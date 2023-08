Volkswagen California Concept, il prototipo che reinventa il futuro del camper

Considerato una vera e propria icona, il Volkswagen California è un van completo adatto a tutti i giorni dell'anno, facilmente convertibile in un camper completamente attrezzato per qualsiasi tipo di avventura.La sua versatilità lo ha reso il camper di maggior successo al mondo nella sua categoria: dopo aver venduto 260.000 unità, Volkswagen Veicoli Commerciali presenta in anteprima mondiale il nuovo California CONCEPT al Caravan Salon di Düsseldorf. Il prototipo apre una finestra sul futuro di questo veicolo iconico. Il concept è dotato di propulsori all'avanguardia e dei più recenti sistemi di assistenza e infotainment, nonché della nuova generazione di attrezzature per camper. Il California CONCEPT si basa sulla versione del Multivan passo lungo lanciato nel 2021, che lo rende più grande del suo predecessore, il California 6.1. Il veicolo sarà presentato presso lo stand Volkswagen Veicoli Commerciali nel padiglione 16 (D52-01).

Il California del futuro

Il California CONCEPT sarà dotato di un tetto pop-up con quasi due metri di altezza. Questo elemento è tipico di tutte le generazioni - dal primo California lanciato nel 1988 al California 6.1 di oggi. Mentre i dettagli iconici sono rimasti gli stessi per tutto questo tempo, ogni generazione di questo Van ha sviluppi completamente nuovi. E il nuovo California CONCEPT segna un altro passo importante. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono il camper ideale per l'età moderna. Per la prima volta, California CONCEPT offre i vantaggi della tecnologia ibrida plug-in. La concept car ha a bordo una trazione ibrida che funge da ponte verso il mondo della mobilità elettrica ed è in grado di offrire una guida senza emissioni per la vita urbana di tutti i giorni, senza rinunciare ad un'ampia autonomia complessiva per i lunghi viaggi. Le batterie agli ioni di litio a bordo del veicolo forniscono un'alimentazione a 12 V.

La vita all’aria aperta

Le zone soggiorno e cucina del camper hanno subito un restyling completo. Per la prima volta, questo California è dotato di una porta scorrevole anche sul lato della cucina. Ciò consente un utilizzo più ampio dello spazio intorno al veicolo e aggiunge una nuova dimensione al campeggio estivo all'aria aperta. In passato, tutti i modelli California basati sulla serie Transporter avevano una zona cucina che si estendeva fino al montante B sul lato sinistro e una porta scorrevole sul lato destro; questa porta era l'ingresso principale - sia nell'uso quotidiano che durante il campeggio. Anche le sedie da campeggio pieghevoli, il tavolo pieghevole e la tenda da sole sono stati sempre installati sul lato destro del veicolo. D'ora in poi, l'aggiunta della porta scorrevole sul lato guidatore del California CONCEPT e la zona cucina che ora si trova più indietro nel veicolo - proprio come nel più grande Grand California - significa che anche il lato sinistro del veicolo può essere aperto durante il campeggio. Questo rende il California più versatile che mai. Poiché il veicolo concept è dotato di una tenda da sole a bracci pieghevoli a sinistra e di una vela ombreggiante a destra, entrambi i lati del veicolo possono essere protetti dal sole o dalla pioggia. La vela solare può essere sistemata per l'uso in pochi istanti. La tenda da sole è dotata di una manovella integrata, che viene riposta in modo sicuro nell'alloggiamento della tenda da sole.

Concept a 3 zone

Con il nuovo prototipo, Volkswagen Veicoli Commerciali ha ideato un innovativo concetto a tre zone. Questi diversi scenari esterni e interni per il campeggio e la guida quotidiana ampliano significativamente le possibilità di utilizzo della California.

Zona 1 (esterna)

Con la sua porta scorrevole, il lato destro del veicolo fornisce un punto sicuro di entrata e uscita sul lato marciapiede del veicolo, proprio come nell'attuale California 6.1. Caricare e scaricare il veicolo è quindi anche facile e sicuro. Nel campeggio, la vela ombreggiante trasforma questa zona in una tenda aperta, migliorando la sensazione di vita all'aria aperta.

Zona 2 (interna)

I sedili anteriori, oltre ad essere regolabili in altezza, possono ruotare di 180 gradi all'interno dell’abitacolo, offrendo la flessibilità tipica di un Multivan. Rispetto all'attuale California, è dotato di sedili singoli leggeri, rimovibili e molto confortevoli. Grazie alla versatilità dei sedili, tavole da surf e biciclette possono ora essere facilmente trasportate all'interno del veicolo. Se utilizzato come camper, l'area salotto del California CONCEPT può essere rapidamente convertita in un'area relax piatta o in posti a sedere vis a vis per pasti o giochi comuni. Il solido sedile posteriore del California 6.1 lascia quindi il posto ai sedili posteriori singoli con funzioni letto nel California CONCEPT, rivestiti con un tessuto resistente e piacevole al tatto nel design Mélange.

Zona 3 (esterna)

Grazie alla porta scorrevole aggiuntiva sul lato del conducente, al nuovo design del blocco cucina e alla tenda da sole, viene creata una nuova area esterna sul lato sinistro del veicolo mai vista prima in qualsiasi altro California. Per la guida quotidiana, la seconda porta scorrevole fornisce un ulteriore punto di entrata e uscita e un'opzione di carico aggiuntiva. Durante il campeggio, questo crea anche un'area separata per cucinare e mangiare e trascorrere lunghe serate estive sotto la tenda. Questo perché la cucina - compreso il lavello, il piano cottura a induzione scorrevole e il frigorifero - è ora accessibile anche dall'esterno.

Oltre al piano cottura a induzione da 230 V, c'è anche un fornello a gas integrato simile a quello presente nelle generazioni precedenti del Van. Una presa da 230 volt all'esterno della cucina e un tavolo pieghevole esterno aggiungono il tocco finale perfetto per la vita in campeggio. I cassetti della cucina sono accessibili sia dall'interno che dall'esterno. Un altro punto forte è la griglia compatta, che è riposta nell'unità della cucina e può essere comodamente rimossa dall'esterno del veicolo.

Come nel Grand California, il frigorifero offre vantaggi pratici in quanto è accessibile dall'esterno ed è dotato di un cassetto: ora ci vuole ancora meno tempo per servire la colazione. Inoltre, i prodotti estivi freschi possono essere caricati direttamente dal carrello della spesa nel frigorifero.

La seconda porta scorrevole offre anche un ulteriore vantaggio per i mercati con guida a destra come il Regno Unito, l'Australia e la Nuova Zelanda, dove gli utenti possono ora entrare e uscire dal California in sicurezza sul lato del marciapiede. Una cosa è certa: il doppio concetto - l'uso come Van per la guida quotidiana e come camper versatile per il tempo libero - è stato ulteriormente migliorato grazie alla nuova impostazione a tre zone.

Design intelligente degli interni

Il design degli interni del veicolo in esposizione è stato perfettamente studiato nei minimi dettagli e offre una serie di nuove funzionalità e vantaggi. Tutto inizia nella parte anteriore: poiché il Multivan è dotato di un freno di stazionamento elettronico anziché di un freno manuale, lo spazio tra il guidatore e il sedile del passeggero anteriore può essere sfruttato molto meglio. I pratici cassetti sotto i sedili girevoli anteriori regolabili in altezza e i sedili singoli posteriori offrono anche ulteriori vani. Ora c'è spazio dietro il sedile del conducente o del passeggero anteriore per oggetti come, ad esempio, un WC chimico. C'è anche molto spazio di stivaggio negli armadi superiore e inferiore della cucina, che si trovano dietro il frigorifero.

Inoltre, c'è un'area di stoccaggio separata sotto l'estensione del letto. L'interno del veicolo è dotato di una luce piacevole con un'illuminazione di fondo a tutto tondo e dimmerabile nel telaio del tetto. Grazie alla gamma di colori disponibili, l'illuminazione di sfondo sugli armadi può essere regolata in base al gusto dei passeggeri. Il mobile cucina ha una lampada da tavolo rimovibile integrata per creare un'atmosfera accogliente e piacevole intorno al tavolo da campeggio. E, se è necessaria più luce si possono utilizzare le luci a LED sui bracci della tenda da sole.

Tetto pop-up e letto sul tetto di alta qualità

Un Van VW come un California senza un classico tetto pop-up è inconcepibile. Quindi il California CONCEPT non può non averlo. Comprende un guscio leggero in alluminio e un soffietto a triplo strato con un'ampia apertura panoramica nella parte anteriore. Grandi finestre ai lati offrono incredibili viste panoramiche. Come in tutti i modelli California, la posizione più alta per il tetto pop-up è nella parte anteriore. Le prese USB-C e le luci a LED forniscono alimentazione e luce e il letto pensile di alta qualità con piastre a molla garantisce anche un sonno tranquillo e comodo sotto le stelle.

Il meccanismo pop-up del tetto è controllato tramite un tablet verticale multifunzionale posizionato sull'armadio sul montante C. Tutte le funzioni rilevanti per il campeggio possono essere controllate sul display touch. Oltre al tetto pop-up, questo include informazioni sui livelli di acqua dolce e di scarico, le funzioni di illuminazione interna tra cui l'illuminazione di fondo, lo stato dell'alimentazione, il frigorifero e il riscaldatore ausiliario. Tutte queste funzioni possono essere controllate anche su uno smartphone utilizzando l'app "Cali on Tour" o attraverso il sistema di infotainment. Quest’ultimo può essere utilizzato anche per accedere a un display di inclinazione che consente di livellare il camper.

Tuttavia, il tablet non fornisce solo informazioni sul veicolo, ma può anche fornire un buon intrattenimento. Ad esempio, può essere ruotato su un braccio articolato e posizionato in modo che sia facilmente visibile da ogni posizione nell'abitacolo. Può anche essere ruotato di 90 gradi, il che significa che non c'è nulla che manchi per una serata divertente guardando la tua serie TV preferita.

Il California CONCEPT dimostra che Volkswagen Veicoli Commerciali accompagnerà tutti gli appassionati di Van VW nei loro viaggi in tutto il mondo anche in futuro grazie al suo innovativo concetto di camper. Questo futuro diventerà realtà nel 2024 con tutti i sistemi di propulsione del Multivan.