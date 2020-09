Nuova Hyundai Tucson: la quarta generazione rivela un design rivoluzionario

Hyundai ha rivelato oggi le prime immagini di Nuova Tucson. I tratti salienti del design includono l'ultima evoluzione della firma luminosa Hyundai denominata 'Parametric Hidden Lights' e un nuovo layout del dual cockpit che offre uno spazio personalizzato e ottimizzato in modo intuitivo per un'esperienza utente high-tech. Le immagini suggeriscono caratteristiche innovative che si addicono all'audacia e allo spirito pionieristico caratteristici di Tucson.

L’anteprima mondiale digitale di Nuova Tucson si terrà il 15 settembre alle 2:30 AM CEST. Il live streaming, insieme a video e immagini, sarà disponibile sul sito hyundai.com e sui canali social di Hyundai.

"La missione di 'Sensuous Sportiness' è elevare le qualità emotive del design automotive. Vogliamo che i nostri clienti si sentano emozionati. Con Nuova Tucson stiamo introducendo l’ultima evoluzione contribuendo all'inarrestabile slancio sul futuro di Hyundai", ha affermato SangYup Lee, Senior Vice President e capo dello Hyundai Global Design Center. "Il design avanzato e sperimentale di Tucson è fedele al suo spirito pionieristico e alza la posta in gioco nel segmento più competitivo del settore". L'identità di design 'Sensuous Sportiness' di Hyundai conferisce forza emotiva al tema del design d'avanguardia 'Parametric Dynamics' di Nuova Tucson.

Il tema ‘Parametric Dynamics’ crea un forte impatto visivo

Lo stile esterno avanzato di Nuova Tucson esprime ciò che i designer Hyundai chiamano ‘Parametric Dynamics’: attraverso dati digitali, questo tema utilizza linee, volti, angoli e forme per creare dettagli di superficie cinetici simili a gioielli, offrendo un'estetica di design audace e senza precedenti.

Le Parametric Hidden Lights (luci diurne parametriche) offrono un forte impatto visivo: queste caratteristiche luci diurne (DRL), infatti, risultano perfettamente integrate nella griglia anteriore e vengono svelate solo una volta accese dal guidatore.

Nel complesso, il corpo di Nuova Tucson è più grande e largo rispetto alle precedenti generazioni del modello: il cofano lungo e gli sbalzi corti insieme a un passo allungato gli conferiscono un carattere sinuoso simile a una coupé. Lateralmente i pannelli della carrozzeria angolari offrono un'altra interpretazione di design parametrico. Le superfici cesellate creano un sorprendente contrasto tra una silhouette elegante e linee a cuneo dal look maschile, suggerendo un senso di movimento in avanti anche quando l’auto è ferma. Forme tese e atletiche si fondono perfettamente nei passaruota angolari, dove i cerchi in lega concedono una presenza possente e dinamica.

Un ‘INTERSPACE’ con interfaccia integrata

Entrare nello spazioso abitacolo di Nuova Tucson, denominato INTERSPACE, è come entrare in una stanza ben organizzata dove le preoccupazioni quotidiane spariscono. Qui spazio, tecnologia e informazione si intersecano armoniosamente.

L’evoluzione degli interni ha portato a una visualizzazione del cruscotto più bassa, rimuovendo la classica forma dell’alloggiamento del quadro strumenti per mantenere superfici più pulite, mentre forme morbide e stratificate amplificano ancor più la sensazione di spaziosità. La parte alta del cruscotto si integra perfettamente con le portiere avvolgendo i passeggeri come in una profonda gola, mentre le forme sensuali della fascia centrale e orientata verticalmente si ispirano alle cascate. Le due finiture argentate scorrono fino alle portiere posteriori legandosi armoniosamente a materiali di qualità accuratamente stratificati in toni neutri complementari.

