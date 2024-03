Sala dice che vorrebbe più autovelox, "ma è complesso per la riforma Salvini"

Il sindaco di Milano Beppe Sala vorrebbe installare più autovelox, ma è difficile che ciò accadrà visto che "la riforma del Codice della Strada che sta portando avanti il ministro Salvini", ha spiegato Sala, prevede una "procedura complessissima". Un'eventuale richiesta, ha detto il primo cittadino rispondendo durante un confronto in diretta Instagram, dovrebbe passare "attraverso il ministero" ed essere poi "certificata" sulla base "dell'incidentalità degli anni precedenti".

"Io - ha detto Sala - voglio fare una serie di strade a 30 all'ora, quelle per esempio su cui si affacciano scuole", ma la riforma dice che "sotto i 50 all'ora non si possono mettere autovelox. Quindi stiamo combattendo".

Per la manutenzione stradale il Comune di Milano ha messo a bilancio "20 milioni e quest'anno cercheremo di incrementare" ha spiegato Sala. "Non è una questione di volontà ma di far quadrare i bilanci". "L'ammontare che mettiamo sulla manutenzione delle strade è una parte dell'opera di quadratura del bilancio, che è qualcosa di molto difficile da far" ha aggiunto il sindaco. "La pianta dei soldi nessuno l'ha ancora trovata, è evidente che problemi di conti ci sono, ma facciamo il possibile e vista la situazione cercheremo di incrementare di un po' la spesa di manutenzione per le strade".