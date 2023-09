Polestar Synergy, il progetto vincitore del Polestar Design Contest diventa realtà

Polestar ha trasformato il progetto vincitore dell'ultimo Polestar Design Contest in un modello in scala 1:1, presentato a Monaco di Baviera durante l'IAA 2023.

La casa automobilistica svedese controllata da Volvo Cars, specializzata nella produzione di automobili ad alte prestazioni e auto elettriche, ha inoltre annunciato di aver avviato una partnership con il marchio Hot Wheels di Mattel, che inizierà con Hot Wheels come fonte d'ispirazione per il prossimo Polestar Design Contest, rifacendosi ai disegni innovativi e irriverenti dei 55 anni di storia del marchio americano, e si espanderà con i veicoli di produzione di Polestar che saranno immortalati come pezzi da collezione di Hot Wheels e Matchbox.

La supercar elettrica di fantasia chiamata "Polestar Synergy" unisce tre progetti vincenti che si sono aggiudicati gli onori dell'ultimo concorso tra oltre 600 candidature. I partecipanti hanno risposto alla richiesta di progettare un veicolo Polestar incentrato sull'esperienza delle prestazioni, fornendo una storia tecnica avanzata che permettesse di raggiungere questo obiettivo in modo sostenibile. Dopo aver selezionato dieci progetti, la giuria ha scelto due vincitori per gli esterni e uno per gli interni - una novità assoluta per il concorso. La Polestar Synergy che ne è scaturita è il prodotto di oltre sei mesi di collaborazione tra i vincitori e il team di progettazione Polestar per trasformare tre sogni distinti in una realtà coesa.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha commentato: "Congratulazioni ai vincitori. la loro visione e il lavoro di squadra con i nostri designer hanno dato vita a un'auto davvero splendida. La collaborazione con Mattel per il Polestar Design Contest del prossimo anno insieme ai prossimi modelli in scala delle nostre auto porteranno il marchio Polestar e questo innovativo concorso a un pubblico ancora più vasto. Tutto ciò dimostra che i veicoli elettrici - nella realtà o come giocattoli - possono essere altrettanto, se non più, emozionanti dei loro equivalenti con motori a combustione interna".

"Proprio come Polestar sta ridefinendo i confini delle prestazioni elettriche e dell'innovazione automobilistica, Hot Wheels ha costantemente spinto i limiti dell'immaginazione e del design, e siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Polestar a partire dal vincitore del Design Contest di quest'anno - ha detto Roberto Stanichi, SVP e Global Head of Vehicles di Mattel -. Questa collaborazione celebra l'essenza di Hot Wheels: determinazione, grinta e passione che spingono i confini del design automobilistico. Non vediamo l'ora di vedere i progetti per la sfida del prossimo anno".

Il design finale della supercar di fantasia si ispira alla natura e alla stabilità emotiva nel tempo, con un design interno fluttuante a un solo posto con il controllo al centro. Verrà esposta presso il Polestar Space di Monaco di Baviera durante l'IAA 2023, prima di visitare altre sedi Polestar in futuro.

"Quest'anno la storia è incentrata sulla collaborazione e sulle prestazioni - ha commentato Maximillian Missoni, Head of Design di Polestar -. Sono orgoglioso che il team sia stato in grado di guidare e sostenere i vincitori nella realizzazione del loro sogno con un modello in scala reale. Non capita spesso che gli studenti designer ricevano una tale esposizione all'inizio della loro carriera, cosa che la Polestar Design Community su Instagram fa molto bene, amplificata quest'anno dal modello in scala 1:1 e dal suo tour programmato nelle sedi Polestar di tutto il mondo".

Entrambi i designer di esterni vincitori, Devashish Deshmukh e Swapnil Desai, hanno sede a Parigi, in Francia. Il progetto di Deshmukh si è concentrato su volumi scavati, ispirati a uno squalo martello, mentre quello di Desai era incentrato sulla durata emotiva nel tempo con possibilità di aggiornamento tecnico e materiali che invecchiano con grazia nel tempo. Il designer degli interni, il cinese Yingxiang Li, ha creato un abitacolo con una posizione di seduta orientata alle prestazioni che offre una nuova esperienza incentrata sul "comfort e il controllo del movimento".

Nel suo insieme l'auto è una vera e propria realizzazione dei valori chiave delle prestazioni di Polestar. Tuttavia, con un'altezza di soli 1,07 metri e una lunghezza di 4,56 metri, l'auto presenta proporzioni e dettagli mai visti prima dal marchio per creare una straordinaria silhouette da supercar, dimostrando che le supercar elettriche possono essere emozionanti quanto le supercar a combustione interna.

Dopo il debutto a Monaco, il modello in scala 1:1 arriverà negli Stati Uniti e inizierà il suo tour come modello principale all'Hot Wheels Legends Tour di El Segundo, in California, dal 7 ottobre 2023, prima di fare altre apparizioni nelle sedi Polestar di tutto il Paese.

Come tradizionale riconoscimento di un talento straordinario, il polacco Kamil Kozik è stato premiato per il suo go-kart dalle prestazioni orientate alla sostenibilità, con una struttura ridotta e la possibilità di entrare a far parte di una rete elettrica locale quando non viene utilizzato.