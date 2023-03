Škoda, ka nona Student Car sarà elettrica

La nona Škoda Student Car sarà elettricae farà suo il nuovo spirito "Explore More" di Škoda, votato all’esplorazione e alla scoperta. I 29 apprendisti stanno costruendo un veicolo multifunzionale per il campeggio e con funzioni di ufficio mobile basato sul SUV 100% elettrico Škoda Enyaq iV.

L'auto dei loro sogni sarà all'altezza delle esigenze e delle aspettative degli esploratori moderni. Supportati dal team di progettazione Škoda, gli studenti hanno recentemente elaborato i loro primi bozzetti di design per la Škoda Student Car.

Oliver Stefani, Responsabile di Škoda Design, afferma: "Noi di Škoda Design siamo molto felici di poter dare ai giovani talenti, nell'ambito di questo fantastico progetto, una visione così tangibile del nostro lavoro quotidiano e di entusiasmarli. Il progetto Student Car combina tre dei grandi punti di forza di Škoda: l'attitudine a fare, l'approccio pratico e l'enorme spirito di squadra. Noi di Škoda Design stiamo già aspettando con ansia il momento in cui potremo ammirare la Student Car finita".

Progettare una casa mobile

Dal 2014, il passaggio in Škoda Design è una delle prime tappe del viaggio degli studenti che partecipano al progetto. Lavorando con il responsabile di Škoda Design Oliver Stefani e il suo team, i ragazzi elaborano prima i bozzetti degli esterni e degli interni dell'auto dei loro sogni, che poi costruiranno da soli, dal concetto iniziale al prodotto finito. La nona Student Car sarà un camper mobile-ufficio multifunzionale basato su Škoda Enyaq iV, il primo modello di serie Škoda realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.

"Explore More" attraverso gli occhi degli studenti

Nei loro bozzetti, gli studenti hanno già definito la personalità dell'auto dei loro sogni. Come camper da ufficio, con trazione elettrica a batteria, la prima Student Car basata su un Enyaq iV vuole essere la compagna di viaggio ideale verso nuovi orizzonti. Uno spazio personale per esperienze e scoperte, che sottolinea anche l'impegno di Škoda verso la mobilità elettrica. Come è tipico del Brand, la prossima Student Car si avvarrà delle iconiche caratteristiche "Simply Clever" e di una tecnologia all'avanguardia, incorporando anche un'ampia gamma di materiali sostenibili. L'obiettivo dell'auto è quello di permettere al suo proprietario di diventare un nomade digitale, che lavora senza essere legato a una scrivania, libero di muoversi dove e quando vuole. È un'accoppiata perfetta per il nuovo approccio Škoda Explore More, il veicolo perfetto per gli esploratori contemporanei e per chi ama l’avventura.

Ji?í Hadaš?ok, Exterior Design Coordinator di Škoda, afferma: "Gli studenti della Škoda Vocational School stanno facendo un lavoro straordinario. Personalmente, mi piace sempre essere coinvolto nel progetto, sostenere gli apprendisti e trarne anche i miei benefici. È bello guardare al processo di progettazione da una prospettiva diversa ed esplorare nuovi approcci. Il modo in cui i nostri studenti stanno traducendo il concetto di Explore More in idee concrete, e vedere come le mettono in pratica, è davvero impressionante".

Agáta Fra?ková è una pittrice al secondo anno di apprendistato. I suoi schizzi hanno talmente impressionato il team di Škoda Design che è diventata la prima partecipante dall'inizio del progetto Student Car a cui è stato offerto uno stage presso il dipartimento. Agáta aggiunge: "La Škoda Student Car è un progetto straordinario. All'inizio eravamo particolarmente entusiasti del supporto di Škoda Design. Sono davvero felice di far parte di questo team e non vedo l'ora di conoscere da vicino il lavoro dei designer - imparando le diverse tecniche di design moderno e sviluppando ulteriormente le mie competenze".

Škoda Student Car, progetti speciali dal 2014

Dal 2014, gli studenti della Scuola Professionale Škoda hanno progettato ogni anno un'eccezionale concept car che hanno poi costruito personalmente. La prima Student Car, nel 2014, è stata la Citijet, basata sulla Škoda Citigo. A questa sono seguite la Funstar, una versione pick-up della Škoda Fabia e la coupé Atero, basata sulla Rapid Spaceback. Nel 2017 gli apprendisti hanno completato la loro prima auto elettrica, la Element, con due anni di anticipo rispetto al modello di produzione della Citigoe iV elettrica. La Sunroq del 2018 era una versione cabriolet del SUV Karoq, seguita un anno dopo dallo spettacolare concept di pick-up Mountiaq, basato sul SUV Škoda Kodiaq. Nel 2020, gli studenti hanno presentato la Slavia Spider, derivata dalla Scala. Nel 2022, dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, Škoda Motorsport è entrata per la prima volta nel progetto sostenendo la creazione di Škoda Afriq, un'auto costruita per i rally e basata sul City SUV Škoda Kamiq.