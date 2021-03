Hyundai svela Bayon, il nuovo Urban SUV dal design slanciato ed elegante

Hyundai ha presentato Bayon, un nuovo Urban SUV progettato specificamente per l'Europa. Bayon rappresenta il più recente e più compatto membro dell’apprezzata famiglia di SUV Hyundai in Europa, in continua espansione.

Come SUV posizionato nel segmento B, Nuova Bayon è caratterizzata da dimensioni compatte e interni spaziosi, insieme a un’ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza e connettività che la distinguono nel suo segmento e diventano così accessibili ad ancora più persone.

In linea con l'attuale strategia di naming dei SUV Hyundai, il nome Bayon trae ispirazione da un luogo di villeggiatura: la città di Bayonne, capoluogo dei Paesi Baschi Francesi nonché una delle destinazioni più affascinanti nel Sud-ovest della Francia. Essendo un modello progettato principalmente per rispondere alle esigenze del mercato europeo, Hyundai ha deciso di utilizzare il nome di una città europea.

"Con la crescita dell’apprezzamento dei SUV in tutto il mondo, Hyundai ha accolto la richiesta di un modello in grado di essere guidato agilmente nelle città europee fornendo allo stesso tempo spazio sufficiente per soddisfare le esigenze dei clienti", afferma Andreas-Christoph Hofmann, Vice President of Marketing & Product di Hyundai Motor Europe. "Connettività e caratteristiche di sicurezza ai vertici della categoria, un design deciso e distintivo insieme all'integrazione della tecnologia mild-hybrid a 48 volt di Hyundai rendono Bayon una proposizione unica nel suo segmento".

Con l’arrivo di Bayon, Hyundai ha attualmente lanciato o aggiornato sette modelli in soli 12 mesi – che arrivano a venti contando tutti i tipi di carrozzeria e le varianti di powertrain, rendendo il 2020 un anno record per l'espansione della gamma del brand.

Design deciso e distintivo

Nuova Bayon rappresenta la più recente dichiarazione di design all'interno della famiglia di SUV Hyundai, distintiva per le inaspettate e accattivanti proporzioni e per gli elementi grafici caratterizzanti. Inoltre, il modello racchiude l'identità di design ‘Sensuous Sportiness’ di Hyundai – definita dall'armonia tra proporzioni, architettura, stile e tecnologia – combinando un elevato valore emozionale a innovative soluzioni estetiche.

"Con il suo look deciso e l'integrazione degli elementi tipici del design dei SUV Hyundai, Bayon consolida la direzione stilistica degli sport utility del brand”, afferma Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group. “Ci aspettiamo che l’aspetto unico e sicuro di Bayon, incarnato nelle sue linee decise e nelle luci a forma di freccia, renda il modello il punto d’ingresso più unico ed eccezionale nel fiorente segmento europeo dei B-SUV".

Design esterno

Nuova Bayon è caratterizzata da un design esterno distintivo che si differenzia nettamente dai modelli della concorrenza: soluzioni di design uniche, dettagli dall'aspetto high-tech e un look filante sono caratteristiche che lo elevano rispetto al mercato.

Nella parte anteriore, l’ampia griglia frontale si apre verso il basso rafforzando la presenza su strada del modello, mentre i gruppi ottici divisi in tre parti, combinati con le prese d'aria, creano un’architettura di luci unica e dal look distintivo. Una presa d’aria orizzontale e sottile si affianca alle luci di posizione diurne (DRL) generando una sensazione di maggiore larghezza, e una skid plate inferiore conferma la sua identità da SUV.

Il profilo laterale dona un aspetto cuneiforme e il montante C a forma di freccia crea un'architettura dinamica e inaspettata. Questi elementi, in combinazione con il dettaglio del rivestimento dei passaruota, definiscono il suo carattere unico. Nella parte posteriore, le luci a forma di freccia sottolineano la dinamicità dei montanti e il loro posizionamento agli estremi laterali crea una maggiore larghezza visiva. Inoltre, una sottile linea rossa orizzontale che collega i fanali posteriori mette in risalto ulteriormente l’ampiezza del veicolo e crea continuità tra il posteriore e la fiancata del modello in un unico tratto.

Le linee angolari sopra l'arco posteriore enfatizzano il volume, creando una sezione vivace mentre la robusta sezione posteriore e il lunotto esteso danno vita a un design posteriore unico ed espressivo, completato da luci e indicatori full LED. Nuova Bayon è disponibile con cerchi in acciaio da 15 pollici o in lega da 16 o 17 pollici.

Sono disponibili nove colori per gli esterni, incluso l’inedito colore di lancio, Mangrove Green. Inoltre, diverse colorazioni sono abbinabili il tetto bicolore in Phantom Black.

Interni moderni e digitali

Nuova Hyundai Bayon presenta interni nitidi, spaziosi e ben illuminati. Molta attenzione è stata infatti riposta nella massimizzazione del comfort dei passeggeri anteriori e posteriori e dello spazio del bagagliaio. Gli interni sono definiti da una completa gamma di equipaggiamenti di connettività, tra cui un cluster digitale da 10,25 pollici affiancato a uno schermo AudioVideoNavigation da 10,25 pollici o a un Display Audio da 8 pollici. I passeggeri possono trarre vantaggio dalla tecnologia di ambient light a LED, integrata nel vano ai piedi del passeggero anteriore, nelle tasche porta-oggetti delle portiere e negli alloggiamenti delle maniglie delle portiere anteriori, come anche nel vano sotto la console centrale.

Una gamma accuratamente selezionata di colori e materiali interni neutri offre la massima compatibilità con le tinte esterne. La scelta di colori e finiture delicati, con elementi di design sottili e discreti, aiuta a creare un'atmosfera rilassata che consente al guidatore di concentrarsi meglio sulla guida. Hyundai Bayon presenta di serie interni in tessuto nero, ed è disponibile con altre due combinazioni di colori opzionali.

Connettività e tecnologia ai vertici della categoria

Come altri modelli Hyundai, Bayon offre una tecnologia di connettività avanzata che raramente si trova nel suo segmento, con un cockpit digitale e funzionalità di infotainment di alto livello.

I passeggeri possono scegliere tra uno schermo AudioVideoNavigation (AVN) touchscreen da 10,25 pollici o un Display Audio touchscreen da 8 pollici. Quest’ultimo offre Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Due porte USB per i passeggeri anteriori e una posizionata al posteriore consentono di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Una delle porte USB anteriori consente inoltre il trasferimento di dati, permettendo agli occupanti di collegare il proprio telefono al sistema di infotainment del veicolo. Un sistema audio Bose premium completa il pacchetto, garantendo ai passeggeri un'esperienza di ascolto di alta qualità.

Servizi Hyundai Bluelink per l’auto connessa

Hyundai Bayon è dotata dell'ultimo aggiornamento Hyundai Bluelink, così che i clienti possano beneficiare di un avanzato sistema di servizi connessi per l’auto. La più recente versione di Bluelink include funzionalità come il Connected Routing, una nuova funzione User Profile, e la nuova integrazione del calendario. Ciò significa che il conducente può riprodurre il proprio calendario Google o Apple nel sistema di infotainment del veicolo e, se l'appuntamento del calendario ha anche un indirizzo, questo può essere importato direttamente nel sistema di navigazione.

Inoltre, utilizzando l'app Bluelink i clienti possono localizzare, bloccare e sbloccare la propria auto da remoto o controllare le informazioni sul veicolo come la manutenzione o il livello del carburante.

Abitabilità e comfort

Hyundai Bayon offre il comfort e la spaziosità di un SUV con l'agilità e l'efficienza dei consumi di un veicolo di segmento B. Le sue dimensioni esterne compatte e gli interni adatti alle famiglie consentono ai clienti di godersi il meglio di entrambi i mondi: le sue dimensioni compatte e l'eccellente visibilità la rendono pratica e facile da manovrare, ma offre anche quella sensazione di sicurezza e robustezza che i clienti si aspettano dai SUV Hyundai grazie alla posizione di seduta rialzata.

Con 411 litri di spazio nel bagagliaio, Bayon si distingue per la sua grande capacità di carico nonostante le sue dimensioni compatte, e per la sua spaziosità interna e praticità. Inoltre, l’intelligente copertura del bagagliaio può essere fatta scorrere lungo il retro dei sedili posteriori offrendo un ulteriore vantaggio.

Con una lunghezza di 4.180 mm, una larghezza di 1.775 mm e un'altezza di 1.490 mm (o 1.500 mm con ruote da 17 pollici), le dimensioni di Nuova Hyundai Bayon raggiungono un perfetto equilibrio tra compattezza e praticità, con un passo di 2.580 mm. L’ampio spazio per le gambe garantisce inoltre ai passeggeri esperienze di viaggio confortevoli, sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori: i passeggeri anteriori possono godere di 1.072 mm di spazio per le gambe, mentre i passeggeri posteriori ne hanno 882 mm.

Come un vero SUV, Bayon ha un'altezza da terra che arriva fino a 183 mm (in combinazione con le ruote da 17"), superiore alla maggior parte degli altri veicoli di segmento B.

Un pacchetto di sicurezza tra i migliori della categoria

Bayon condivide il suo DNA sicuro e robusto con gli altri membri della famiglia di SUV Hyundai, e presenta caratteristiche di sicurezza di livello. Distinguendosi ulteriormente nel suo segmento, Bayon offre una ricca lista di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense, molti dei quali già inclusi nella dotazione di serie.

Bayon è caratterizzata da diverse funzionalità di guida semi-autonoma che la distinguono dai suoi competitor. Il Lane Following Assist (LFA) mantiene il veicolo centrato sulla sua corsia di marcia, mentre il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) fa inizialmente scattare un allarme, poi, se necessario, applica autonomamente una frenata per evitare che si verifichi una collisione. Questo sistema è in grado di rilevare auto, pedoni e ciclisti, e include la funzione Junction Turning – che può frenare per prevenire potenziali incidenti con auto in avvicinamento quando si svolta a sinistra a un incrocio. Un'altra funzione avanzata, il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), utilizza i dati del sistema di navigazione del veicolo per regolare la velocità in modo autonomo durante la guida in autostrada o superstrada.

Hyundai Bayon include anche diverse funzionalità che richiamano l'attenzione del conducente quando perde la concentrazione. Ad esempio, il Driver Attention Warning (DAW) analizza i modelli di guida per aiutare a rilevare segnali di distrazione o sonnolenza. Questo sistema funziona in sinergia con il Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), che avvisa quando il veicolo che precede inizia ad avanzare, ad esempio ai semafori, e il conducente non reagisce abbastanza rapidamente. Inoltre, il sistema Rear Occupant Alert (ROA) avvisa il guidatore prima di lasciare il veicolo se i sensori rilevano il movimento sul sedile posteriore. Tutti questi sistemi permettono a Bayon di garantire ancora più sicurezza per i passeggeri posteriori, inclusi bambini o animali domestici, rendendola un'ottima scelta per le famiglie.

Altri sistemi garantiscono invece la sicurezza durante la guida a bassa velocità o durante il parcheggio. Il sistema Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R) fornisce un avviso e, se necessario, applica i freni quando viene rilevato un ostacolo posteriore mentre l'auto procede lentamente in retromarcia. Il sistema RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) assiste i conducenti in modo simile in uscita dai parcheggi in retromarcia, quando viene rilevato un veicolo in avvicinamento. Inoltre, il Parking Assist (PA) consente il parcheggio semi-autonomo grazie a una gamma di sensori e un software che lavorano insieme per aiutare i conducenti a posteggiare in spazi ristretti.

In caso di incidente, eCall avvisa automaticamente i servizi di emergenza se gli airbag del veicolo vengono attivati. In alternativa, gli occupanti possono attivare la funzione premendo un pulsante.

Powertrain

Hyundai Bayon vanta un'eccellente efficienza nei consumi e livelli di emissioni di CO2 altamente competitivi grazie a una gamma di motori Kappa aggiornata. Il T-GDi è un motore turbo di piccole dimensioni con iniezione diretta per un'efficienza ottimale. Quando abbinato all'esclusiva tecnologia mild hybrid a 48 volt (48V) di Hyundai e al cambio manuale intelligente (iMT), è capace di garantire un risparmio di carburante ed efficienza ancora maggiori.

Il cambio iMT disaccoppia il motore dalla trasmissione quando il guidatore rilascia l'acceleratore, consentendo al veicolo di procedere in modalità coasting, cioè di veleggiare, riducendo le emissioni e risparmiando carburante. Ci sono due diversi livelli di coasting associati all'iMT: nel primo il motore rimane acceso al minimo, mentre nel secondo il motore viene completamente spento. In questo caso, il motore si riavvia non appena il conducente preme il pedale del freno o dell'acceleratore e riprende a girare con la stessa marcia di quando era stato spento, traducendosi in una migliore efficienza nei consumi senza compromessi sulle prestazioni.

Hyundai BAYON dispone anche dell'esclusiva tecnologia Hyundai Continuously Variable Valve Duration (CVVD), che regola la durata dell'apertura e della chiusura delle valvole in base alle condizioni di guida. La tecnologia CVVD ottimizza le prestazioni del motore migliorando allo stesso tempo l'efficienza nei consumi, con conseguente riduzione delle emissioni.

Al vertice alla gamma c'è il motore 1.0 T-GDi 48 V da 120 o 100 CV, che può essere abbinato al cambio manuale intelligente a 6 marce (6iMT) o al cambio a doppia frizione a 7 marce (7DCT). La versione da 100 CV del 1.0 T-GDi è disponibile anche senza il 48V e può essere abbinata a un cambio manuale a 6 marce (6MT) o 7DCT.

Il motore 1.0 T-GDi, con e senza 48V, è inoltre dotato di tre modalità di guida – Eco, Normal e Sport – per ottimizzare la risposta del motore e le prestazioni dello sterzo in base alle condizioni di guida.

Hyundai Bayon è inoltre disponibile con un motore MPi da 1,2 litri con 84 CV abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti.

Bayon è il primo SUV Hyundai a essere dotato della funzione Rev Matching, solitamente riservata ai modelli Hyundai ad alte prestazioni, che sincronizza il motore all'albero di trasmissione, consentendo scalate più fluide o sportive. La funzione sarà disponibile sul il 1.0 T-GDi con cambio 7DCT per tutte le modalità di guida, oppure sul 1.0 T-GDi 48V se abbinato al 6iMT in modalità Sport.