida a zero emissioni (fino al 50% del tragitto in ambito cittadino).