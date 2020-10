Nuova Hyundai i30 arriva in Italia: powertrain elettrificati e versione N Line

Nuova Hyundai i30 arriva sul mercato Italiano presentando un nuovo design, i più avanzati sistemi di connettività e sicurezza, e nuovi powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V per un’efficienza ancora maggiore. Nuovi contenuti anche per l’allestimento N Line, per la prima volta disponibile anche sulla variante Wagon oltre alle versioni 5 porte e Fastback.

Il design di Nuova Hyundai i30 è energico e allo stesso tempo elegante, donando al modello un grande fascino emotivo. La vista frontale – in cui si inserisce la griglia con motivo grafico 3D – mette in risalto un look a sviluppo orizzontale che sottolinea l’aspetto dinamico del modello e ne rafforza la presenza su strada. I nuovi fari più sottili con tecnologia LED MFR, insieme alle nuove luci diurne (DRL) a V, completano il rinnovato e moderno design del frontale. Nella parte posteriore, Nuova i30 5-porte si aggiorna con un nuovo design per il paraurti, sviluppato per migliorare le prestazioni aerodinamiche, mentre le luci posteriori a LED combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l'anteriore e il posteriore.

Nuova Hyundai i30 N Line è caratterizzata da un design ancora più audace e sportivo – con una griglia centrale più ampia, nuovi fari e uno stile che non passa inosservato. Prendendo ispirazione dal design dei jet, la griglia centrale inferiore è stata aumentata nelle dimensioni così da dominare la zona del paraurti, sottolineando ulteriormente il carattere sportivo della versione, che strizza l’occhio alle performance.

Inoltre, i30 N Line – nelle versioni berlina e Fastback e in combinazione con il motore 1.5 T-GDi da 160 CV o 1.6 CRDi da 136 CV – è caratterizzata da una differente messa a punto di sospensioni e sterzo, per un’esperienza di guida ancora più dinamica.

Il design degli interni di Nuova Hyundai i30 presenta aggiornamenti di stile come le prese d’aria più moderne e raffinate. Il modello offre inoltre una connettività all'avanguardia, con un nuovo cluster digitale da 7 pollici e un nuovo navigatore touchscreen da 10,25 pollici che garantiscono un'esperienza di guida connessa e personalizzata. Nuova i30 offre inoltre la ricarica wireless dello smartphone e la piena compatibilità con Android Auto e Apple Car Play. Per la prima volta, Hyundai i30 è equipaggiata con la tecnologia Bluelink, che include un'ampia gamma di servizi come i LIVE Services di Hyundai oltre a funzionalità da remoto gestibili tramite l'apposita app per smartphone.

Nuova i30 è equipaggiata con i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, che rendono il modello ancora più sicuro e confortevole. Tra questi, anche nuovi sistemi come l’Avviso di Ripartenza (LVDA), il Lane Following Assist (LFA) e il Rear Collision-Assist (RCA) insieme a Mantenimento al Centro della Carreggiata (LFA), Riconoscimento dei Limiti di Velocità (ISLW) e Blind Spot Collision Avoidance (BCA). Ognuna di queste nuove funzioni è stata progettata per rendere le auto Hyundai sempre più sicure da guidare. Per una tranquillità ancora maggiore, Nuova i30 è offerta con la garanzia Hyundai di cinque anni a chilometri illimitati.

Nuova Hyundai i30 propone un’ampia gamma di powertrain elettrificati, studiata per offrire ai clienti una libertà di scelta ancora maggiore. Il motore benzina T-GDI 1,0 litri da 120 CV è ora abbinato al sistema ibrido a 48V e al cambio manuale intelligente a 6 velocità (iMT). Il sistema Mild Hybrid è di serie anche sul propulsore diesel 1,6 litri da 136 CV, offerto sia con cambio manuale iMT che con cambio automatico a doppia frizione 7DCT. Al top della gamma spicca il nuovo motore 1,5 litri T-GDI da 160 CV, disponibile solo sulla versione N Line e abbinato a un sistema Mild Hybrid a 48 volt e al cambio iMT. Presente anche il motore diesel 1,6 litri da 115 CV, disponibile con un cambio manuale a 6 marce.

Nuova i30 N Line nella versione 5 porte, con motore 1.0 T-GDI mild-hybrid 120 CV e cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT), è proposta con quote mensili da 199 euro e un anticipo di 7.750 euro in caso di rottamazione (veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2010). Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 5,99% – TAEG 7,66%), Nuova Hyundai i30 N Line è così disponibile a 20.500 euro rispetto al prezzo di listino di 27.450 euro per un vantaggio cliente di 6.950 euro. Inoltre, dopo quattro anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

Il completo allestimento d’ingresso Prime include numerosi equipaggiamenti, tra cui cerchi in lega da 16’’, fari Full LED, cluster digitale da 7'' a colori, display touchscreen da 8” con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™, e sensori di parcheggio posteriori e anteriori con retrocamera. Ricca la dotazione di sicurezza con i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense con la Frenata Autonoma di Emergenza con Riconoscimento Veicoli e Pedoni, il Mantenimento della Corsia, la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente.

Lo sportivo allestimento N Line aggiunge i cerchi in lega da 18” (da 17’’ sulla motorizzazione 1.0 T-GDI) e numerosi elementi di design N ispirati al motorsport per un carattere ancora più deciso e sportivo: tra questi paraurti anteriore e posteriore, specchietti retrovisori neri, sedile passeggero regolabile in altezza, volante sportivo a tre razze e pomello del cambio con design N.

Per dare l’opportunità ai clienti di provare Nuova i30, come anche gli altri modelli della gamma Hyundai, sono in programma due porte aperte: l’appuntamento con gli open weekend presso gli showroom Hyundai di tutta Italia è previsto nelle giornate di sabato e domenica 18-19 ottobre e 25-26 ottobre. Tutte le auto Hyundai commercializzate in Italia dispongono della garanzia Hyundai di “5 anni a Km illimitati”.