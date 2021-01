Honda pronta a svelare la nuova generazione di HR-V: si arricchisce la gamma elettrificata

Honda svelerà la nuova generazione del suo apprezzatissimo SUV compatto HR-V a febbraio di quest'anno. Per la prima volta, sarà disponibile soltanto in modalità ibrida, dotato dell’avanzata tecnologia a due motori e:HEV. L'innovativa configurazione di questo propulsore è in grado di garantire una combinazione straordinaria di elevate prestazioni e consumi efficienti.

Il nuovissimo HR-V testimonia l'impegno tangibile di Honda nel concretizzare la sua “Visione Elettrica” per l’Europa, che prevede l’elettrificazione dei principali modelli entro il 2022. Il SUV compatto HR-V, infatti, è soltanto l'ultimo modello in ordine cronologico ad ampliare l’offerta ibrida e:HEV della Casa di Tokyo, che vede in prima linea i modelli CR-V, JAZZ e JAZZ Crosstar. La presentazione globale del nuovissimo Honda HR-V avverrà il prossimo 18 febbraio 2021.