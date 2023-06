Piaggio 1, una nuova versione più potente, leggera e con batteria rimovibile

Arriva la versione 2023 dell'e-scooter Piaggio: più performante e dinamico, ideale per il commuting urbano

Piaggio 1, l’e-scooter per la mobilità urbana di Piaggio, è ora disponibile in una nuova versione più performante, con l’obiettivo di garantire un commuting sempre più brillante, sempre in sicurezza e nella massima facilità di guida.

Grazie agli interventi effettuati sulla Power Unit il motore elettrico che equipaggia Piaggio 1, integrato nella ruota posteriore, è ora in grado di offrire maggiore potenza, che si traduce in una maggiore brillantezza, sempre mantenendo le sue qualità di semplicità e facilità nella guida, anche nel traffico cittadino, caratterizzato da frequenti ripartenze, e in un migliore spunto in presenza di pendenze.

Nella versione ciclomotore, quindi con velocità limitata a 45 km/h, Piaggio 1 può contare ora su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,2 kW. Ne consegue un incremento significativo sul fronte dell’accelerazione, che migliora del 14%.

In questa nuova versione Piaggio 1 unisce le caratteristiche vincenti dei più moderni scooter elettrici, nati per muoversi in centro città in totale libertà, con agilità, leggerezza e praticità, anche nella manutenzione, senza rinunciare a una performance paragonabile a quella degli scooter termici.

Nella piena tradizione del primo costruttore europeo di scooter, Piaggio 1 significa innanzitutto sicurezza, grazie a una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design accattivante, un comfort e una abitabilità di alto livello e un nutrito equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless. Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet.

Piaggio 1 è proposto in una duplice gamma colori: Forever Grey, Forever White e Forever Black sono le tre colorazioni più sobrie, che ne sottolineano il design essenziale e pulito, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix sono tre livree bicolore che ne esaltano l’anima più giovane e fresca.

La batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio. Piaggio 1 è proposto al prezzo di 2.899 Euro, f.c.