Volkswagen ID. GTI Concept porta il DNA GTI nell'era elettrica

Volkswagen continua a dare impulso alla sua offensiva elettrica: entro il 2027, il colosso tedesco lancerà 11 nuovi modelli completamente elettrici, offrendo così la più ampia gamma di veicoli elettrici di tutti i produttori automobilistici, da un'auto compatta con un prezzo inferiore a 25.000 Euro fino a una berlina familiare.

In futuro, ci saranno anche versioni GTI sportive ed emozionanti di modelli selezionati della famiglia ID. completamente elettrica. La show car ID. GTI Concept presentata per la prima volta all'IAA Mobility di Monaco fornisce una visione concreta di come Volkswagen trasporterà l'iconico logo GTI nel futuro elettrico.

Al Salone Internazionale dell'Automobile, il nuovo orientamento del marchio sarà visibile per la prima volta in tutte le aree. Accanto ai veicoli elettrici come ID. GTI Concept, ID.4, ID.5 e la nuova ID.7, Volkswagen continuerà a offrire anche veicoli efficienti con motore a combustione come le nuove generazioni di Passat Variant e Tiguan. Nell'Open Space sulla Odeonsplatz, Volkswagen si mostrerà anche come un marchio accessibile e impegnato in dibattiti con i visitatori.

"Abbiamo riallineato Volkswagen nel corso degli ultimi mesi - ha dichiarato il CEO Thomas Schäfer - Le nostre azioni sono sempre focalizzate su quello che i clienti si aspettano da noi. La gamma completa del nostro nuovo orientamento sarà visibile per la prima volta all'IAA Mobility. Volkswagen offre ciò che i clienti desiderano: che si tratti di veicoli elettrici, a combustione o ibridi, tutti i nostri nuovi modelli convincono per la piacevole efficienza, il funzionamento intuitivo e l'alta qualità evidente in tutti i settori. In questo modo, manteniamo la nostra promessa di concentrarci ancora una volta completamente sulle esigenze delle persone".

Mobilità elettrica ancora più veloce

Volkswagen lancerà undici nuovi modelli elettrici entro il 2027. Le prevendite della ID.7, la prima berlina Volkswagen completamente elettrica con interni spaziosi e autonomia fino a 700 km, sono iniziate solo pochi giorni fa.

Con la showcar ID. GTI Concept all'IAA Mobility, Volkswagen dimostra per la prima volta come la dicitura GTI sarà trasportata nell'era della mobilità elettrica. La versione di produzione del veicolo basata sulla piattaforma modulare di trazione elettrica MEB dovrebbe arrivare sulle strade nel 2027.

"La perfetta combinazione di piacere di guida e fruibilità quotidiana: questo è ciò che le tre lettere GTI hanno significato per decenni", afferma Schäfer. "Con la ID. GTI Concept, portiamo il DNA GTI nell'era elettrica. Rimane sportiva, iconica, tecnologicamente all'avanguardia e accessibile, ma ora con una nuova interpretazione per il mondo di domani: elettrica, completamente connessa ed estremamente emozionante. Qui, piacere di guida e sostenibilità sono un connubio perfetto. Ciò significa che GTI ha un futuro: per il nostro marchio e per i fan. Un'auto sportiva Volkswagen per l'era elettrica adatta alla guida di tutti i giorni: 100% elettrica, 100% emozione".