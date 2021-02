Nuova Škoda Fabia: le prime anticipazioni sul nuovo modello del brand ceco

Škoda offre un primo assaggio della quarta generazione di Fabia, con un’immagine che svela le rinnovate proporzioni della vettura, sviluppata sul pianale modulare trasversale MQB-A0.

Questa nuova piattaforma permette di migliorare l’abitabilità e al tempo stesso porta in dote le più avanzate tecnologie per i sistemi di assistenza alla guida e di connettività. La gamma di motorizzazioni sarà incentrata sulla più recente generazione di propulsori TSI EVO. Nuova Škoda Fabia sarà svelata nel corso della primavera.

Grazie alla nuova piattaforma MQB-A0, Nuova Škoda Fabia sarà più grande del modello che sostituisce in ogni dimensione. Per esempio, il vano bagagli, che sulla generazione uscente è ancora ai vertici della categoria, guadagnerà ben 50 litri di capacità. La rigida struttura MQB, inoltre, migliorerà la resistenza passiva in caso di urto, oltre a permettere a Fabia di beneficiare dei più recenti sistemi di assistenza attiva alla guida, proposti da Škoda su modelli di segmento superiore.

Nuova Škoda Fabia sarà equipaggiata con i moderni motori benzina TSI della famiglia EVO, che abbinano grande efficienza e consumi ridotti, permettendo quindi di affrontare la città o i viaggi più lunghi con la stessa disinvoltura. Disponibile unicamente con trazione anteriore, a seconda della motorizzazione Fabia potrà essere dotata di cambio automatico DSG a 7 rapporti, in alternativa al cambio manuale.