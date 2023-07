Škoda Scala e Škoda Kamiq si rinnovano: le prime immagini dei bozzetti

A distanza di quattro anni dal loro lancio, Škoda Scala e Škoda Kamiq sono pronti a presentarsi in una veste rinnovata. Škoda Auto ha rilasciato i primi bozzetti che anticipano il rinnovamento della berlina compatta e del City SUV.

La Casa automobilistica boema ha lavorato sul design e sulla dotazione tecnologica, oltre a portare a bordo dei modelli caratteristiche tipiche dei veicoli di segmento superiore. Entrambi i modelli nella loro veste rinnovata saranno presentati in anteprima mondiale il 1° agosto.

Gli aggiornamenti tecnologici e le modifiche al design esterno si combinano per evidenziare le caratteristiche chiave di ciascun modello, quali il dinamismo per Scala e l'aspetto robusto per Kamiq. Entrambi i modelli sfoggiano gruppi ottici, fascioni anteriori e posteriori e calandra ridisegnati. I nuovi cerchi in lega e la scritta sul portellone posteriore, che ora riprende la nuova Corporate Identity Škoda, completano elegantemente il rinnovamento.

Scala, cambiano i gruppi ottici e i paraurti

I fari più sottili di Scala si estendono ora fino alla calandra, sottolineando il fascino dinamico della vettura. La presa d'aria nella nuova grembialatura anteriore è ora divisa da elementi laterali a forma di ali. Verniciate nel colore della carrozzeria, queste si ritrovano anche nel diffusore posteriore rivisitato, che è affiancato da elementi cristallini. I gruppi ottici posteriori presentano ora una grafica nuova e più raffinata.

Kamiq, stile ancora più SUV

Il nuovo City SUV Škoda Kamiq sfoggia ora una maggiore presenza sulla strada. L'elemento superiore dei caratteristici fari sdoppiati è ora più sottile e ha un design più pronunciato. La calandra, più grande e più verticale, presenta le caratteristiche doppie lamelle che formano U nella parte inferiore. Nella grembiulatura anteriore, l'area verniciata sotto la calandra e la presa d'aria accentuano la larghezza del veicolo, completata da un robusto spoiler argentato che funge anche da protezione al sottoscocca.

Il diffusore posteriore è costituito da un'ampia sezione superiore in colore nero e da una robusta sezione inferiore color argento. La caratteristica forma a L delle luci posteriori è stata rivisitata e ora si collega visivamente ai catarifrangenti, che adottano anch'essi una forma a L.