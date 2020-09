Lexus svela in anteprima europea la nuova LS: ancora più raffinata e confortevole

Lexus ha svelato in anteprima europea, la sua nuova e aggiornata berlina LS, introducendo nuove tecnologie, dotazioni e caratteristiche di design che ne rafforzano lo status di ammiraglia del marchio. Il nuovo modello viene rivelato in vista del suo lancio commerciale in Europa alla fine del 2020.

Koji Sato, Presidente di Lexus International, ha commentato: "Nello sviluppo della nuova LS, abbiamo puntato a un'ulteriore evoluzione dell'eccezionale silenziosità e del comfort che sono stati una caratteristica costante della LS fin dalla sua prima generazione, e punto di partenza del marchio Lexus".

Prestazioni di guida ancora più fluide

L’incredibile scorrevolezza, la raffinatezza e la potenza continua della LS 500h sono state ulteriormente migliorate grazie a interventi tecnici che aumentano il contributo della batteria ad alta tensione agli ioni di litio.

Nell'apportare le modifiche, Lexus si è concentrata sul miglioramento della guidabilità dell'auto aumentando il livello di assistenza che la batteria fornisce al motore elettrico e ampliando il suo raggio d'azione. L'attenzione si è concentrata sulla qualità sperimentata nella guida "normale" che rappresenta circa il 90% del tempo su strada, quando il guidatore applica solo una pressione moderata sul pedale dell'acceleratore e si generano solo basse forze G.

Come risultato di queste modifiche, è adesso necessario uno sforzo minore per muoversi più velocemente: l'accelerazione è più fluida e lineare, mantenendo il veicolo stabile e con forze G meno percepibili. Questo rende la guida in città più confortevole, ma ci sono anche vantaggi quando si viaggia su percorsi extra urbani, o quando si affronta una salita. Basta una leggera pressione sull'acceleratore per ottenere una progressione fluida e potente. Con la batteria ibrida che gioca un ruolo maggiore, il motore è in grado di funzionare a regimi più bassi, il che rende il funzionamento ancora più silenzioso, ad esempio quando il motore si riavvia dopo un periodo di guida in modalità elettrica EV.

Motore V6 twin-turbo

Le prestazioni del motore a benzina V6 twin-turbo della LS 500, disponibile nei mercati dell'Europa Orientale, sono state migliorate con una mappatura di cambiata rivista per la trasmissione automatica a 10 marce. La regolazione del controllo dell'iniezione del carburante e un nuovo design a labbro sulla superficie superiore dei pistoni assicura una ricca miscela di aria-carburante intorno alle candele e ha ridotto la rumorosità, in particolare quando il motore è freddo.

Comfort di guida

Il raggiungimento del miglior comfort di guida possibile è sempre stato una prerogativa fondamentale per la LS e nelle sue ultime versioni, Lexus è intervenuta sulle prestazioni dei pneumatici, sulle Sospensioni Adattive Variabili (AVS), sulle barre antirollio e persino sulla costruzione dei sedili per ottenere miglioramenti. Per quanto riguarda i pneumatici, la rigidità verticale dei fianchi è stata ridotta, senza compromettere la loro capacità di scorrimento, per dare una guida più confortevole.

L'AVS beneficia di un nuovo solenoide lineare e di un percorso del flusso ampliato all'interno della valvola di controllo. Questo aumenta la larghezza variabile degli ammortizzatori, garantendo migliori prestazioni sulle superfici sconnesse. Oltre ad un maggiore comfort, questo supporta una migliore risposta dello sterzo e una migliore stabilità del veicolo. Le regolazioni della rigidità delle barre antirollio consentono di ottenere un migliore trasferimento del carico durante il rollio del veicolo per un assetto più confortevole del veicolo in curva e un’impostazione delle traiettorie più fedele alle intenzioni del guidatore.

La qualità dei sedili è fondamentale per il comfort del conducente e dei passeggeri, per cui Lexus ha apportato modifiche che comprendono nuove imbottiture dei sedili in uretano, uno strato aggiuntivo più morbido sulla parte superiore dell'imbottitura del cuscino e cuciture più profonde tra il cuscino/schienale e tra i rinforzi. Il risultato è più comfort, meno vibrazioni e una migliore ritenuta del corpo.

Advanced Park completamente automatizzato

Lexus toglie tutto lo sforzo del parcheggio con il suo sistema Advanced Park completamente automatizzato, disponibile per la prima volta sulla nuova LS 500h. È anche il primo sistema Lexus e il primo nel segmento delle auto di lusso ad avere una funzione di memoria che riconosce e memorizza i dettagli degli spazi che il guidatore utilizza regolarmente, rendendo la manovra di parcheggio ancora più semplice.

Il sistema va oltre qualsiasi precedente tecnologia di assistenza al parcheggio Lexus, controllando lo sterzo, l'acceleratore, i freni e la trasmissione per eseguire manovre sicure e accurate. Oltre ad essere fluido e preciso, funziona anche prontamente - il tempo necessario per eseguire una manovra di parcheggio è più veloce rispetto ai sistemi concorrenti.

Dopo aver individuato un parcheggio, il guidatore attiva il sistema che utilizza i sensori di parcheggio e la telecamera del Panoramic View Monitor per ottenere una visione a 360 gradi dell'area e di eventuali ostacoli. Il sistema calcola automaticamente la manovra di parcheggio più efficiente e sicura, regolando la velocità del veicolo in caso di spazio limitato. L'immagine in tempo reale e la grafica chiara sul display centrale tengono informato il guidatore circa le manovre del veicolo e gli eventuali ostacoli. Funzionerà anche indipendentemente dal fatto che lo spazio sia delimitato da linee o che non ci siano veicoli adiacenti.

Sistemi di assistenza alla guida e sicurezza

La nuova LS si avvale di nuove tecnologie per fornire un più alto livello di sicurezza e di assistenza al conducente. Segue la Lexus RX nell'adozione dei fari abbaglianti adattivi BladeScanTM AHS (Adaptive High-beam System) in cui uno specchio a rapida rotazione proietta la luce dei LED per fornire un'illuminazione uniforme e definita su un'area più ampia rispetto agli attuali sistemi a LED standard.

Inoltre, introduce un nuovo specchietto retrovisore digitale, che riporta immagini in tempo reale grazie alla retrocamera di parcheggio. Ciò significa che la visuale non è ostacolata dai poggiatesta o dai passeggeri ed è più chiara durante la guida notturna

e in caso di pioggia. Il guidatore può passare dal retrovisore classico al display digitale e regolare la luminosità dell’immagine e il ridimensionamento sui quattro assi usando le icone a sfioramento lungo il bordo inferiore del retrovisore.

Ulteriori aggiornamenti includono una funzione di rilevamento dei pedoni per il 360” Panoramic View Monitor e un'ulteriore assistenza motorizzata per stringere le cinture di sicurezza (oltre ai pretensionatori) quando il sistema di pre-collisione rileva una frenata d'emergenza prima di un impatto imminente.

Nuovo sistema multimediale e HMI migliorato

La nuova LS adotta il sistema multimediale Lexus di ultima generazione, con maggiori funzionalità e HMI migliorato per un funzionamento semplice e intuitivo.

Il sistema è controllato da un nuovo touchscreen da 12,3 pollici, situato nella parte superiore del cruscotto, più vicino e angolato verso il conducente. Ciò significa che si trova in una posizione ottimale per persone di diversa altezza e corporatura; tutto questo evita anche che lo schermo stesso non entri nel campo visivo degli occupanti e non copra la parte bassa del parabrezza.

Le funzioni includono ora una facile smartphone integration tramite Apple CarPlay e Android Auto , dando accesso alle applicazioni più diffuse per la navigazione, l'intrattenimento e la messaggistica utilizzando il touchscreen multimediale dell'auto. Con Android Auto, è possibile utilizzare l'assistente Google e Google Maps*1 e si possono ottenere informazioni su misura in base al calendario dell'utente, all'attività precedente e alle preferenze stabilite.

Apple CarPlay consente agli utenti di accedere all'interfaccia familiare dal loro iPhone®*1 attraverso il display multimediale del veicolo. Un iPhone può essere collegato per ottenere indicazioni di viaggio, effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi tramite Siri® e accedere ad applicazioni come Spotify, Audible e podcast Apple. Le funzioni touchscreen includono anche un nuovo tasto di accesso rapido ai comandi utilizzati di frequente, come la regolazione del riscaldamento del sedile e del volante.

I pulsanti ausiliari sul volante hanno ora una finitura nera omogenea e sono stati ridisegnati per un uso più facile e intuitivo. Allo stesso modo, il pannello dell'aria condizionata ha una nuova finitura piano black per un aspetto più omogeneo degli interni.

Design esterno

Lexus ha previsto delle modifiche stilistiche esterne per la LS, concentrandosi su dettagli che enfatizzano l'espressione di forza del design. Il paraurti anteriore è stato rimodellato e la caratteristica griglia a clessidra ha una nuova finitura metallica scura sulle superfici interne. Anche i gruppi ottici sono stati rielaborati in un sottile e triplo proiettore che ospita il nuovo BladeScanTM AHS e le luci di marcia diurna, disposte a "L". Per l’allestimento medio e top di gamma sono disponibili nuovi cerchi in lega lavorati da 20 pollici con finitura nera e lucida a contrasto. Le piccole griglie secondarie nel paraurti inferiore sono state spostate verso l'esterno e hanno una forma più squadrata, enfatizzando la forma larga e bassa della vettura.

Nuova verniciatura avanzata

Lexus ha esplorato nuove possibilità nella tecnologia delle vernici per creare il nuovo

Argento, una finitura che enfatizza i contorni della carrozzeria, in netto rilievo con

riflessi brillanti e ombre profonde a contrasto. È abbinata con nuovi interni Nishijin e Haku, realizzati a mano in nero e argento (dettagli in seguito).

La tecnologia ad ultrasuoni viene utilizzata per condensare la vernice in uno strato di appena un micron di spessore. Ciò significa che le particelle di alluminio presenti sono concentrate e sono più uniformemente allineate per dare una finitura impeccabile con una lucentezza simile a quella di uno specchio. Per ottenere questi risultati la superficie della vernice di base, il primer e gli strati trasparenti devono essere resi il più lisci possibile.

Dettagli interni realizzati a mano

Il design di Lexus fornisce molte interpretazioni contemporanee delle arti decorative e dell'estetica tradizionale giapponese. Per la nuova LS ha unito due antiche competenze per produrre nuovi sorprendenti dettagli d'interni.

L'opzione Nishijin e Haku per i pannelli delle porte intreccia il nero e l'argento in un motivo organico ispirato alle onde che brillano al chiaro di luna. Questa applicazione di tecniche di tessitura e lavorazione del metallo è una "simulazione" - l'arte giapponese di usare materiali diversi per esprimere la bellezza e il carattere del mondo naturale.

Nishijin affonda le sue radici nei materiali creati per la nobiltà giapponese. La lamina metallica viene tesa su carta washi giapponese e tagliata in sottili strisce per ottenere un filato piatto che viene tessuto per produrre un motivo organico in cui i fili d'argento creano un effetto simile a un’onda scintillante. Utilizzato all'interno dei nuovi pannelli delle porte della LS, è abbinato al bordo della maniglia in stile Haku. L'Haku è un antico manufatto che risale a più di 400 anni fa, in cui la lamina metallica è appiattita ad uno spessore compreso tra uno e due micron.

Applicata alla nuova LS a mano dagli artigiani takumi, ha una delicata lucentezza che evoca il chiaro di luna. Una nuova finitura speciale Ash Open Pore realizzata a laser utilizza frassino naturale tinto in nero per far risaltare la sua forte venatura. Questo crea un netto contrasto con lo strato di metallo argentato sottostante, rivelato da un processo di taglio laser altamente specializzato.



Gallery