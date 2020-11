Hyundai rivela in anteprima le prime immagini di Nuova Tucson N Line

Svelata un’anteprima di Nuova Tucson N Line, il settimo modello in Europa a essere equipaggiato con l’allestimento dal look dinamico

Hyundai ha rivelato le immagini teaser dell’accattivante Nuova Tucson N Line, un’importante versione che si aggiunge alla gamma SUV del brand. Il nuovo modello combina le futuristiche caratteristiche di design, comfort e connettività avanzata di Tucson allo stile dinamico N Line.

Nuova Tucson N Line offrirà elementi distintivi e aggressivi per il design della carrozzeria – oltre a peculiari dettagli sportivi per gli interni – insieme a un equipaggiamento unico e una selezione di colori esclusivi.

La gamma N Line rappresenta il punto d’ingresso al brand N ad alte prestazioni di Hyundai. Questi modelli sono stati sviluppati in particolare per i clienti che sono alla ricerca di un design e un’esperienza di guida ancora più dinamici. Oltre a Nuova Tucson, anche i10, i20, i30 (nelle tre carrozzerie berlina, Wagon e Fastback) e Kona offrono la variante N Line in Europa. Nuova Tucson N Line sarà disponibile a partire dalla primavera 2021. Ulteriori dettagli verranno svelati in futuro.