Nuova Škoda Fabia: la quarta generazione è ancora più grande, più sportiva e più sicura

Un design espressivo, interni più spaziosi, maggiore comfort e moderni sistemi di sicurezza e d’assistenza alla guida ancora più efficienti: così si presenta nuova Škoda Fabia di quarta generazione. 22 anni dopo il debutto, l’apprezzata compatta coniuga le classiche virtù Škoda, come affidabilità, facilità d’uso e grande praticità, a dosi extra di sicurezza, comfort e dinamismo.

Johannes Neft, Membro del Board Škoda per lo Sviluppo Tecnico, sottolinea: “Con il suo emozionale linguaggio stilistico, nuova Fabia è percepibile come un’autentica Škoda fin dal primo sguardo. Gli interni sono stati completamente rivisti rispetto al modello precedente – e oggi offrono un comfort più elevato, un infotainment di ultima generazione e sistemi di assistenza innovativi. L’offerta è completata da rapporti di spazio ancora più generosi, motori performanti e allo stesso tempo parchi nei consumi e da un eccellente comportamento di marcia. In questo modo il nostro nuovo modello di accesso offre tutto quanto ci si attende da una moderna compatta – e anche qualcosa in più”.

Una compatta di qualità

Fin dal debutto, avvenuto nel 1999, Fabia coniuga al meglio i valori del marchio Škoda: combina dotazioni di sicurezza attiva e passiva di grande qualità, uno spazioso abitacolo e un eccellente rapporto qualità/prezzo. Offre inoltre dimensioni esterne compatte, motori efficienti e numerose soluzioni Simply Clever. Fabia soddisfa appieno le aspettative di un target giovane che compie i primi passi nel mondo del lavoro così come delle giovani famiglie ed è ideale come seconda auto. Tra tutti gli attuali modelli Škoda, è il secondo per longevità. È quindi un volto importante del Marchio e vanta un gruppo di Clienti fidelizzati. Oggi la quarta generazione di Fabia vuole proseguire questa storia di successo.

Gruppi ottici anteriori e posteriori in tecnologia LED

I fari dal disegno ben definito, che si spinge fino alla calandra, sono il segno distintivo del frontale di nuova Fabia. Già nella versione d’accesso sono in tecnologia LED per le funzioni principali mentre, a richiesta, sono disponibili in versione full LED con numerose funzioni aggiuntive. Nello stile tipico della Casa boema, i gruppi ottici posteriori presentano stilemi ispirati alle geometrie dei cristalli e, anche in questo caso, Škoda offre in optional una versione full LED. Il nuovo design degli interni di Škoda Fabia perfeziona ulteriormente l’eccellente abitabilità della compatta. La larghezza dell’abitacolo viene enfatizzata dalla plancia con struttura simmetrica, con display centrale a sé stante e listelli decorativi orizzontali realizzati in colori diversi a seconda dell’allestimento. Inoltre, per Fabia è disponibile per la prima volta il Virtual Cockpit. Per il lancio sul mercato saranno disponibili le tre linee di allestimento Active, Ambition e Style, che offriranno nuovi colori e materiali.

Per la fortunata compatta, il responsabile del design Škoda Oliver Stefani ha nuovamente interpretato con originalità il cristallino linguaggio stilistico Škoda. Stefani sottolinea: “Con nuova Fabia, Škoda ha ulteriormente sviluppato il proprio linguaggio stilistico. Sul piano estetico, la compatta berlina si presenta marcatamente sportiva ed elegante: linee scultoree, proporzioni dinamiche e moderni gruppi ottici in tecnologia LED, unitamente alle strutture cristalline tipicamente Škoda, danno vita a un’immagine dinamica e moderna”.

Prima Škoda Fabia basata sulla piattaforma MQB-A0

L’influsso del pianale MQB-A0 sulle proporzioni della vettura si ritrova immediatamente nelle dimensioni di Fabia. Nonostante le maggiori dimensioni, gli ingegneri Škoda sono riusciti a mantenere pressoché identico il peso rispetto alla terza generazione.

Motori benzina MPI e TSI con iniezione diretta

Forte di cinque efficienti motori benzina per potenze comprese tra 65 e 150 CV (48 - 110 kW) (1.5 TSI 150 CV non disponibile in Italia) e un agile comportamento di marcia, nuova Škoda Fabia è perfettamente idonea tanto ai brevi tragitti quanto alle lunghe percorrenze. In virtù delle sue dimensioni compatte, la città è il suo ambiente d’utilizzo naturale. Tutte le cinque motorizzazioni appartengono a una nuova famiglia di propulsori EVO del Gruppo Volkswagen e offrono consumi nel ciclo combinato di circa cinque litri per 100 chilometri secondo il ciclo WLTP. In combinazione con il serbatoio da 50 litri, dotazione disponibile a richiesta che sostituisce il serbatoio di serie da 40 litri, si arriva quindi a un’autonomia di oltre 950 chilometri. Con il passaggio alla nuova generazione, Škoda Fabia viene dotata anche di una nuova motorizzazione top di gamma. Il quattro cilindri 1.5 TSI sviluppa una potenza di 150 CV (110 kW) e viene abbinato di serie al cambio DSG a 7 rapporti (1.5 TSI 150 CV non disponibile in Italia)

Coefficiente di resistenza aerodinamica più basso della categoria

Rispetto al modello precedente, il coefficiente di resistenza aerodinamica è passato da cx 0,32 a cx 0,28. In questo modo Fabia stabilisce un record nel segmento delle compatte. Il miglioramento aerodinamico è stato ottenuto mediante simulazioni CFD (Computational Fluid Dynamics = fluidodinamica computazionale) ad altissima precisione. Tra i numerosi innovativi dettagli figura anche una serranda del radiatore a regolazione attiva, situata nella presa d’aria inferiore del paraurti anteriore.

Eccellenti dotazioni di sicurezza attiva e passiva

In caso di incidente, fino a nove airbag proteggono gli occupanti della vettura. Inoltre Fabia offre ancoraggi ISOFIX e Top-Tether – per la prima volta anche sul sedile del passeggero anteriore. Grazie alle sue numerose dotazioni di sicurezza, è una delle vetture più sicure del segmento.

13 nuove soluzioni Simply Clever

Da molti anni Škoda semplifica la vita quotidiana dei suoi Clienti con idee sempre nuove e geniali, che si traducono nelle soluzioni Simply Clever. Nuova Fabia prosegue questa tradizione e, nella sua quarta generazione, offre ben 13 nuove idee, alcune delle quali vengono impiegate per la prima volta su Fabia dopo aver debuttato in altri modelli Škoda. Le soluzioni Simply Clever offerte per nuova Fabia sono complessivamente 43.