Nuova Fiat 500X Dolcevita: anche le versioni Cross e Sport diventano open air

Dopo il successo delle serie speciali di lancio esclusive Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition, ispirate al mondo della nautica di lusso e alla Dolce Vita, la proposta open air “Dolcevita” con capote soft-top di 500X approda anche sugli allestimenti Cross e Sport, versioni top di gamma del crossover italiano.

Cielo aperto in 15” e sino a 100 km/h

Il soft top in tela “Dolcevita” si apre con un solo tocco in 15 secondi, anche durante la guida e sino a 100 km/h, ed è progettato per mantenere immutata la capacità di carico del bagagliaio; garantire buona visibilità e al contempo un’esperienza open air anche per i passeggeri posteriori. Disponibile nei colori nero, grigio e rosso, da abbinare ai 10 colori di carrozzeria in gamma, questa elegante capote è dedicata a chi cerca l’esperienza di guida a cielo aperto, con vento nei capelli, ma non vuole rinunciare alla versatilità di un crossover di tendenza come 500X.

Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition

500X Cross e Sport con soft top “Dolcevita” affiancano da oggi le versioni d’esordio, lanciate meno di due mesi fa. La Yacht Club Capri, nel colore del mare, nata in collaborazione con uno dei più esclusivi Yacht Club italiani, è equipaggiata con capote blu e dettagli blu come la “linea di bellezza” e i cerchi da 18”. All’interno i confortevoli ed eleganti sedili bianchi Soft Touch ispirati al mondo nautico e, disponibile come optional, la plancia in legno anch’essa ispirata alle imbarcazioni di alto lignaggio.

E la Dolcevita Launch Edition, che si distingue per la preziosa livrea esterna in tinta Bianco Gelato, arricchita da dettagli cromati e satinati su baffo anteriore, paraurti e specchietti e dalla “linea di bellezza” argentata che corre lungo tutto il perimetro della vettura. I cerchi ruota sono in lega da 18” con dettagli blu. All’interno, sofisticate sedute bianche Soft Touch, che richiamano i materiali utilizzati in nautica, l’elegante cruscotto bianco con dettagli cromati sul pomello cambio e tappeti specifici.

La gamma motori si compone di due propulsori a benzina – i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV.