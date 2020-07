Nuova MINI John Cooper Works Countryman: prestazioni ancora più estreme

Carattere irresistibile maturato in pista. La Nuova MINI John Cooper Works Countryman sottolinea le sue qualità sia su strada che su terreni non asfaltati.

L'eccezionale potenza del suo motore turbo compresso a 4 cilindri da 225 kW/306 CV viene messa a terra tramite una trasmissione Steptronic Sport a 8 rapporti e la trazione integrale ALL4 di serie - una combinazione che garantisce prestazioni estreme su tutti i tipi di superficie. La sensazione di piacere di guida estremo è completata dalla tecnologia delle sospensioni progettate grazie al know-how da corsa John Cooper Works. Design modificato, attrezzature raffinate e nuovi allestimenti mettono in risalto al massimo il carattere sportivo ed esclusivo della Nuova MINI John Cooper Works Countryman.

La potenza del motore incontra la versatilità: la nuova atleta ad alte prestazioni per il segmento delle vetture compatte premium occupa la prima posizione in entrambe le discipline della gamma di modelli del marchio premium britannico. Offre potenza sfrenata e molto spazio per sperimentare l'emozione di correre nella guida di tutti i giorni. Inoltre, il design espressivo degli esterni è stato ora raffinato con accenti freschi, aggiunti agli interni di alta qualità. La Nuova MINI John Cooper Works Countryman sarà lanciata sul mercato a novembre 2020.

Con quattro porte e un grande portellone posteriore, cinque posti a sedere full-size, un interno versatile e un volume di vano bagagli che può essere espanso fino a 1 390 litri, la Nuova MINI John Cooper Works Countryman può non solo padroneggiare gli spostamenti quotidiani nel traffico cittadino, ma anche soddisfare tutte le esigenze di comfort nei viaggi più lunghi. Il motore più potente mai utilizzato in una MINI standard, la trazione integrale controllata in modo intelligente e il differenziale autobloccante sulle ruote anteriori integrati con la trasmissione Steptronic a 8 rapporti garantiscono prestazioni superiori in ogni momento.

Dotata di modifiche specifiche al motore, all'avanzata tecnologia MINI TwinPower Turbo e a un sistema di raffreddamento indipendente, l'unità di azionamento impressiona non solo con la sua potenza massima di 225 kW/306 CV, ma anche con la coppia massima di 450 Nm. Le rogazione spontanea di potenza, che sostenute in alti intervalli di carico, consente alla nuova mini John Cooper Works country Men di accelerare da zero a 100 km/h in 5,1 secondi (cifra preliminare). Le manovre di speed burst sono accompagnate dal suono sorprendente del terminale di scarico sportivo specifico del modello. Anche i terminali di scarico con un diametro allargato di 95 mm catturano l'occhio.

Al fine di garantire non solo un'agilità distintiva, ma anche una precisione una maneggevolezza particolarmente elevate che possono essere controllate magistralmente anche in situazioni di guida altamente dinamiche, la nuova mini John Cooper Works Country Men presenta una struttura della carrozzeria è un collegamento con il telaio caratterizzato da un'elevata rigidità. Oltre i componenti appositamente modificati per il modello, il telaio è dotato anche di sospensione è caratteristica di smorzamento raffinate e con esperienza da corsa, DSC (Dynamic Stability Control) e sterzo elettromeccanico. Come optional, la nuova mini John Cooper Works Countryman può essere equipaggiata con un telaio adattivo. La sua dotazione standard comprende un sistema di freni sportivi a disco con pinza fissa a 4 pistoncini sulla ruote anteriori e freni a disco con pinza flottante a pistoncino singolo sulle ruote posteriori, così come cerchi in lega leggera da 18" con pinze freno colorate in Chilli Red.

Il design degli esterni, ottimizzato aerodinamicamente contribuisce anche a raggiungere prestazioni superiori con questo versatile atleta. Il potente carisma della nuova mini John Cooper Works Country Men e ora ancora più intensamente infatti Zatti o dalla riprogettazione della griglia del radiatore. I fari a LED standard delle luci posteriori sono stati progettati di recente. Nella parte anteriore, la tecnologia di illuminazione di alta qualità e ora ancora più riconoscibile, mentre sul retro il design di fari a Union Jack è un irresistitibile eye-catcher. I fari a LED adattivi con distribuzione a luce variabile funzione Matrix per le luci sono disponibili come optional. I colori esterni White Silver metallizzato e Sage Green metallizzato così come l'optional Piano Black Exterior sono alcune delle novità. Le Lina che circondano i fari anteriori, le luci posteriori e la griglia del radiatore sono rifinite nero lucido anziché cromate, così come le maniglie delle porte la scritta modello sul bagagliaio.

L'interno presenta anche nuovi accenti. L'accento sportivo della nuova Mini John Cooper Works Countryman si combina con un aspetto premium moderno. Il display digitale dietro il volante con un diametro di 5,0 pollici a un nuovo componente opzionale dell'equipaggiamento. L'optional Connecticut media della nuova mini John Cooper Works Country Men include anche un display a colori da 8,8 pollici con funzione touchscreen nel caratteristico quadro strumenti centrale, che ora presenta un design di qualità ancora superiore. Nella sua nuova versione, ha una lunetta e pannelli di controllo touch-sensitive con superfici piano black retroilluminate.

Grazie a una scheda SIM installata di serie, la nuova MINI John Cooper Works Countryman è "sempre online". Ciò consente l'utilizzo di numerosi servizi digitali. L'opzione MINI Navigation Plus fornisce tra le altre cose anche dati sul traffico in tempo reale, il portale Internet MINI online, la predisposizione per Apple CarPlay e la perfetta integrazione dell'assistente vocale Amazon Alexa.