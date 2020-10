La nuova BMW 128ti in arrivo sul mercato italiano a novembre

La nuova BMW 128ti è una vettura con un carattere distintivo. Si colloca tra la BMW 120i e la top di gamma BMW M135i xDrive. Il suo lancio avverrà a Novembre 2020, con prezzi per il mercato Italiano a partire da € 42.500, (incl. 22% di IVA).

Con le sue sospensioni M Sport appositamente messe a punto (ribassate di 10 millimetri), il differenziale a slittamento limitato Torsen e uno sterzo studiato misura, questo modello sportivo compatto a trazione anteriore si concentra esclusivamente su un piacere di guida altamente coinvolgente. La BMW 128ti eredita le barre antirollio e i supporti delle stesse più solidi con un elevato precarico dalla BMW M135i xDrive. Le molle più rigide e gli ammortizzatori adattati di conseguenza forniscono un'eccellente dinamica di guida. Inoltre, la 128ti, essendo a trazione anteriore è di circa 80 chilogrammi più leggera rispetto al modello di punta M135i xDrive.

Il motore da 2,0 litri con tecnologia BMW TwinPower Turbo è una derivazione diretta della variante M Performance BMW M135i xDrive - il quattro cilindri più potente del BMW Group - e sviluppa 195 kW (265 CV). La trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti è di serie. Come nella BMW M135i xDrive, l'impianto frenante M Sport (di serie) offre ottime prestazioni in frenata. Le pinze dei freni verniciate di rosso sono un’esclusiva per la gamma BMW Serie 1. I cerchi in lega leggera bicolore 553 M da 18 pollici con razze a Y sono anch’essi riservati esclusivamente alla BMW 128ti.

Le caratteristiche esclusive sia dell’esterno e che dell’interno della BMW 128ti conferiscono alla vettura un aspetto distintivo. Prendendo come base la versione M Sport, essa aggiunge le coperture specifiche delle prese d’aria, le finiture delle minigonne laterali e il badge "ti", posto davanti alle ruote posteriori, di un colore rosso sportivo. Se la BMW 128ti viene ordinata con le finiture in vernice metallizzata Melbourne Red o Misano Blue, i dettagli sopra citati compreso il badge "ti" (che possono essere rimossi, se lo si desidera) saranno di colore nero. Le specifiche standard in Italia includono la BMW BMW Individual Shadowline estesa con griglia a doppio rene e terminali di scarico neri, mentre le luci scure BMW Individual Shadowline e le calotte degli specchietti neri sono allestimenti opzionali al fine di creare un aspetto ancora più “dark”.

Anche l'interno dell’abitacolo contiene una serie di accenti rossi, tra cui una grande superficie “Race Red” sugli schienali dei sedili sportivi (standard per questo modello), il badge "ti" ricamato nel bracciolo centrale e le cuciture a contrasto nei pannelli delle portiere e sul cruscotto. L’interno della corona e i ricami centrali sul volante M Sport sono caratterizzati anch’essi da cuciture rosse.

La BMW 128ti dà nuova vita a una lunga tradizione in BMW. Dagli anni '60 il badge "TI" (in seguito "ti") che sta per "Turismo Internazionale" contraddistingue una serie di modelli particolarmente sportivi; dalle iconiche BMW 1800 TI e BMW 2002 TI alla BMW 323ti Compact fino all’ultima BMW 325ti Compact degli anni '90.