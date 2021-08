Nuova Santa Fe Plug-in Hybrid affianca le versioni diesel e full-hybrid

La nuova Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid completa la gamma dell’icona dei SUV Hyundai ed è ora disponibile in Italia, affiancando le motorizzazioni diesel e full hybrid.

Molto apprezzata negli anni per il comfort e la spaziosità, Nuova SANTA FE offre numerosi miglioramenti che ne accrescono ancor più la qualità, con un abitacolo confortevole e funzionale e un equipaggiamento di serie molto completo che include tecnologie all’avanguardia, connettività senza limiti e i più avanzati sistemi di guida assistita e sicurezza attiva.

Consumi più efficienti, fino a 58km a zero emissioni

Il sistema Plug-In Hybrid aggiunge ora una migliore efficienza nei consumi garantendo il massimo piacere di guida grazie alla potente combinazione di un propulsore a benzina di terza generazione T-GDi Smartstream da 1,6 litri e un motore elettrico da 66,9 kW. Il powertrain ha una potenza combinata di 265 CV e 350 Nm di coppia massima, ed è dotato dell’esclusiva tecnologia Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration), che ottimizza le prestazioni del motore e l’efficienza del carburante. Grazie a una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh, i conducenti possono spontaneamente passare alla guida esclusivamente elettrica, premendo il pulsante dedicato, traendo così vantaggio da un’autonomia completamente a zero emissioni fino a 58 km (ciclo WLTP).

Modalità di ricarica

Dotata di un caricatore di bordo da 7,2 kW, Nuova Santa Fe Plug-in Hybrid può essere ricaricata sia presso le colonnine dedicate ai veicoli elettrici, sia tramite una wall-box domestica compatibile. Inoltre, ricaricando l’auto tramite wall-box, è possibile stabilire gli orari di carica da remoto utilizzando lo smartphone e l’app Bluelink® e selezionando la fascia oraria di consumo più economica per ridurre le spese.

Cambio automatico 6AT e trazione integrale di serie

Il motore è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (6AT) gestito attraverso il sistema “shift-by-wire” e alla trazione integrale di serie con la tecnologia 4WD HTRAC di Hyundai, che è capace di distribuire in modo variabile la potenza tra le ruote anteriori e posteriori, a seconda delle condizioni di trazione e di guida. Per un’autentica esperienza SUV, Nuova Santa Fe è inoltre equipaggiata con un selettore Terrain Mode, che ottimizza potenza, coppia e frenata a seconda della condizione stradale selezionata dal guidatore. Si può inoltre passare dalla marcia a folle, alla retromarcia e al parcheggio semplicemente utilizzando i comodi pulsanti situati nella console centrale.

Design elegante e deciso

Come per gli altri powertrain disponibili, la versione plug-in hybrid di Nuova Santa Fe si distingue per il suo design che combina raffinatezza ed eleganza a un aspetto deciso. Il frontale risalta attraverso l’ampia griglia frontale che abbraccia i gruppi ottici, con un motivo tridimensionale che ne enfatizza la solidità e il carattere. Le luci diurne a LED, dalla forma a T unica e accattivante, creano una firma luminosa inconfondibile e incorporano la doppia funzione di indicatori di direzione. Il carattere di Nuova Santa Fe è sottolineato da rivestimenti dei passaruota più ampi e da nuovi cerchi in lega, inclusa un’opzione da 20’’. Al posteriore, il nuovo design dei gruppi ottici che si estendono orizzontalmente enfatizzano la larghezza del modello, con una banda rossa riflettente che unisce i corpi luminosi.

Interni spaziosi e tecnologici

Gli interni di Nuova Santa Fe offrono un nuovo livello di spazio, comfort e praticità, cui si aggiungono finiture con materiali soft-touch di alta qualità. Con la configurazione a 7 posti, Nuova Santa Fe incontra le esigenze di quei clienti interessati ad affrontare lunghi viaggi e gite fuori porta accogliendo fino a sei passeggeri oltre al guidatore. Il modello presenta inoltre un nuovo Cluster Supervision completamente digitale da 12,3 pollici e un elegante design del cruscotto, con una console centrale riprogettata e un nuovo sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera, insieme al sistema di telematica Hyundai Bluelink che include i servizi Live. Attraverso l'app Bluelink, i clienti possono individuare il proprio veicolo, bloccarlo e sbloccarlo da remoto o visualizzare informazioni sulle condizioni dell’auto, come ad esempio il livello del carburante. Tramite l’app, gli utenti Bluelink® possono anche monitorare il livello di carica di Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid e gestire le impostazioni di ricarica.

Sistemi di assitenza e sicurezza

In aggiunta, i sistemi di guida assistita e le funzionalità di sicurezza attiva ai vertici della categoria rendono Nuova Santa Fe uno dei veicoli più sicuri sul mercato. Tra le tante funzionalità, il Remote Smart Parking Assist (RSPA) permette all’auto di parcheggiarsi da sola, per una maggiore tranquillità nelle manovre più complesse, e l’Highway Driving Assist (HDA) mantiene l’auto al centro della corsia, adattando anche la velocità di marcia in base ai dati di navigazione e al traffico circostante, ad esempio decelerando in vista di curve in autostrada. Una serie di altre caratteristiche di sicurezza – come il Blind-Spot View Monitor (BVM) – contribuiscono a migliorare la visibilità, proteggendo gli occupanti sia anteriori che posteriori prevenendo collisioni.

Gli allestimenti

Nuova Santa Fe Plug-in Hybrid è disponibile nel ricco allestimento XClass con fari full LED, cerchi in lega da 19”, tetto panoramico elettrico, interni in pelle, sedili anteriori ventilati e riscaldati, sedili posteriori riscaldati, cluster digitale da 12.3” e sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con Connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™, retrocamera e servizi telematici Bluelink®, ai quali si aggiungono i più avanzati sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense di serie. Tra questi, il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (FCA) e funzione Junction Turning, il Sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), il Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (HBA), il Sistema di riconoscimento dei limiti (ISLA), il Blind View Spot Monitor (BVM), il Cruise control adattivo con funzione Stop&Go (ASCC) e l’innovativo Highway Driving Assist (HDA).

Nuova Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: il prezzo

Grazie all’offerta lancio, Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid è proposta a 52.000 euro, con un vantaggio cliente di 9.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato immatricolato da almeno 10 anni (Ecobonus). Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% - TAEG 3,66%), Nuova Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid è disponibile con un anticipo di 19.250 euro e quote da 369 euro al mese per 36 mesi, comprensive di polizza furto e incendio. Dopo tre anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.