Novità in casa Suzuki: in inverno arriva la nuova e versatile Swace

Suzuki ha svelato la nuova Swace, un’elegante e versatile station wagon dalle forme atletiche, una vettura comoda e sicura su strada e con prestazioni eccellenti, grazie all’avanzata tecnologia ibrida.

Swace è il secondo modello ad essere fornito a Suzuki da Toyota Motor Corporation, nell’ambito di una collaborazione che lega le due aziende, e la sua commercializzazione in Europa inizierà quest'inverno.

Design esterno dinamico e atletico

Il design esterno di Swace abbina forme equilibrate e funzionali da station wagon a stilemi sportivi. La sua ampia impronta a terra, le compatte proporzioni della parte superiore e i parafanghi pronunciati rendono la vettura stabile su strada, mentre i tratti che fluiscono verso la coda nei finestrini e nella linea di spalla le conferiscono un aspetto sportivo.

L'esclusivo design del frontale ruota attorno ai fari bi-Led e alla sportiva griglia esagonale a nido d’ape. I fari e la parte superiore della griglia danno vita ad una linea curva continua che regala ampiezza e sportività all’insieme. Il paraurti, la parte inferiore della griglia e le cornici dei fendinebbia sono posti vicino al terreno, donando a Swace un aspetto solido e ben piantato a terra.

Tra gli altri elementi distintivi ci sono i mancorrenti integrati nel tetto per un facile montaggio delle eventuali barre portatutto, un portellone dalle forme scultoree realizzato in resina leggera, a tutto vantaggio dell’efficienza complessiva, e cerchi in lega d’alluminio da 16 pollici dal designo ricercato e sportivo. La nuova Swace sarà disponibile in sei colori: White Pearl Crystal Shine, Super White, Precious Silver, Black Mica, Dark Blue Mica.

Abitacolo confortevole, bagagliaio capiente

Gli interni di Swace hanno uno stile elegante ed essenziale, è spazioso e dotato di un ampio cruscotto disegnato con linee continue, che fluiscono in modo dinamico nel pannello della portiera. Una combinazione di inserti morbidi e accenti cromati sottolinea la qualità delle finiture e l’eleganza degli interni. L’abitacolo offre comfort sia al pilota sia ai passeggeri. Con una generosa distanza tandem di 928 mm tra i sedili anteriori e il divano, la zona posteriore dell’abitacolo è una tra le migliori della categoria per comfort e disponibilità di spazio per le gambe. Utili vani portaoggetti sono sistemati in vari punti dell’abitacolo e offrono tanto spazio per sistemare i piccoli oggetti, come i telefoni e le bibite, sia nella prima sia nella seconda fila di sedili.

Il grande vano di carico da 596 litri garantisce tutto il volume necessario per trasportare ogni genere di bagaglio e qualsiasi attrezzatura per il tempo libero. Per una maggior versatilità, il piano di carico del bagagliaio rivestito in tessuto può essere sistemato in una posizione più bassa, in modo da poter alloggiare anche gli oggetti più alti, ed è inoltre reversibile, con il lato inferiore in plastica che può essere usato per trasportare oggetti bagnati oppure sporchi. Il bagagliaio può essere ampliato facilmente e trasformato in un lungo vano dalla superficie piatta reclinando in avanti i sedili della seconda fila, grazie a un comando remoto posto proprio nella zona di carico. Le esigenze di privacy sono garantite da una copertura rimovibile che può essere retratta con un solo tocco e il bagagliaio dispone anche di una luce di cortesia automatica e di una presa ausiliaria DC da 12V, per ulteriore praticità.

Connettività Multimediale

Suzuki Swace è equipaggiata con un impianto audio multimediale con schermo da 8", radio DAB, sistema Bluetooth e comandi al volante per un uso sempre agevole e senza distrazioni. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay per iPhone, così come con Android Auto e MirrorLink per tutti gli smartphone compatibili. Nella console centrale si trova un vano per la ricarica wireless degli smartphone oltre a due porte USB e a una presa AUX, tutti sistemati in una posizione facile da raggiungere sia per il pilota sia per il passeggero anteriore. Altri componenti interni importanti sono il volante e i sedili anteriori riscaldabili, un climatizzatore S-FLOW con rilevatore di presenza dei passeggeri e luci ambiente in tutto l’abitacolo.

Prestazioni ibride

Il sistema ibrido di Nuova Swace abbina un potente motore elettrico ad un motore termico benzina 1.8, progettato espressamente per abbinamenti con sistemi ibridi e assicura una straordinaria fluidità di guida, con accelerazioni potenti, consumi ridotti e basse emissioni. Il sistema ibrido utilizza il motore elettrico, quello termico o entrambi a seconda delle situazioni.

Modalità EV

Grazie alla presenza di un potente motore elettrico e di una batteria di grande capacità, SWACE è equipaggiata con la modalità di guida EV. Quando è attivata la funzione EV, la vettura è mossa dal solo motore elettrico, alimentato dall’energia fornita dalla batteria. Questa modalità può essere utilizzata per brevi spostamenti, senza preoccuparsi delle emissioni e dei rumori emessi, come quando ci si muove in aree residenziali di prima mattina o a tarda sera, oppure nei garage e nei parcheggi al chiuso.

Piacere al volante

Swace offre comfort di marcia, un’elevata stabilità e un’immediata risposta ai comandi grazie al baricentro basso e alla perfetta messa a punto dell’assetto. Il cofano ribassato e la scelta di posizionare le batterie al di sotto dei sedili posteriori contribuiscono a dare all’auto un baricentro basso, riducendo il rollio del corpo vettura in curva, aumentando la stabilità e contribuendo a rendere la guida facile e scorrevole. La sospensione anteriore con schema MacPherson e quella posteriore a doppio triangolo sono progettate per assicurare un’elevata stabilità e una pregevole comfort di marcia. Per una migliore guidabilità, il selettore delle modalità di guida permette al pilota di scegliere tra tre funzioni in base elle esigenze o ai gusti personali.

Tre diverse modalità di guida

Il selettore delle modalità di guida consente al pilota di regolare il comportamento della vettura in base alle condizioni da affrontare. Swace è dotata di tre modalità: Normal, Eco e Sport. La modalità Normal fornisce un bilanciamento ottimale tra comfort, stabilità ed efficienza, ed è adatta ai normali spostamenti. La modalità Eco aiuta il pilota ad una guida più parca e rispettosa dell’ambiente, migliora il risparmio di carburante, rendendo più graduale la risposta dell’acceleratore, oltre che minimizzando gli interventi del condizionatore. Questa funzione è ideale nei trasferimenti urbani, con fermate e ripartenze frequenti. Infine, la modalità Sport gestisce il sistema ibrido in modo che dia spunti rapidi e decisi, rendendo la guida più brillante e sportiva nei percorsi misti.

Sistemi di assistenza alla guida

Equipaggiata in modo completo con dispositivi di sicurezza avanzati, Swace permette di viaggiare in sicurezza e in tranquillità a chi guida così come ai passeggeri. Il nuovo modello può contare sull'assistente di parcheggio Simple-Intelligent Parking Assist (S-IPA), sul Pre-Collision System (PCS) che aiuta a prevenire le collisioni con altri veicoli, pedoni e ciclisti monitorando la strada antistante con un radar a onde millimetriche e con una telecamera monoculare e comandando all’occorrenza l’assistenza alla frenata e la frenata automatica. Spiccano inoltre il Lane Tracing Assist (LTA), che valuta il caso in cui si stia per verificare un’uscita involontaria dalla corsia di marcia su una strada a scorrimento veloce o su una qualsiasi strada con segnaletica orizzontale chiara, assistendo l’intervento sul volante per mantenere la vettura al centro della corsia.

Ma non è tutto: Swace può contare sul Road Sign Assist (RSA) che verifica l’eventuale presenza di segnaletica sulla strada e riproduce i cartelli individuati all’interno del display multi-funzione della strumentazione; e poi ancora il Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) che mantiene automaticamente un’adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede, fermando la vettura quando quello si ferma e seguendolo poi alla sua ripartenza.

Vi sono poi il Blind Spot Monitor (BSM), che avvisa il pilota quando un veicolo sopraggiunge o si trova nell’angolo cieco posteriore, il Rear Crossing Traffic Alert (RCTA), che aiuta il pilota a evitare le collisioni allorché esce in retromarcia dai parcheggi. Quando l’RCTA rileva un veicolo in avvicinamento fuori dalla visuale posteriore avvisa il pilota attivando un cicalino e lo aiuta a localizzare il mezzo in arrivo. Su Suzuki Swace è disponibile anche la eCall, dispositivo che in caso di incidente stradale, allerta i servizi d’emergenza con un messaggio telefonico che comprende precise indicazioni sulla posizione del mezzo. Infine va segnalata la presenza del Brake Hold: quando la vettura si ferma, come per esempio a un semaforo, il freno di stazionamento elettrico la blocca mantenendo la pressione sui freni per impedire che l’auto avanzi o arretri fino a quando il pilota preme il pedale dell’acceleratore.