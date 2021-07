Nuova BMW Serie 2 Coupé: concepita per le prestazioni sportive

Verrà definito un nuovo punto di riferimento per il piacere di guidare all’interno della fascia premium di questa classe di veicoli. La nuova BMW Serie 2 Coupéapre un nuovo capitolo nella storia degli iconici modelli compatti supersportivi BMW.

Il nuovo modello rappresenta un concentrato di tecnologia a favore della sportività tipica del Gruppo con uno sviluppo incentrato sull'eccellenza dinamica, sul design sportivo, su potenti motori e una sofisticata tecnologia del telaio e assetto. Il suo aspetto indipendente, il motore a benzina a sei cilindri in linea al top della gamma, la trazione posteriore e i componenti del telaio ripresi dalla BMW Serie 4 differenziano la nuova BMW Serie 2 Coupé dalla compatta BMW Serie 1, ponendo al contempo le basi per attributi prestazionali che vanno oltre la portata di qualsiasi rivale nel segmento. La nuova BMW Serie 2 Coupé segue quindi le orme della leggendaria BMW 02, che 55 anni fa fece da traino per la progettazione dei modelli a due porte compatti e irresistibilmente sportivi del marchio.

Oltre ai notevoli progressi delle caratteristiche dinamiche, la nuova BMW Serie 2 Coupé offre un ambiente premium ancora più di classe e innovazioni all'avanguardia nei settori del funzionamento e della connettività. I progressi compiuti rispetto al modello precedente si riflettono anche in una gamma molto più ampia di sistemi di assistenza alla guida. La nuova BMW Serie 2 Coupé celebrerà la sua prima mondiale al Goodwood Festival of Speed in Inghilterra l'8 luglio 2021. La compatta quattro posti sarà costruita nello stabilimento BMW di San Luis Potosí in Messico. Un modello ad alte prestazioni della BMW M GmbH completerà la gamma al lancio sul mercato all'inizio del 2022. La nuova BMW M240i xDrive Coupé (consumo di carburante combinato: 8,8 - 8,1 l/100 km [32,1 - 34,9 mpg imp] nel ciclo WLTP; emissioni di CO 2 combinate: 200 - 185 g/km nel ciclo WLTP) utilizza il motore sei cilindri in linea da 275 kW/374 CV e la trazione integrale intelligente per generare un'esperienza di guida di eccezionale ricchezza emotiva. I clienti possono scegliere anche tra le varianti con un motore a benzina o diesel a quattro cilindri, i quali incanalano la loro potenza su strada attraverso le ruote posteriori.

Concepita per le prestazioni sportive

Il carattere fresco, giovanile ed estroverso della nuova BMW Serie 2 Coupé è completato da caratteristiche di guida ben progettate e perfettamente equilibrate. Il concetto del veicolo è orientato ad offrire una manovrabilità agile e precisamente controllabile in situazioni altamente dinamiche. Dimensioni compatte, design intelligente e leggero per la carrozzeria e il telaio, un aumento fino al 12% della rigidità torsionale statica rispetto al modello precedente, una distribuzione dei pesi quasi perfetta 50 : 50 e un'aerodinamica ottimizzata creano un modello ideale per un veicolo che punta all'eccellenza sportiva. L'agilità, la precisione dello sterzo e la dinamica in curva della nuova BMW Serie 2 Coupé rappresentano un significativo passo avanti rispetto al modello precedente. Allo stesso tempo, il comfort di guida e l'acustica ottimizzati migliorano le capacità dell'auto sia nella guida quotidiana che nei viaggi a lunga distanza.

Proporzioni distintive, forme atletiche

Le dimensioni esterne della nuova sportiva compatta forniscono il punto di partenza ideale per un'eccellente dinamica di guida. Con una lunghezza del veicolo di 4.537 millimetri e una larghezza di 1.838 millimetri l’auto è più lunga di 105 e più larga di 64 millimetri rispetto al modello precedente. Tuttavia, la nuova auto è più bassa di 28 millimetri, con un'altezza del veicolo pari a 1.390 millimetri. Altri fattori dell'aspetto potente e atletico della nuova BMW Serie 2 Coupé sono il suo passo, che è ora più lungo di 51 millimetri raggiungendo i 2.741 millimetri, e le ampie carreggiate. Le carreggiate di 1.575 millimetri (un aumento di 54 millimetri) sull'asse anteriore e di 1.587 millimetri (un aumento di 31 millimetri) sull'asse posteriore (BMW M240i xDrive Coupé: +63 millimetri all'anteriore, +35 millimetri al posteriore) sono ideali per un'eccellente dinamica in curva.

Potenti proporzioni inserite nel classico design a tre volumi di cofano, abitacolo e bagagliaio incarnano il potenziale dinamico della nuova Serie 2 Coupé. Superfici atleticamente scolpite e linee dinamiche secondo il nuovo linguaggio di design del marchio rappresentano l'espressione del puro piacere di guidare. E gli esclusivi elementi di design sottolineano il carattere inconfondibile della vettura.

Frontale accattivante

Superfici tridimensionali, forme triangolari e linee diagonali plasmano il sorprendente frontale della nuova BMW Serie 2 Coupé. I passaruota fortemente svasati e la muscolosa power dome al centro del cofano forniscono un chiaro indizio sulle caratteristiche di guida dinamica della Serie 2 Coupé. La griglia a doppio rene BMW possiede un design orizzontale e presenta al suo centro dei deflettori d'aria disposti verticalmente al posto delle classiche barre. Questi si aprono elettricamente quando il motore richiede un maggior apporto d’aria di raffreddamento.

I fari full-LED di serie sono posizionati nella parte esterna del frontale e, ispirati ai leggendari modelli BMW 02, hanno un design circolare unitario. I fari adattivi a LED con BMW Selective Beam Non-Dazzling High Beam Assistant sono disponibili come optional. Questi sono disponibili anche nella specifica opzionale M lights Shadow Line con inserti oscurati.

Vista laterale dalle linee nitide, posteriore potente

Cofano lungo, sbalzi corti e un abitacolo arretrato - la cui parte posteriore poggia su passaruota fortemente svasati - caratterizzano la vista laterale della nuova BMW Serie 2 Coupé. Ampie superfici vetrate, una linea del tetto che scende in picchiata in modo dinamico e il cofano del bagagliaio corto che culmina in un bordo dello spoiler pronunciato sono altre caratteristiche identificative del modello sportivo compatto. Le linee nitide donano alle superfici un finish atletico definito. Le superfici orizzontali pronunciate definiscono strutturalmente la potente parte posteriore. I fari posteriori elegantemente oscurati - posizionati agli estremi esterni del posteriore - hanno contorni compatti. Le loro superfici sono formate da gruppi ottici con scolpitura tridimensionale. Ciò fornisce una presentazione particolarmente di classe per la tecnologia LED utilizzata in tutte le funzionalità relative all’illuminazione.

Le caratteristiche di design su misura per le auto M Sport e la BMW M240i xDrive Coupé aumentano la sensazione di dinamismo. I clienti possono anche selezionale elementi M Performance Parts specifici per il modello dalla gamma Genuine BMW Accessory.

Flair sportivo e ambiente premium raffinato per gli interni

Il design dell'abitacolo incentrato sul conducente e il moderno pannello di controllo sulla console centrale accentuano il carattere sportivo della nuova BMW Serie 2 Coupé. Anche la dotazione di serie di sedili sportivi e di un volante sportivo in pelle contribuisce a rendere l'esperienza di guida totalmente coinvolgente. L'assottigliamento della parte posteriore della linea del tetto, la console centrale alta e il trattamento delle superfici della plancia portastrumenti e dei portelloni che si fondono armoniosamente creano una sensazione avvolgente intorno al guidatore e al passeggero anteriore. E il carattere individuale dei due sedili posteriori permette anche ai passeggeri posteriori di beneficiare delle emozioni del piacere di guidare sportivo.

I materiali di alta qualità e la lavorazione precisa creano un ambiente premium superiore rispetto al modello precedente. Le linee dinamiche conferiscono struttura ai portelloni e ai rivestimenti posteriori. Le strisce di rivestimento interno nella nuova variante opaca Dark Graphite sono di serie. Una nuova caratteristica di design è rappresentata dalle superfici trapezoidali sopra i braccioli nelle porte. Quando è disponibile l'illuminazione d’ambiente offerta come optional, le superfici perforate vengono elegantemente retroilluminate.

La nuova BMW Serie 2 Coupé è dotata di serie di rivestimenti in tessuto/Sensatec. La BMW M240i xDrive Coupé e le vetture con allestimento M Sport hanno rivestimenti in Alcantara/Sensatec insieme ad altre caratteristiche di design specifiche come il volante M in pelle e le imbottiture per le ginocchia sulla console centrale. Tra gli optional rivestimenti in pelle perforata Sensatec e Vernasca. Inoltre, i sedili sportivi regolabili elettricamente (compresa una funzione di memoria sul lato del conducente), i sedili M Sport con poggiatesta integrati, il riscaldamento dei sedili e il riscaldamento del volante figurano sulla lista degli optional.

Le specifiche standard includono anche vetri ad isolamento acustico per il parabrezza e il controllo automatico della climatizzazione a tre zone, mentre l'illuminazione ambientale e un sistema audio surround Harman Kardon sono presenti tra gli optional. Il tetto apribile/inclinabile in vetro, anch'esso opzionale, ha una superficie trasparente che è quasi il 20 per cento più grande rispetto al modello uscente.

Il bagagliaio della nuova BMW Serie 2 Coupé offre una capacità di 390 litri. L'altezza del bordo di carico è stata ridotta di 35 millimetri rispetto al modello precedente. E un'ulteriore versatilità è fornita dallo schienale del sedile posteriore diviso/pieghevole di serie 40 : 20 : 40. Un gancio di traino rimovibile è anche disponibile come optional, con un carico rimorchio consentito di 1.600 chilogrammi.

Ingegneria avanzata del telaio con tecnologia della BMW Serie 4

I componenti del telaio eccezionalmente sofisticati, originariamente progettati per i modelli della BMW Serie 4 e adattati appositamente per la nuova BMW Serie 2 Coupé, assicurano una guidabilità suprema. L'asse anteriore a doppio snodo e l'asse posteriore a cinque bracci sono stati progettati per ridurre al minimo il peso e per ottimizzare la rigidità. Gli ammortizzatori di serie migliorano sia la capacità sportiva della nuova vettura che il suo comfort di guida. A seconda della corsa della molla, questi forniscono uno smorzamento extra per controllare il movimento della carrozzeria durante la guida su grandi dossi e inibire l'eccessiva vibrazione. Il sistema reagisce alle piccole imperfezioni del manto stradale con basse forze di smorzamento che generano alti livelli di comfort.

Disponibili come optional, le sospensioni M Sport regalano risposte più rigide per gli ammortizzatori e le molle lift-related e includono anche lo sterzo sportivo variabile. Costituiscono inoltre la base per il telaio specifico del modello della nuova BMW M240i xDrive Coupé. La variante di punta della Serie 2 Coupé ha in dotazione standard anche un sistema frenante M Sport e un differenziale M Sport nella parte posteriore. Inoltre, le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico sono incluse nella selezione di equipaggiamenti opzionali.

La nuova BMW Serie 2 Coupé è dotata di serie di cerchi in lega leggera da 17 pollici. I cerchi in lega leggera M da 18 pollici con pneumatici di dimensioni miste fanno parte della specifica M Sport. La nuova BMW M240i xDrive Coupé riceve in dotazione dalla fabbrica cerchi in lega leggera M da 19 pollici di serie e anche questi sono dotati di pneumatici misti. Gli pneumatici ad alte prestazioni possono anche essere selezionati come optional. La gamma M Performance Parts comprende varianti di cerchi in lega leggera di dimensioni fino a 20 pollici.

Piacere di guida ineguagliabile

Con un motore sei cilindri in linea che corona la gamma di motori, la nuova BMW Serie 2 Coupé sprigiona una potenza che non ha rivali nella sua classe. Le caratteristiche prestazionali, la sete di giri e la fluidità del motore da 3,0 litri della nuova BMW M240i xDrive Coupé rafforzano la sua impareggiabile sportività nel segmento delle compatte premium. Con una potenza massima di 275 kW/374 CV, sviluppa 25 kW/34 CV in più rispetto al motore del modello precedente. La coppia massima è di 500 Nm e la nuova BMW M240i xDrive Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

La BMW 220i Coupé (consumo di carburante combinato: 6,8 - 6,3 litri per 100 chilometri [41,5 - 44,8 mpg imp] nel ciclo WLTP; emissioni di CO 2 combinate: 155 - 144 grammi per chilometro nel ciclo WLTP) è alimentata da un nuovo motore a benzina a quattro cilindri in cui un collettore di scarico integrato nella testa del cilindro riduce ulteriormente le emissioni. Con una potenza massima di 135 kW/184 CV e una coppia massima di 300 Nm, la nuova BMW 220i Coupé scatta da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Una versione da 180 kW/245 CV del nuovo motore a benzina a quattro cilindri sarà montata sulla BMW 230i Coupé che dovrebbe entrare a far parte della gamma dall'estate del 2022 (modello non ancora in vendita, consumo di carburante e cifre di CO 2 non ancora disponibili).

La sovralimentazione a due stadi e la tecnologia mild-hybrid 48V danno al motore diesel a quattro cilindri della nuova BMW 220d Coupé (consumo di carburante combinato: 5,1 - 4,7 l/100 km [55,4 - 60,1 mpg imp] nel ciclo WLTP; emissioni di CO 2 combinate: 132 - 122 g/km nel ciclo WLTP) un chiaro vantaggio rispetto al suo predecessore in termini di potenza ed efficienza. L'unità da 2,0 litri sviluppa una potenza massima di 140 kW/190 CV e una coppia di picco di 400 Nm (295 lb-ft). La nuova BMW 220d Coupé scatta da ferma a 100 km/h in 6,9 secondi. Tutti i motori sono abbinati di serie a un cambio Steptronic a otto velocità. La trasmissione opzionale Steptronic Sport a otto velocità (di serie nella BMW M240i xDrive Coupé) vanta cambi di marcia ancora più netti. Oltre ai paddles sul volante, dispone anche del Launch Control - che permette al guidatore di partire a tutta velocità con una trazione ottimizzata - e della funzione Sprint, che può essere utilizzata per eseguire rapidi scatti di velocità e manovre di sorpasso in modo estremamente dinamico. Il cambio Steptronic Sport a otto velocità fa parte del pacchetto M Sport Pro. Questa opzione è disponibile per le auto con specifiche M Sport e include anche cerchi in lega leggera M da 19 pollici, freni M Sport, uno spoiler anteriore e uno spoiler posteriore M.

Ancora più sistemi di assistenza alla guida

La nuova BMW Serie 2 Coupé migliora la sicurezza e il comfort con una selezione significativamente più ampia di sistemi di assistenza alla guida rispetto al modello precedente. L'equipaggiamento standard comprende l'avviso di collisione frontale, l'informazione sui limiti di velocità, l'avviso di superamento delle linee di corsia e il Cruise Control con funzione freno. Tra i sistemi disponibili come optional ci sono il Driving Assistant con Lane Change Warning, Rear Collision Prevention e Rear Crossing Traffic Warning, Active Cruise Control con funzione Stop&Go (incluso Speed Limit Assist manuale), Park Distance Control, Reversing Assistant, Reversing Assist Camera, Surround View e Remote 3D View. Novità per la BMW Serie 2 Coupé sono il BMW Head-Up Display – che proietta sul parabrezza informazioni relative alla guida – e il BMW Drive Recorder.

Connettività avanzata e nuovi servizi digitali

Sia il guidatore che i passeggeri trarranno vantaggio dalle possibilità ampliate consentite dal BMW Operating System 7 nella nuova BMW Serie 2 Coupé in dotazione standard. Il guidatore può scegliere l'interfaccia di controllo più adatta alla situazione: touchscreen sul display di controllo, il collaudato BMW Controller, i pulsanti multifunzione sul volante o il controllo vocale. La nuova BMW Serie 2 Coupé offre inoltre ai clienti a bordo l'accesso a una serie di servizi digitali avanzati, tra cui BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Digital Key, Connected Music e Remote Software Upgrades.

Il BMW Live Cockpit di serie comprende il sistema operativo iDrive con display di controllo da 8,8 pollici e un display a colori da 5,1 pollici nel quadro strumenti. L'optional BMW Live Cockpit Professional presenta un raggruppamento di schermi completamente digitale. Esso comprende un quadro strumenti ad alta risoluzione dietro il volante con una diagonale dello schermo di 12,3 pollici e un display di controllo da 10,25 pollici.

Gli optional BMW Live Cockpit Plus e BMW Live Cockpit Professional includono BMW Maps. Questo sistema di navigazione basato su cloud offre un calcolo estremamente veloce e preciso dei percorsi e dei tempi di arrivo, aggiornamenti in tempo reale dei dati sul traffico a brevi intervalli e la possibilità di inserire qualsiasi parola durante la ricerca delle destinazioni. L'integrazione opzionale dello smartphone permette l'uso di Apple CarPlay e Android Auto attraverso il sistema operativo dell'auto. La funzione Remote Software Upgrades permette di migliorare le funzioni del veicolo e i servizi digitali aggiuntivi da importare nell'auto da remoto (over-the-air).

Varianti modello al lancio

BMW 220i Coupé: Motore a benzina quattro cilindri in linea, cambio Steptronic a otto velocità. Capacità: 1.998 cc, potenza: 135 kW/184 CV a 5.000 - 6.500 giri/min, coppia massima: 300 Nm (221 lb-ft) a 1.350 - 4.000 giri/min. Accelerazione [0 - 100 km/h (62 mph)]: 7,5 secondi, velocità massima: 236 km/h (147 mph). Consumo di carburante, combinato: 6,8 - 6,3 l/100 km (41,5 - 44,8 mpg imp) nel ciclo WLTP, emissioni di CO 2 , combinate: 155 - 144 g/km nel ciclo WLTP, standard di scarico: Euro 6d.

BMW M240i xDrive Coupé: Motore a benzina sei cilindri in linea, cambio Steptronic Sport a otto rapporti, BMW xDrive. Capacità: 2.998 cc, potenza: 275 kW/374 CV a 5.500 - 6.500 giri/min, coppia massima: 500 Nm (369 lb-ft) a 1.900 - 5.000 giri/min. Accelerazione [0 - 100 km/h (62 mph)]: 4,3 secondi, velocità massima: 250 km/h (155 mph). Consumo di carburante, combinato: 8,8 - 8,1 l/100 km (32,1 - 34,9 mpg imp) nel ciclo WLTP, emissioni di CO 2 , combinate: 200 - 185 g/km nel ciclo WLTP, standard di scarico: Euro 6d.