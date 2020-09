Nuova Toyota Yaris: a settembre open weekend di lancio in tutte le concessionarie

La nuova Toyota Yaris è ormai pronta per il lancio e sarà la grande protagonista degli Open Weekend in programma per i primi tre weekend del mese (5-6, 12-13, 19-20 settembre) nelle concessionarie Toyota di tutta Italia dove sarà possibile provare il nuovo modello.

Sintesi perfetta delle precedenti, la quarta generazione riprende il concetto di ‘piccolo genio’ della prima, è più sicura della seconda e più ibrida della terza generazione. Il legame diretto con la prima Yaris è immediato, dal design originale sono state riprese le linee, ora più moderne e filanti, che lasciano subito il posto ad un modello che è stato completamente riprogettato e rappresenta oggi la massima espressione tecnologica della gamma Toyota.

Yaris è rinnovata in ogni aspetto ed è pronta ancora oggi a porsi come punto di riferimento delle compatte grazie a un design dinamico e distintivo con dimensioni al di sotto dei 4 metri, senza sacrificare lo spazio in termini di comfort degli interni. La a nuova tecnologia ibrida di quarta generazione, in grado di garantire consumi ed emissioni incredibilmente basse (fino a 35,7 km/l e a partire da 64g/km di CO2 (*)), elevate percorrenze di guida a zero emissioni e di veleggiare fino a 130 km/h in modalità elettrica (EV), con una guida piacevole e fluida.

Altri punti di forza del rinnovato best-seller Toyota sono la sua natività digitale e i sistemi avanzati di connettività, la gestione integrata dei dati e l’Hybrid Coach, disponibile sull’app MyT, che monitora le performance in EV e consiglia all’utilizzatore come ottimizzarle, riducendo consumi ed emissioni. La nuova Yaris, vanta inoltre il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva e passiva più completo e avanzato tra le compatte del segmento B, che prevede, per la prima volta in Toyota, la funzione di assistenza alle intersezioni stradali e un airbag centrale progettato per proteggere al meglio gli occupanti in caso di impatto laterale.