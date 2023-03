Il camion 100% elettrico Volta Zero ottiene la certificazione europea

Volta Trucks, società leader nella produzione di veicoli totalmente elettrici e nella fornitura di servizi, ha ricevuto l'omologazione europea ECWVTA (European Community Whole Vehicle Type Approval) per i Volta Zero totalmente elettrici da 16 tonnellate, raggiungendo così un altro importante traguardo nel suo percorso verso la produzione di camion per i clienti.

La certificazione ECWVTA (European Community Whole Vehicle Type Approval) consente a Volta Trucks la produzione e vendita in serie del veicolo totalmente elettrico Volta Zero, in quanto conforme ai rigorosi standard ambientali e di sicurezza.

L’omologazione del Volta Zero totalmente elettrico arriva alla vigilia della consegna ai clienti in tutta Europa dei prototipi di verifica della produzione di seconda generazione, che faranno parte di un Flotta Pilota fornita ai clienti per periodi prolungati. Questo consentirà agli operatori delle flotte di comprendere come il camion totalmente elettrico di medio tonnellaggio si integrerà nelle loro attività.