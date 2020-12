Nuova Hyundai Tucson ridefinisce il segmento C-SUV con la più ampia gamma elettrificata

Nuova Tucson si presenta sul mercato italiano con un design innovativo che si unisce a tecnologie d’avanguardia, fissando un nuovo standard nel segmento dei SUV C. Quarta generazione del SUV best-seller di Hyundai, che dal suo lancio nel 2004 è stato scelto da oltre 1,4 milioni di clienti in Europa e 7 milioni nel mondo, il nuovo modello offre ora anche la più vasta scelta di motorizzazioni elettrificate nella categoria.

Disponibile negli showroom Hyundai di tutta Italia, Nuova Tucson sfoggia un design rivoluzionario seguendo il linguaggio stilistico ‘Sensuous Sportiness’ del brand portando a nuovi livelli l’elettrificazione della gamma SUV Hyundai in Europa. Le dimensioni del modello presentano una maggiore lunghezza e larghezza rispetto alla terza generazione: il risultato finale è un SUV energico dall’aspetto più muscoloso anche grazie alla combinazione di spigoli vivi, superfici sagomate e proporzioni dinamiche, che assicurano un look proiettato nel futuro senza compromettere l’anima da vero SUV di Tucson.

Una serie di motivi chiamati “Parametric Jewels” donano a Nuova Tucson un carattere innovativo e appaiono in numerosi elementi stilistici, come ad esempio nella griglia frontale, dove le Parametric Hidden Lights garantiscono un forte impatto visivo. Grazie alla tecnologia half-mirror lighting allo stato dell’arte, l’accensione delle luci fa sì che la cromatura scura della griglia si trasformi in forme ispirate a quelle dei gioielli, creando un effetto capace di attirare l’attenzione. Lungo le fiancate le superfici cesellate creano un sorprendente contrasto tra una silhouette elegante e le linee a cuneo dal look maschile, mentre al posteriore gli ampi gruppi ottici a sviluppo orizzontale con fanali parametrici nascosti riprendono lo stesso linguaggio di design. Per garantire la massima personalizzazione, ogni colore della carrozzeria può essere abbinato a un tetto a contrasto.

Internamente, la perfetta integrazione tecnologica da leader del segmento offre ai clienti di Nuova Tucson un’esperienza digitale avanzata e completamente personalizzabile: al dual cockpit configurabile e completamente digitale, da 10,25 pollici e composto da un nuovo cruscotto digitale aperto, si associa un nuovo display centrale touchscreen, anch’esso da 10,25 pollici e volto a dominare il centro della console. La parte alta del cruscotto si integra perfettamente con le portiere, avvolgendo i passeggeri e aumentando il carattere futuristico del modello: i materiali soft-touch di alta qualità e l’esclusivo Ambient light configurabile in 64 colori portano il design high-tech a un nuovo livello donando ulteriore valore ai passeggeri.

La tecnologia intelligente orientata alla persona si traducono nel concetto di INTERSPACE in cui spazio, tecnologia e informazione si intersecano organicamente. Apple Car Play e Android Auto sono offerti in modalità wireless grazie al nuovo Display Audio da 8 pollici mentre il sistema di infotainment da 10,25 pollici offre l’ultima versione dell’innovativo sistema di servizi telematici connessi Hyundai Bluelink® con una gamma di nuovi vantaggi e servizi tra cui: Connected Routing, Last Mile Navigation e una nuova funzione “Profilo Utente”.

Nuova Tucson dona ulteriore comfort ai clienti grazie a un’ampia gamma di nuovi e funzionali dettagli, come la tecnologia nascosta “Multi-Air Mode” che combina ventole dirette e indirette per l’aria condizionata e il riscaldamento per creare un ambiente interno ancor più accogliente.

Le dimensioni di Nuova Tucson (20 mm più lunga, 15 mm più larga con un passo aumentato di 10 mm rispetto alla generazione precedente) hanno inoltre portato alla creazione di un abitacolo ampio e aeroso, con una spaziosità solitamente riservata ai modelli di segmento superiore. Anche le dimensioni del bagagliaio sono aumentate: a seconda del tipo di allestimento e motore, la capacità di carico raggiunge fino a 616 litri con i sedili posteriori in posizione verticale (oltre il 20% in più rispetto al modello attuale) e fino a 1.795 litri quando le sedute posteriori vengono reclinate.

Insieme a un elevato comfort, Nuova Hyundai Tucson garantisce una tranquillità superiore ai propri passeggeri grazie agli avanzati sistemi di guida assistita e al pacchetto di sicurezza attiva più completo della categoria: il modello è equipaggiato con tecnologia Multi-collision braking e un sistema a 7 airbag, all’avanguardia che include anche un nuovo airbag centrale in mezzo ai due sedili anteriori, caratteristica unica nel segmento. Nuova Tucson è inoltre dotata delle più recenti funzionalità di sicurezza attiva e guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense tra cui: la Frenata Autonoma di Emergenza (FCA) con anche funzione Junction Turning; il Blind Spot View Monitor (BVM); l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5 e il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA).

Alla guida Nuova Tucson è sempre sicura e confortevole, ma anche divertente e versatile, capace di adattarsi ad ogni situazione e preferenza dei guidatori. Disponibile sulla versione Hybrid, con cambio automatico, la funzione Terrain Mode utilizza la tecnologia a trazione integrale HTRAC di Hyundai combinando le diverse modalità di guida (Normal, Eco e Sport) i tre Terrain Mode – Fango, Sabbia e Neve – ottimizzando le prestazioni sulle diverse tipologie di terreno.

Nuova Hyundai Tucson risponde a tutte le esigenze dei clienti anche in termini di motorizzazioni, offrendo la più ampia gamma di powertrain elettrificati nel segmento C-SUV: dal sistema mild-hybrid 48V accoppiata ai propulsori benzina e diesel, passando per la versione full-hybrid, fino alla motorizzazione plug-in hybrid in arrivo nei prossimi mesi.

La gamma si basa su due motori Hyundai Smartstream: il motore turbo benzina 1.6 T-GDI Smartstream disponibile con diversi livelli di elettrificazione e il 1.6 CRDi diesel. Per una maggiore performance affiancata a una consistente riduzione di emissioni, è disponibile il potente powertrain ibrido da 230 CV, che combina la coppia istantanea di un motore elettrico da 44.2 kW alla potenza del motore turbo benzina 1.6 T-GDI. Il sistema è accoppiato a una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,49 kWh e a un cambio automatico a sei rapporti (6AT), configurabile con due o quattro ruote motrici. Il 1.6 T-GDI abbinato all’efficiente e reattiva tecnologia mild-hybrid a 48V è disponibile con 150 CV e può essere abbinato all’Intelligent Manual Transmission a sei rapporti (6iMT) o al cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti (7DCT). Disponibile anche il motore diesel 1.6 litri CRDi Smartstream da 115 CV con cambio manuale a sei marce e trazione anteriore.

Grazie alla speciale offerta lancio, Nuova Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid da 230 CV nella ricca versione X-Line con cerchi in lega da 19’’ è proposta con un vantaggio cliente di 4.750 euro, in caso di permuta o rottamazione e Voucher Loyalty, dedicato a chi ha già una vettura Hyundai in famiglia. Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 3,99% – TAEG 4,83%) - che include polizza Furto e Incendio, e assicurazione Credit Life - Nuova Hyundai Tucson Hybrid è disponibile con quote da 289 euro al mese e un anticipo di 8.450 euro per un vantaggio complessivo di 5.550 euro: dopo tre anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

La versione X-Line – che include cerchi in lega da 19’’ – offre un equipaggiamento completo comprendente: climatizzatore automatico a 3 zone, Cluster SuperVision TFT LCD da 10.25", sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™ e servizi telematici Bluelink®, pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key, fari anteriori Full LED e posteriori a LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, caricatore wireless e presa USB per smartphone, 7 airbag e il pacchetto di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai Smart Sense con Mantenimento al Centro della Corsia, Riconoscimento dei Limiti di Velocità, Assistenza Anti Collisione Frontale con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli, Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti e Rilevamento della Stanchezza del Conducente.

Come tutte le vetture Hyundai commercializzate in Italia, Nuova Tucson offre il miglior “pacchetto” di servizi oggi disponibile sul mercato italiano: 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.