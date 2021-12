Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ debutta in Italia in un’unica versione

Con la nuova EQS 53 4MATIC+ (consumo di corrente combinato secondo WLTP: 23,9-21,5 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate secondo WLTP: 0 g/km), Mercedes-AMG entra nel futuro della Driving Performance completamente elettrica.

Il primo modello di serie AMG con trazione elettrica a batteria è disponibile in Italia in un’unica, esclusiva versione caratterizzata da Hyperscreen, cerchi da 21’’, pelle nappa AMG con un prezzo di listino che parte da 175.580 euro. La EQS 53 4MATIC+ si basa sull'architettura Mercedes-EQ per le vetture della categoria superiore e luxury, integrandosi direttamente nella strategia elettrica complessiva del Gruppo. Questa berlina luxury, che vanta fino a 560 kW di potenza, è stata innovata e rinnovata ad Affalterbach in tutti i punti strategici ai fini delle prestazioni. E si distingue per tutte quelle funzioni che offrono a chi la guida un'esperienza diretta del brand: dalla tecnologia agli esterni, dal design degli interni al sound coinvolgente.

“AMG EQS 53 4MATIC+ è la prima ambasciatrice completamente elettrica del segmento Performance nata ad Affalterbach. È concepita per chi ama le auto capaci di coniugare una mobilità elettrica innovativa con un'eleganza esclusiva, con qualità sportive e agilità. La nostra prima AMG completamente elettrica ci avvicina indubbiamente a un pubblico che per Mercedes-AMG è nuovo, ma sapremo convincerlo. EQS 53, inoltre, dimostra ancora una volta come Mercedes-Benz stia promuovendo sistematicamente l'elettrificazione anche per i marchi associati. Seguiranno anche altri modelli AMG che, in un futuro non troppo lontano, realizzeremo sulla nostra piattaforma AMG.EA sviluppata completamente in-house”, ha dichiarato Philipp Schiemer, Presidente della Direzione di Mercedes-AMG GmbH.

“Anche per l'elettrificazione abbiamo fatto in modo che i modelli basati sulla piattaforma EVA2 del Gruppo tenessero fede alla brand mission di AMG. Anche su questo terreno i nostri clienti scopriranno un'esperienza di guida sportiva e coinvolgente, garantita da soluzioni specifiche AMG per la trazione, l'assetto, i freni e soprattutto per il sound”, ha dichiarato Jochen Hermann, Chief Technical Officer di Mercedes-AMG GmbH.

Il cuore di Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ è la potente trazione con due motori. La catena cinematica elettrica comprende un motore sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore e permette alla trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG, completamente variabile, di trasmettere sempre la forza motrice all'asfalto in modo ottimale, in qualsiasi condizione di marcia. La versione base raggiunge una potenza complessiva di 484 kW (658 CV), la coppia massima dei motori elettrici è di 950 Nm. Con il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG, disponibile a richiesta, la potenza massima in modalità RACE START con funzione booster sale fino a 560 kW (761 CV). La coppia massima dei motori elettrici qui aumenta fino a 1.020 Nm.

Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ accelera così da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi con un livello di carica almeno dell'80%. Con il pacchetto a richiesta la velocità massima è limitata a 250 km/h. Con equipaggiamento di serie, invece, AMG EQS accelera da 0 a 100 km/h (livello di carica almeno dell'80%) in 3,8 secondi. Qui la velocità massima è limitata a 220 km/h.

Sonorità coinvolgenti per un'esperienza di guida unica

I modelli Mercedes-AMG sono da sempre sinonimo di forti emozioni. Il sound era e rimane una componente importante dell'esperienza di guida tipicamente AMG. E tale resterà anche in futuro. EQS 53 4MATIC+ introduce nel mondo della guida elettrica un nuovo sound potente ed esuberante. È il suo stesso Sound System, con l'ausilio di speciali altoparlanti, shaker e sound generator, a produrre un'esperienza sonora particolare nelle due varianti «Authentic» o «Performance». Questa esclusiva SOUND EXPERIENCE AMG viene trasmessa all'esterno e all'interno cambiando di tonalità e intensità in base allo stato di guida, al programma di marcia o alle preferenze del conducente.

Motori elettrici AMG

I motori elettrici sull'asse anteriore e posteriore, specifici di AMG, sono di tipo sincrono a magneti permanenti (PSM). Qui l'applicazione sistematica del concetto di Performance è evidente già dai valori di potenza e di coppia. Inoltre i motori elettrici di Mercedes-AMG si distinguono per il perfetto equilibrio tra incremento della potenza, rendimento e silenziosità. Merito anche dei nuovi avvolgimenti, delle correnti più potenti e di un nuovo azionamento tramite convertitore CC/CA con software sviluppato appositamente. Ciò consente di raggiungere regimi del motore più elevati, e quindi una maggiore potenza, che definiscono nuovi parametri soprattutto in termini di accelerazione e velocità massima per costruzione.

Il motore sull'asse posteriore di EQS 53 4MATIC+ è particolarmente potente. Una delle ragioni principali è la configurazione esafase, basata su due avvolgimenti trifase. Gli statori con avvolgimento di spinta assicurano un campo magnetico particolarmente forte.

A ciò si aggiunge il sistema termico per carichi elevati, che consente accelerazioni multiple con performance costantemente elevate. Il cuore di questa raffinata costruzione è la cosiddetta “lancia dell'acqua” nell'alberino del rotore, che si occupa di raffreddare quest'ultimo. Il circuito di raffreddamento comprende inoltre altri elementi specifici di AMG come le speciali alette sullo statore e la struttura aghiforme “pin fin” sull'inverter realizzato in ceramica ad alte prestazioni. Non meno importante il radiatore dell'olio supplementare, che garantisce più efficienza anche nelle partenze a freddo dato che, all'occorrenza, riscalda l'olio del cambio.