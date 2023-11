Volkswagen Tiguan, la terza generazione arriva in Italia

Volkswagen ha aperto le prevendite per la nuova Tiguan. La terza generazione del SUV è stata completamente riprogettata e migliorata in tutti i settori: i nuovi propulsori ibridi plug-in con un'autonomia completamente elettrica di circa 100 km rendono questo SUV più efficiente che mai.

Una nuova e intuitiva configurazione della plancia porta a bordo ancora più servizi e app digitali. L'ultima generazione di Park Assist automatizza l'ingresso e l'uscita dai parcheggi. Il nuovo telaio adattivo DCC Pro ottimizza il comfort e la dinamica. Caratteristiche come la funzione di massaggio pneumatico per i sedili anteriori e i nuovi fari IQ.LIGHT Matrix HD sono derivati dall’ammiraglia Touareg. In Italia, i prezzi della nuova Tiguan partono da 39.700 Euro per la 1.5 eTSI EVO ACT 130 CV con cambio DSG in allestimento Life.

Design rinnovato

Il design è tipicamente Tiguan e tipicamente Volkswagen, ma ciononostante completamente nuovo. Una caratteristica distintiva è il frontale più alto e dall'aspetto più possente, che integra i fari a LED di serie. Nel mezzo, una barra orizzontale con una striscia LED integrata sostituisce la tradizionale griglia del radiatore. La nuova Tiguan propone in opzione i fari IQ.LIGHT Matrix HD: questo sistema di illuminazione high-tech con 38.400 LED multi-pixel è derivato dalla Touareg. Il frontale dal design pulito evidenzia il miglioramento del coefficiente di resistenza aerodinamica CX, ridotto da 0,33 a 0,28. Le atletiche spalle sopra i passaruota dominano la silhouette laterale. Le ruote hanno dimensioni fino a 20 pollici. Una striscia LED orizzontale tra i gruppi ottici posteriori sottolinea la larghezza della coda della nuova Tiguan.

Design moderno della plancia

Anche gli interni della nuova Tiguan sono stati completamente ridisegnati. Con i suoi materiali di alta qualità e l'elevato standard di finitura, abbatte i confini convenzionali di segmento. Inoltre, i componenti della più recente matrice modulare di infotainment (MIB4) sono fusi a bordo per creare un ambiente di guida chiaramente progettato e strettamente integrato, intuitivo da usare. I moduli includono il nuovo Digital Cockpit (strumenti digitali con rivestimento antiriflesso in formato tablet orizzontale), un grande schermo infotainment con una struttura del menu e una grafica completamente nuove (display standard 12,9 pollici, in opzione 15 pollici), un nuovo head-up display (informazioni proiettate sul parabrezza) e una nuova manopola multifunzione per l'esperienza di guida con display OLED integrato. Il nuovo assistente vocale IDA può essere utilizzato per gestire facilmente innumerevoli funzioni del veicolo (come la navigazione o l'aria condizionata) utilizzando il linguaggio naturale o anche per porre domande generali cui l’assistente risponde tramite le informazioni disponibili su Internet.

Sistemi di propulsione efficienti: eHybrid, eTSI e TDI

In Italia, la nuova Tiguan sarà disponibile con motorizzazioni mild hybrid (eTSI), plug-in hybrid (eHybrid) e turbodiesel (TDI). Due nuovi propulsori mild hybrid da 48 V sono immediatamente ordinabili; i motori eTSI erogano una potenza di 96 kW (130 CV) e 110 kW (150 CV) e dispongono di disattivazione automatica dei cilindri Active Cylinder Management (ACT). Entrambe le varianti di Tiguan eTSI combinano la loro elevata efficienza con eccellenti prestazioni in fase di spunto. La nuova Tiguan può anche essere configurata direttamente dal lancio con un motore TDI che eroga 110 kW (150 CV). Nel 2024 saranno introdotti due propulsori ibridi plug-in di nuova concezione con un'autonomia completamente elettrica di circa 100 km. Grazie alla notevole autonomia elettrica e alla nuova funzione di ricarica rapida in corrente continua DC fino a 50 kW, il SUV eHybrid può essere nell’uso quotidiano un'auto elettrica. Tutte le versioni della nuova Tiguan sono dotate di serie del cambio automatico doppia frizione DSG Direct Shift.

Sedili per lunghi viaggi

I nuovi sedili ergoActive Plus opzionali con regolazione lombare pneumatica a quattro vie e funzione di massaggio pneumatico a pressione a 10 camere si abbinano perfettamente al carattere di alta qualità di questo SUV. Inoltre, il riscaldamento e la ventilazione dei sedili possono essere attivati automaticamente, a seconda della temperatura esterna.

La gamma italiana al lancio della nuova Tiguan

All’apertura degli ordini, la gamma italiana della nuova Tiguan propone tre allestimenti: Life (a partire da 39.700 Euro), Elegance e R-Line (entrambe con prezzi che partono da 46.600 Euro).