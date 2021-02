Nuova MINI 5 porte: l'incontro tra design pulito e uso creativo dello spazio

Nella gamma delle compatte premium MINI, la nuova MINI 5 porte è l’esempio perfetto di come lo spazio possa essere utilizzato in maniera creativa nel tipico stile MINI. La MINI 5 porte combina il caratteristico divertimento di guida e lo stile individuale con una grande funzionalità.

Ora, i nuovi dettagli di design, il Multitone Roof, unico nel panorama competitivo, gli interni raffinati di alta qualità e le ulteriori caratteristiche di equipaggiamento rendono la variante a cinque porte MINI ancora più attraente. La produzione della nuova edizione della MINI 5 porte inizierà a marzo 2021.

La MINI 5 porte offre tutte le qualità di una compatta del marchio premium britannico, più un chiaro guadagno in termini di comfort e spazio per passeggeri e bagagli. Il passo, che è di 72 millimetri più lungo di quello della MINI 3 porte, e la maggiore lunghezza della carrozzeria di 160 millimetri fanno la differenza. Nel traffico urbano, la MINI 5 porte è estremamente agile e, se necessario, può affrontare anche il parcheggio in spazi esigui. Allo stesso tempo, sono disponibili tre posti nella parte posteriore. I passeggeri della seconda fila beneficiano delle porte aggiuntive quando salgono in macchina e dello spazio interno, per le gambe e per la testa, notevolmente maggiore. Inoltre, gli interni sono particolarmente versatili. Il volume del bagagliaio può essere aumentato da 278 litri fino a 941 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori sdoppiabili di serie 60:40, a seconda delle esigenze.

La combinazione divertimento di guida e praticità ha raccolto fin dall'inizio grande approvazione. Grazie al nuovo concept di veicolo per il segmento delle compatte, MINI è riuscita ad ispirare anche altri gruppi target a beneficiare del suo caratteristico divertimento di guida. Più di 500 000 unità della MINI 5 porte sono già state vendute in tutto il mondo. Solo nel 2020, più di 56 000 appassionati di MINI hanno optato per questo modello.

Il design accuratamente modificato della MINI 5 porte ha creato le migliori condizioni per continuarne il successo. Il nuovo design delle forme, ridotto e particolarmente chiaro, dirige l'occhio all'essenziale. Nella parte anteriore della vettura, la griglia esagonale del radiatore e i fari rotondi incarnano i tratti distintivi del design in maniera ancora più caratteristica rispetto al passato. I fari a LED sono ora di serie, così come le luci posteriori a LED nel caratteristico design Union Jack. Le prese d'aria verticali sostituiscono i fendinebbia, la cui funzione è ora assunta dalla luce per il maltempo che, come la funzione Matrix per gli abbaglianti, fa parte dell'opzione Adaptive LED Headlights. Inoltre, il gruppo paraurti, ora verniciato in tinta con la carrozzeria, contribuisce al look moderno e di qualità del frontale.

Oltre all'estensione dell'opzione Piano Black per gli esterni, il Multitone Roof, disponibile come optional, offre nuove possibilità di personalizzazione degli esterni della MINI 5 porte. Rispetto alla MINI 3 porte, la superficie del tetto è stata ampliata parallelamente al passo, ed il fascino della fluida sfumatura di colore che va dal San Marino Blue nella parte anteriore al Pearly Aqua nella parte centrale fino al Jet Black nella parte posteriore del Multitone Roof può dispiegarsi in modo particolarmente efficace. L'applicazione successiva delle tre tonalità di colore è completamente integrata nel processo di produzione automatizzata dello stabilimento britannico MINI di Oxford.

Ciononostante, durante la verniciatura possono verificarsi delle minime deviazioni di colore a causa del cambiamento delle condizioni esterne. Di conseguenza, ogni MINI 5 porte con Multitone Roof lascia la linea di produzione come un vero e proprio pezzo unico.

Il Multitone Roof può essere combinato con quasi tutte le verniciature esterne disponibili per la MINI 5 porte, compresa la nuova variante Rooftop Grey metallizzato. L'altrettanto potente ed elegante tonalità di grigio per la carrozzeria, che devia leggermente verso l'argento, è un complemento ideale per lo spettacolare scintillio dei colori sul tetto.

Nell'abitacolo della MINI 5 porte, la generosa quantità di spazio si armonizza ora con il design avanzato e di alta qualità del cockpit e con le nuove caratteristiche di comfort. Le prese d'aria centrali, a filo con le superfici interne, e il nuovo design del quadro strumenti centrale, che ora ospita di serie un display touch da 8,8 pollici, sottolineano il moderno ambiente premium. I punti salienti per il conducente sono il display multifunzionale opzionale della strumentazione e il volante sportivo in pelle, ora di serie, con pulsantiere multifunzionali ridisegnate. Per le giornate fredde, il riscaldamento del volante è ora disponibile per la prima volta come optional.

Anche l'illuminazione e le luci contribuiscono alla confortevolezza nell’abitacolo della MINI 5 porte. La visualizzazione grafica sul display della strumentazione centrale e sul display digitale del cockpit può essere modificata a seconda del proprio umore. Sono disponibili le modalità "Lounge" e "Sport", ciascuna con il proprio schema di colori.

Le impostazioni dei display possono essere abbinate alle modalità di guida MINI e combinate con i colori della nuova opzione Ambient Light. In questo modo è possibile creare un ambiente particolarmente suggestivo all’interno della MINI 5 porte.