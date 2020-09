Nuova Audi Q2: il SUV compatto si rinnova e fa il pieno di carattere e tecnologia

Il lancio sul mercato della prima generazione di Audi Q2, trendsetter che ha riscosso grande successo, risale al 2016. Ora il SUV compatto dei quattro anelli evidenzia ulteriormente il proprio carattere innovativo: esternamente attraverso una silhouette più distintiva, sottolineata dai nuovi gruppi ottici, e internamente grazie ai servizi Audi connect ampliati e ai sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli Audi di categoria superiore.

Audi Q2 è un SUV compatto versatile, ideale per l’uso quotidiano e per il tempo libero, in grado di coniugare design innovativo ed elevata funzionalità. Il restyling della vettura prevede tratti stilistici più netti e squadrati, mentre le dimensioni crescono di pochi millimetri in lunghezza – ora di 4,21 metri – a fronte di una larghezza (1,79 metri) e altezza (1,54 metri) pressoché invariate. Il coefficiente di resistenza aerodinamica (CX), di 0,31 qualora si opti per l’assetto sportivo, è al vertice della categoria.

L’andamento poligonale delle linee, già caratteristico del frontale e delle fiancate del precedente modello, viene esteso alla zona posteriore: il paraurti integra un inedito estrattore con cinque inserti pentagonali. Anche il frontale viene ridisegnato, valorizzando le superfici al di sotto dei gruppi ottici. Il single frame ottagonale, collocato in posizione lievemente ribassata rispetto al precedente modello, così da rimarcare la generosa impronta a terra della vettura, si avvale della griglia ispirata, anch’essa, al design poligonale. Le varianti con estetica advanced ed S line sono contraddistinte dalle affilate feritoie tra calandra e cofano motore, omaggio alla mitica Audi Sport quattro del 1984, icona rallystica del brand. Le prese d’aria, ampliate, rendono ancora più espressivo il frontale, specie nella versione S line edition.

Nuova Audi Q2: debuttano i proiettori Matrix LED

I proiettori a LED sono ora di serie, mentre i proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a Led e indicatori di direzione dinamici sono disponibili a richiesta, a eccezione della versione Business plus che include il raffinato sistema d’illuminazione nel primo equipaggiamento. Proiettori Matrix LED che costituiscono una novità assoluta per Audi Q2 oltre che un riferimento tecnologico per il segmento. Nel dettaglio, sette LED singoli, integrati in un modulo condiviso, emettono un fascio abbagliante adattivo, così da rischiarare la carreggiata in modo ottimale senza infastidire gli altri utenti della strada. La telecamera anteriore rileva il traffico e permette di disattivare selettivamente alcuni segmenti luminosi, lasciando attivi gli altri a beneficio del comfort e della sicurezza di guida.

I proiettori Matrix LED integrano gli indicatori di direzione dinamici, forti di sette diodi dedicati, le luci diurne dalla firma luminosa specifica - affidata a dieci LED collocati dietro ottiche romboidali - le funzioni luci autostradali, che estendono il fascio luminoso alle velocità più elevate, e di regolazione automatica della profondità oltre alle animazioni coming home/leaving home che rendono immediatamente riconoscibile la vettura. In abbinamento alla navigazione MMI plus, le luci di svolta divengono dinamiche, così da illuminare la curva prima ancora che il conducente agisca sullo sterzo. Quanto ai gruppi ottici posteriori a LED, di serie dalla variante Business plus, i clienti possono scegliere tra due versioni, corredate o meno dagli indicatori di direzione dinamici.

Cinque nuove tonalità

La gamma colori si arricchisce di cinque tinte: la tonalità verde Mela costituisce una prima assoluta per la gamma Audi, mentre sono una novità le colorazioni grigio Manhattan, blu Navarra, grigio Zinco e blu Turbo. I blade in corrispondenza dei montanti posteriori sono disponibili di serie in tinta con la carrozzeria oppure in nero brillante, grigio Manhattan e argento selenite in funzione degli allestimenti. Di serie, la verniciatura a contrasto prevede elementi in nero zigrinato per la variante d’ingresso, in grigio Manhattan per la versione Admired Advanced e in tinta con la carrozzeria per gli allestimenti S line edition e Identity Black.

Abitacolo rinnovato

Lo spazioso abitacolo di Audi Q2 può accogliere cinque passeggeri. Il design degli interni riprende il linguaggio stilistico degli esterni, ispirato a forme poligonali. Le bocchette di aerazione e il pomello della leva del cambio, o la leva selettrice della trasmissione a doppia frizione S tronic, sono caratterizzati da un look inedito. In alternativa alla configurazione standard, i Clienti possono optare per gli interni S line con sedili anteriori sportivi. Gli inserti luminosi Format, a richiesta, includono profili decorativi – la retroilluminazione è disponibile in 10 colorazioni – in corrispondenza della plancia, della console e della zona d’appoggio delle ginocchia lungo il tunnel.

I rivestimenti in microfibra Dinamica, in sostituzione dell'Alcantara, costituiscono una novità. Gli equipaggiamenti opzionali interni sono organizzati principalmente in pacchetti - un'ulteriore novità - favorendo la semplicità in fase di configurazione della vettura. Tra le dotazioni a richiesta spicca la funzione/riscaldamento aerazione supplementare, attivabile a tempo o da remoto a motore spento. Il vano bagagli ha una capienza di 405 litri ampliabile a 1.050 litri abbattendo gli schienali delle sedute posteriori. A richiesta sono disponibili il portellone a comando elettrico e il gancio di traino.

Multimedia e navigazione MMI plus

Ampia gamma di soluzioni per la visualizzazione delle informazioni di bordo e l’infotainment di nuova Audi Q2. L’offerta spazia dalla strumentazione con display a colori, di serie dal secondo livello di allestimento, sino alla soluzione integralmente digitale rappresentata dall’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, di serie per la variante Business plus. Quanto all’infotainment, alla radio digitale MMI plus appannaggio della versione d’ingresso si affianca il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, ora corredato di uno schermo più ampio rispetto al precedente modello, da 8,3 anziché da 7 pollici, gestibile mediante la manopola a pressione e rotazione collocata lungo il tunnel, con inserimenti touch, o grazie al comando vocale con riconoscimento del linguaggio naturale.

Ulteriori dotazioni, come l'Audi smartphone interface che trasferisce l'ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell'auto e l'Audi phone box, che permette la ricarica induttiva dello smartphone, completano la gamma hardware. Il Bang & Olufsen Premium Sound System, che include 14 altoparlanti ed eroga una potenza di 705 Watt, rappresenta un unicum nel segmento dei SUV compatti.

Il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch include un modulo LTE per la trasmissione rapida dei dati e un hotspot WLAN. Tra le novità appannaggio del restyling di Audi Q2 spicca la previsione serie, sin dalla versione d'ingresso, dei servizzi Audi connect Remote & Control, che forniscono informazioni utili sulla vettura collegandola allo smartphone tramite l'app myAudi. È possibile tenere sotto controllo i dati relativi al consumo di carburante, le percorrenze chilometrice, gli intervalli di manutenzione e l'ultima posizione di parcheggio, oltre a bloccare e sbloccare le portiere da remoto. Inclusi nel primo equipaggiamento anche i servizi Audi connect Safety & Service, in grado di migliorare il comfort e la sicurezza di viaggio grazie alla chiamata d'emergenza e assistenza nella lingua del conducente e alla possibilità di fissare un appuntamento Service online.

In abbinamento alla navigazione MMI plus con MMI touch sono confermati i servizi Audi connect navigation & infotainment, gratuiti per tre anni dall'acquisto della vettura, che prevedono la navigazione con Google Earth, le informazioni sul traffico online, la ricerca - sempre online - dei Point of Interest (POI) e delle mete di viaggio, l'immissione delle destinazioni mediante l'app myAudi o Google Maps, le informazioni sul meteo, i notiziari online personalizzati, lo streaming e l'accesso al calendario. I clienti che desiderano disattivare il trasferimento dati possono optare per la nuova modalità Privacy del sistema MMI.

Nuova Audi Q2: motorizzazioni benzina e diesel

Nuova Audi Q2 debutta in Europa con un motore a iniezione diretta della benzina: il quattro cilindri 1.5 (35) TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia, accreditato di consumi contenuti in 5,8 – 6,5 litri ogni 100 chilometri nel ciclo combinato WLTP e di emissioni di CO2 di 133 – 149 grammi/km. L’efficienza del propulsore è rafforzata dalla tecnologia cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi. Entro la fine dell’anno amplieranno la gamma ulteriori unità TFSI e TDI. Tutte le motorizzazioni rispettano la più recente normativa antinquinamento Euro 6 d-ISC-FCM (WLTP 3.0). Un obiettivo cui concorre, nel caso dei propulsori Diesel, il sistema SCR twin-dosing con doppia iniezione d’urea, particolarmente funzionale per l’abbattimento degli ossidi di azoto (NOx). La soluzione a base di urea, nello specifico, viene iniettata a monte dei due catalizzatori SCR disposti in serie.

Il propulsore 1.5. TFSI è proposto in abbinamento al cambio manuale a sei rapporti oppure alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Per alcune motorizzazioni è disponibile la trazione integrale quattro, la cui frizione multidisco a lamelle, che trasferisce interamente o in parte la coppia alle ruote posteriori, appartiene a una nuova generazione. Rispetto al modello precedente, è più leggera di circa un chilogrammo, mentre molteplici affinamenti di dettaglio, ad esempio alla lubrificazione, rafforzano l'efficienza del sistema 4WD.

Nuova Audi Q2 è un SUV compatto, agile e reattivo. Lo sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili è di serie, mentre l'assetto sportivo, che comporta una riduzione dell'altezza da terra di 10 mm rispetto allo standard, è a richiesta fatta eccezione per le versioni S line edition e Identity Black che lo prevedono come primo equipaggiamento. In alternativa sono disponibili le sospensioni regolabili con ammortizzatori elettroidraulici abbinate al controllo della dinamica di marcia Audi drive select. Quest'ultima dotazione disponibile anche singolarmente.

La gamma cerchi può contare su dimensionamenti da 16 e 19 pollici e include le ruote Audi sport oltre a tre soluzioni dal design inedito. Grazie alla luce da terra di quasi 15 cm la nuova Audi Q2 è efficace anche nella marcia lontano dai nastri asfaltati, complice il controllo elettronico della stabilità ESC integrante la modalità offroad.

Sistemi di assistenza alla guida

Le tecnologie di assistenza al conducente di cui è dotata nuova Audi Q2 derivano da modelli Audi di classe superiore. Avvalendosi di un radar a medio raggi, il sistema Audi pre sense front di serie sin dalla versione d'ingresso, monitora l'area dinanzi alla vettura così da prevenire gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti. L'avvertimento in caso di abbandono involontario della corsia è di serie per la variante Business plus, mentre gli ADAS a richiesta sono organizzati nei pacchetti assistenza alla guida e assistenza al parcheggio. Quest'ultimo include la telecamera in retromarcia e i sensori a ultrasuoni anteriori e posteriori. Come step ulteriore è disponibile l'assistente al parcheggio, in grado di gestire autonomamente il volante in entrata e uscita dagli stalli di sosta. Il lane change warning con Audi pre sense basic include l'avvertimento al cambio di corsia, il monitoraggio del traffico posteriore, la segnalazione di un veicolo in corrispondenza dell'angolo di visuale cieco e, in abbinamento al pacchetto assistenza al parcheggio, l'assistente al traffico trasversale che aiuta il conducente in uscita in retromarcia dal parcheggio.

Il pacchetto assistenza alla guida si avvale di una tecnologia raffinata: l'adaptive cruise assist, disponibile in abbinamento alla trasmissione S tronic, che supporta il guidatore regolando automaticamente la distanza del veicolo che precede e contribuendo, mediante lievi interventi correttivi allo sterzo, a mantenere la direzionalità all'interno della corsia sino a una velocità di 210 km/h. Nel traffico stop-and-go, il sistema frena Audi Q2 sino al completo arresto. La vettura viene riavviata automaticamente agendo sull'acceleratore. Adaptive cruise assist, che in abbinamento al predictive efficiency assistant, frena e accelera l'auto in modo predittivo anche in assenza di un veicolo antistante.

Nuova Audi Q2 edition one

Al debutto, a nuova Audi Q2 in versione S line edition è dedicato, a richiesta, il pacchetto edition one, particolarmente ricco. Ai colori carrozzeria verde Mela e grigio Zinco si accompagnano dotazioni di pregio quali l’assetto sportivo, i proiettori Matrix Led con gruppi ottici posteriori a Led e indicatori di direzione dinamici, i cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici e i sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle/similpelle nera con cuciture a contrasto. Sotto il profilo estetico spiccano lo spoiler al tetto in tinta, le calotte dei retrovisori laterali in nero lucido, il pacchetto look nero con gli anelli Audi e la denominazione modello dalla finitura total black, la verniciatura a contrasto in grigio Manhattan e le decal "Q2" lungo le fiancate. I blade in corrispondenza dei montanti posteriori sono in nero brillante con logo Audi. L’abitacolo, caratterizzato dagli interni S line, è impreziosito dal cielo in tessuto nero, dagli inserti luminosi Format, dai battitacco retroilluminati in alluminio con logo S e dalla pedaliera in acciaio inox. Nuova Audi Q2 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2020.